Zmiany w składce zdrowotnej od 2025 r. Składki dla przedsiębiorców mają być niższe, ale dostępność do świadczeń i jakość leczenia ma być coraz lepsza

Znane są już założenia do zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Nowe zasady będą dotyczyć przedsiębiorców rozliczających PIT w jednej z czterech form: skali podatkowej, 19-procentowym podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub przez kartę podatkową. Mimo zmian w składce zdrowotnej dostępność do świadczeń i jakość leczenia "będzie coraz lepsza".

Zmiany w składce zdrowotnej od 1 stycznia 2024 r.

Minister finansów Andrzej Domański i wiceminister Jarosław Neneman przedstawili założenia do zmian składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zapowiedziane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Zmiany w składce zdrowotnej dotyczą przedsiębiorców rozliczających PIT w jednej z czterech form:

skali podatkowej,

19-procentowym podatkiem liniowym,

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

kartę podatkową.

Składka zdrowotna w zależności od formy rozliczania PIT

Ponad 1,3 mln przedsiębiorców rozliczających PIT według skali podatkowej miałoby płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zdaniem ministerstwa finansów w warunkach z 2024 r. taka składka wyniosłaby 286,33 zł zamiast 381,78 zł obecnie. W 2025 r. byłoby to odpowiednio 310 zł zamiast 410 zł. Zniesiona ma być również składka od zbywalnych środków trwałych. - Na zaproponowanej przez nas zmianie skorzystają wszyscy rozliczający się na skali podatkowej – deklaruje szef resortu finansów.

W przypadku przedsiębiorców płacących podatek liniowy składka zdrowotna ma być naliczana w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Odczuwalna zmiana dla przedsiębiorcy byłaby na takim samym poziomie jak w przypadku skali podatkowej. Nie będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

Z kolei osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Przychody ze zbycia środków trwałych będą wyłączone z podstawy obliczania składki. Nie będzie jej można odliczyć od PIT.

Również przedsiębiorcy na karcie podatkowej mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, również bez możliwości odliczenia od podatku.

Według ministra Andrzeja Domańskiego na zaprezentowanych zmianach skorzysta 93 proc. przedsiębiorców.

Dostępność do świadczeń i jakość leczenia „będzie coraz lepsza”

Według minister zdrowia Izabeli Leszczyny po zmianach w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, dostępność do świadczeń i jakość leczenia "będzie coraz lepsza".

Według prognozy przedstawionej przez Leszczynę szacowane nakłady na ochronę zdrowia w 2025 r. mają wynieść ok. 224 mld zł, z czego 168 mld zł to wpływy ze składek do NFZ (bez transferów z budżetów). Tegoroczne nakłady na ochronę zdrowia to 197,3 mld zł.

Minister zdrowia zaznaczyła, że jest ustawa gwarantująca określony poziom nakładów na zdrowie. - Mamy ustawę nakładową. W przyszłym roku nakłady na ochronę zdrowia, szacunkowo oczywiście, to 224 mld zł, a więc spory wzrost w stosunku do roku obecnego. Pacjenci mogą być spokojni. Jeśli chodzi o świadczenia, dostępność do świadczeń, o ich jakość, dostępność do leków, także tych refundowanych, to będzie jakość i dostępność coraz większa – powiedziała minister.