Pierścień blokad wokół Warszawy. Sprawdź mapę blokad i objazdy. Jak dojechać do pracy? [onLINE, AKTUALIZACJA, 20 marca]

Wirtualna Polska informuje o tym, że Warszawa z trzech stron będzie otoczona blokadami rolników.

Portal informuje, że zablokowana zostanie

1) droga S7 na odcinku Warszawa-Gdańsk - blokada zostanie ustawiona na remontowanym węźle w Kazuniu (woj. mazowieckie). Rolnicy ostrzegają – nie będzie można dojechać do pracy do Warszawy od północy, ponieważ sąsiednie drogi i możliwość dojazdu blokują inne grupy.

2) 100 pojazdów zatarasuje trasę S7 w Głuchowie pod Warszawą oraz zjazd z trasy S7 na drogę nr 50 w kierunku na Mszczonów (za zgodą policji).

3) rolnicy zorganizują protest na węźle na autostradzie A2 w Wiskitkach (na zachód od Warszawy). UWAGA! Będzie przejazd autostradą ma być swobodny.

Wirtualna Polska podsumowuje, że ten odcinek A2 oraz trasa S8 na południe to jedyne drogi bez blokad - wiodące do stolicy.

Protesty w środę 20 marca. A 19 marca we wtorek rozmowy na linii rząd/rolnicy.

Rząd rozmawia 19 marca z rolnikami we wtorek w Jasionce

Minister rolnictwa Czesław Siekierski będzie rozmawiał z przedstawicielami protestujących rolników we wtorek w Jasionce podczas Europejskiego Forum Rolniczego - poinformował w poniedziałek w radiu RMF24 wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

Kołodziejczak odniósł się również do przyszłości handlu z Ukrainą. "Komisja Europejska, Parlament Europejski i rządy państw UE mają nieco ponad dwa tygodnie na konsultacje poprawek i propozycji na temat tego, jak ma wyglądać handel Unii Europejskiej z Ukrainą. Mówimy o wprowadzeniu kontyngentów. Najpierw była mowa o wprowadzeniu kontyngentów tylko na jaja i drób. Dzisiaj mówimy także o wprowadzeniu kontyngentów także na pszenicę, kukurydzę i miód. To są daleko idące zmiany. Jeśli wielkości tego importu będą ustalone odpowiednio (...), będzie to potężny krok w kierunku unormowania relacji. Spełni postulaty protestujących" - podkreślił.

Zapytany o napływ na polski rynek rosyjskich nawozów wskazał, że bardzo trudno zastopować go na poziomie krajowym. Dodał, że decyzja o ograniczeniu tego importu może spotkać się ze sprzeciwem protestujących rolników, bo rosyjskie nawozy są tańsze.

Wcześniej w niedzielę 17 marca rolnicy zablokowali autostradę A2 w Świecku. Następnie rolnicy zablokowali przejście graniczne w Gubinku. Koniec rolniczych blok na A2 w Świecku i w Gubinku został przewidziany przez organizatora na środę, 20 marca, na godz. 20:00.

Ardanowski ocenia sytuację rolników

Ustępstwa Komisji Europejskiej są minimalne, taktyczne, wymuszone protestami rolniczymi i zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego - stwierdził w poniedziałek poseł PiS, b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski komentując piątkową zapowiedź złagodzenia Zielonego Ładu.

W piątek Komisja Europejska opublikowała bowiem projekt zmiany dwóch rozporządzeń związanych z Zielonym Ładem. Propozycje zakładają m.in. zniesienie obowiązku ugorowania, wybór między dywersyfikacją upraw a zmianowaniem, uproszczenia dot. utrzymania okrywy glebowej. Szef MRiRW Czesław Siekierski pozytywnie ocenił te propozycje.

"To są ustępstwa tylko i wyłącznie taktyczne, wymuszone trochę sytuacją i protestami rolniczymi w Europie, w tym również w Polsce i zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie ma jakiejś istotniejszej refleksji i zmiany polityki klimatycznej Unii Europejskiej, odejścia od tej polityki, która uderzy wszystkich, nie tylko rolników" – powiedział Ardanowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie. Jednak jak zastrzegł, "każde poluzowanie Zielonego Ładu trzeba przyjąć z zadowoleniem".

