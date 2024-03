Zaostrzenie przepisów UE. Sprzedawcy tekstyliów będą pokrywać koszty ich zbierania, sortowania i recyklingu?

Czy będzie zaostrzenie przepisów mających na celu ograniczenie marnowania żywności i tekstyliów w UE? W środę Parlament Europejski w Strasburgu przyjął wnioski w tej sprawie. Posłowie zagłosowali 514 głosami za, 20 przeciw, 91 wstrzymało się.

Za odpady odpowie producent

Wyższe wiążące cele redukcji odpadów, które mają zostać osiągnięte na poziomie krajowym do 31 grudnia 2030 roku - taka jest propozycja posłów. Co najmniej 20 proc. w przetwórstwie i produkcji żywności (zamiast 10 proc. proponowanych przez Komisję) oraz 40 proc. na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, usługach gastronomicznych i gospodarstwach domowych (zamiast 30 proc.). Trwają też dyskusje o tym, czy należy wprowadzić wyższe cele na 2035 rok (odpowiednio co najmniej 30 proc. i 50 proc.).

Ma być większa odpowiedzialność producentów (ERP). Sprzedający tekstylia w UE musieliby pokrywać koszty ich zbierania, sortowania i recyklingu. Państwa członkowskie będą musiały ustanowić te systemy 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy (w porównaniu do 30 miesięcy proponowanych przez Komisję). Co objęłyby nowe przepisy? Produkty takie jak odzież i akcesoria, koce, pościel, zasłony, kapelusze, obuwie, materace i dywany.

Na recykling idzie mniej niż 1 proc. odpadów

- Parlament przedstawił ukierunkowane rozwiązania mające na celu ograniczenie marnowania żywności (...). W przypadku tekstyliów chcemy również uwzględnić produkty inne niż używane przez gospodarstwa domowe, dywany i materace, a także sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych - powiedziała sprawozdawczyni projektu Anna Zalewska (EKR, PiS).

Liczba odpadów, jaka powstaje każdego roku jest gigantyczna. Rokrocznie w UE powstaje 60 milionów ton odpadów żywnościowych (131 kg na osobę) i 12,6 miliona ton odpadów tekstylnych. Sama odzież i obuwie odpowiadają za 5,2 mln ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. Szacuje się, że mniej niż 1 proc. wszystkich tekstyliów na świecie jest poddawanych recyklingowi w celu wytworzenia nowych produktów.

Z Strasburga Łukasz Osiński

