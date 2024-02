Wynajmujesz prywatne mieszkanie? Dziś jest ostatni dzień na złożenie ważnego oświadczenia. Sprawdź, czy dopełniłeś obowiązków.

Małżonkowie objęci wspólnością majątkową małżeńską, którzy wynajmują należące do nich nieruchomości w ramach najmu prywatnego, mogą złożyć oświadczenie o tym, że uzyskane z tego tytułu przychody rozliczy tylko jedno z nich. To jednak pociąga za sobą określone konsekwencje.

Kto rozlicza przychody za wynajmu mieszkania będącego współwłasnością małżonków?

Od 2023 r. małżonkowie uzyskujący przychody z najmu prywatnego mogą cieszyć się odrębnymi limitami przychodu – po 100.000,00 zł dla każdego z nich. Jeśli istnieje między nimi wspólność majątkowa, przychody z najmu składnika majątku, którego są współwłaścicielami, rozliczają po połowie. Mogą jednak złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o tym, że przychody te rozliczy tylko jedno z nich. Termin na złożenie oświadczenia mija co do zasady 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, czyli 20 lutego. Jeśli małżonkowie ustalili, że złożą takie oświadczenie, ale zapomnieli, że koniec terminu się zbliża, powinni wiedzieć, że oświadczenie może być podpisane przez jednego z nich. Podpisanie go traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia w imieniu obojga małżonków. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak długo jest skuteczne oświadczenie złożone przez współmałżonków?

Raz złożone oświadczenie jest skuteczne przez cały rok, chyba że w wyniku rozwodu lub separacji przedmiot najmu przypadnie temu z małżonków, które nie rozliczało wcześniej najmu. Wówczas przychody osiągnięte od dnia orzeczenia rozwodu lub separacji będzie musiał rozliczać małżonek, któremu przy podziale majątku przypadł przedmiot najmu. Jeżeli małżeństwo trwa i nie zmienił się ustrój majątkowy, w kolejnych latach nie trzeba ponownie składać oświadczenia – jego skutki trwają i obejmują kolejne lata rozliczeń.

Czy można zmienić oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu?

Jeśli małżonkowie będą chcieli zmienić złożone oświadczenie, mogą to zrobić, ale w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, czyli znów – do 20 lutego, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego. Warto by małżonkowie pamiętali, że złożone przez nich oświadczenia dotyczy wszystkich przychodów uzyskiwanych przez nich z najmu prywatnego. Nie mogą więc złożyć oświadczenia np. w odniesieniu do jednej z trzech nieruchomości, które wynajmują. Taki pogląd jest potwierdzany przez organy podatkowe (patrz np. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 27 lutego 2020 r., nr 0115-KDIT3-4011.393.2019.4.AD).



Podstawa prawna

art. 12 ust. 6–8c ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.)