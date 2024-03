Ważne informacje dla rolników – będzie więcej środków na modernizację gospodarstw

Będą zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Część środków zostanie przesunięta na modernizację gospodarstw rolnych oraz na premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Toczą się prace nad projektem uchwały dot. zmian w PROW

W wykazie prac legislacyjnych rządu w poniedziałek opublikowano informację o pracach nad projektem uchwały rzędu w spawie przyjęcia propozycji zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwala ma zostać przyjęta do końca czerwca.

„Instytucja zarządzająca dokonała analizy wykorzystania budżetu PROW 2014-2020 oraz stopnia realizacji celów dla poszczególnych celów szczegółowych PROW 2014-2020, uwzględniając przy tym, że do końca okresu wdrażania programu pozostało niespełna 2 lata, w trakcie których program powinien zostać zakończony i rozliczony. W przypadku niektórych instrumentów wsparcia, w tym takich gdzie zakończono już nabory wniosków i kontraktację, zidentyfikowano oszczędności, które, mając na uwadze dążenie do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków, powinny zostać przesunięte na realizację innych instrumentów wsparcia, w ramach których przewidywane zapotrzebowanie na środki przekracza dostępny w chwili obecnej budżet” - wskazano w wykazie.

Jakie zmiany zajdą w PROW?

Zgodnie z opublikowaną informacją zmniejszyć się mają budżety instrumentów: M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna (o 2,5 mln euro); M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw (o 1 mln euro); M04.1 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (o 55 mln euro); M04.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (o 1,5 mln euro); M04.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (o 20 mln euro); M04.3 Zarządzanie zasobami wodnymi (o 40 mln euro); M05.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (o 4,4 mln euro); M06.1 Premie dla młodych rolników (o 1,7 mln euro); M06.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw (o 52,8 mln euro); M08.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych (o 2,7 mln euro); M08.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (o 0,9 mln euro); M17 Zarządzanie ryzykiem (o 5 mln euro).

Zasilone mają być z kolei budżety następujących instrumentów: M04.1 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D (o ok. 135,8 mln euro); M04.1 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (o 1,5 mln euro) - przy jednoczesnym zwiększeniu budżetu tego instrumentu w ramach środków EURI o 3,9 mln euro, co łącznie oznacza zwiększenie budżetu o 5,4 mln euro); M06.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (o 45,7 mln euro); M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (o 4,5 mln euro); M22 Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę (o ok. 37 tys. euro).

Poinformowano ponadto, że dodatkowo zaproponowano też realokację środków EURI (Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy NextGenerationEU - PAP) polegającą na zmniejszeniu środków w ramach instrumentu M13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (o 3,9 mln euro) i zwiększeniu środków w ramach instrumentu M04.1 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (o 3,9 mln euro).