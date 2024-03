381,78 zł czy 387,00 zł składki zdrowotnej zapłacą od 1 lipca przedsiębiorcy? Czy składka wzrośnie razem z minimalnym wynagrodzeniem?

Minimalna składka zdrowotna jest ustalana na rok składkowy trwający od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Jednak jej wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy to oznacza, że od 1 lipca wzrośnie razem z nim?

Jaką składkę zdrowotną płacą przedsiębiorcy opodatkowani wg skali i liniowo?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy według skali podatkowej lub liniowo, ustalają podstawę wymiaru składki zdrowotnej od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, np. podstawę składki zdrowotnej za luty 2024 r. stanowi dochód za styczeń 2024 r. Składka zdrowotna wynosi:

- dla przedsiębiorców rozliczających podatek według skali podatkowej – 9%,

- dla przedsiębiorców rozliczających podatek liniowo – 4,9%.

Co to jest, minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej?

Jeżeli składka zdrowotna ustalona w ten sposób jest niższa niż kwota 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2024 r. 9% z 4242 zł, czyli 381,78 zł), przedsiębiorca musi podwyższyć wysokość podstawy składki zdrowotnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu okresu składkowego. W 2024 r. jest to kwota 4242 zł. Minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest ustalana na rok składkowy, czyli na okres od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Jej wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.