"Ustępstwa KE są minimalne, są nieznaczące i na pewno rolników nie satysfakcjonują, bo one nie gwarantują w dalszym ciągu bezpieczeństwa przetrwania ekonomicznego gospodarstw" – podkreślił polityk PiS. Jego zdaniem, sytuacja rolnictwa jest trudna, rolnicy dają wyraz swojemu niezadowoleniu i wyraził przekonanie, że protesty w całej Europie będą kontynuowane.

Wrocław - zakaz protestu rolników

Wrocławski magistrat wydał zakaz organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia. Chodzi o blokady planowane od środy. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ocenił, że zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców i utrudniają ruch drogowy.

O decyzji magistratu poinformował w poniedziałek po południu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk na swoim koncie na portalu X.

"W związku z planowanymi na środę kolejnymi protestami rolników informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo, a przede wszystkim zdrowie i życie naszych mieszkańców, a także utrzymanie ruchu na najważniejszych arteriach miasta, wydałem cztery decyzje zakazujące organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia" - napisał Sutryk.

Decyzja dotyczy rolniczych blokad w granicach Wrocławia. Na al. Jana III Sobieskiego na osiedlu Psie Pole (wjazd od Warszawy) miała ona objąć oba kierunku ruchu. Blokowane miało być też rondo przy drodze krajowej nr 94 przy wjeździe na obwodnicę Leśnicy oraz ronda na osiedlu Wojnów przy wschodniej obwodnicy miasta. Czwarta blokada planowana była na dk nr 5 przy wjeździe na ul. Żmigrodzką.

Organizatorzy protestów mogą się w tej sprawie odwołać do sądu.

Wojewoda wysłał list do rolników

Wojewoda w liście do rolników zadeklarował pełną współpracę. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel w poniedziałek wystosował list do rolników w związku z zapowiadanymi na środę protestami, w którym zadeklarował otwartość na rozmowy i pełną współpracę oraz zaapelował o jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców.

Sztybel zaznaczył, że wielokrotnie wyrażał publicznie poparcie dla większości postulatów rolników, a zgodnie z dostępnymi badaniami opinii publicznej takie poparcie wyraża też większość Polaków. Zwrócił uwagę, że w wyniku determinacji protestujących, mimo akceptacji Zielonego Ładu w poprzedniej kadencji parlamentu, toczą się bardzo zaawansowane rozmowy w sprawie ograniczeń w stworzonym planie. Dodał, że docierające informacje wskazują na możliwości bardzo istotnych zmian, o które zabiegają rolnicy.

"Poznając Was i Wasze problemy mogłem przekonać się, że jesteście bardzo świadomymi ludźmi wiedzącymi gdzie i jak zapadają decyzje. Dziś miejscem podejmowania tych najważniejszych dla naszej wspólnej przyszłości decyzji jest Bruksela i negocjacje pomiędzy krajami. Dzięki obecności w Unii Europejskiej bardzo dużo zyskujemy, w tym zyskuje nasze rolnictwo, ale także dzielimy się odpowiedzialnością podejmując wspólnie uzgodnione decyzje" - napisał w liście Sztybel.

Wojewoda podkreślił, że miejscem zapadania najważniejszych ustaleń nie są ulice, czy węzły drogowe. Zapewnił, że podtrzymuje poparcie dla postulatów i szanuje prawo zgromadzeń, ale zaapelował o uszanowanie praw pozostałych obywateli, niedoprowadzanie do sytuacji by chcący pracować mieszkańcy, byli zakładnikami zaistniałych sytuacji.

Szybel poinformował, że zobowiązał wszystkie państwowe służby do pełnej mobilizacji i działań kontrolnych w zakresie ewentualnego napływu na polski rynek produktów rolnych z Ukrainy, które nie powinny trafić do Polski.

Na zakończenie listu wojewoda zadeklarował, że niezależnie od tego ile protestów ostatecznie odbędzie się 20 marca, jest do dyspozycji rolników w dowolnym miejscu i godzinie.

"W pełni szanuję prawo do zgodnego z prawem protestu, apelując o jak najmniejsze przeszkody w codziennym życiu dla mieszkańców naszego województwa. Nie trzeba blokować dojazdów. Polacy są po Waszej stronie i niech tak zostanie. Jeśli w czymś miałoby to pomóc, przestrzeń przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim pozostawiam do Waszej dyspozycji" - podkreślił.