14 IV, 21 IV czy 29 IV? Kiedy II tura wyborów na prezydentów, burmistrzów i wójtów? Gdzie?

Druga tura wyborców odbędzie się 21 kwietnia 2024 r. Gdzie dogrywka?

Prezydenci w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Krośnie, Lesznie, Opolu, Łomży, Chorzowie i Gdańsku już wybrani.

Kraków, Wrocław, Rzeszów - II tura

W Krakowie do drugiej tury przechodzą Aleksander Miszalski - 39,4 proc. i Łukasz Gibała - 28,4 proc. głosów.

We Wrocławiu do drugiej tury przechodzą Jacek Sutryk - 38,9 proc. i Izabela Bodnar - 31,4 proc. głosów - sondaż Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

W Rzeszowie do drugiej tury przechodzą Konrad Fijołek - 45,1 proc. i Jacek Strojny - 18,6 proc. głosów.

Gdynia - wielka sensacja

Gdynia/ Szczurek: druga tura wyborów niestety beze mnie

Według nieoficjalnych wyników, w Gdyni będzie druga tura wyborów. Niestety beze mnie - napisał w poniedziałek rano w mediach społecznościowych ubiegający się o reelekcję prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Państwowa Komisja Wyborcza nie podała jeszcze oficjalnych wyników.

"Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom" - napisał Szczurek na swoim profilu na Facebooku. Zaznaczył, że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas.

"Jedno jest pewne: to było niezapomniane 26 lat i największy z możliwych zaszczytów. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was - gdyniankach i gdynianach. Dziękuję. Kocham Gdynię" - podkreślił Szczurek.

PKW w poniedziałek do godz. 6.30 otrzymała dane z 94 na 118 (79,66 proc.) obwodów głosowania. Do tego czasu nie podano oficjalnych wyników głosowania na prezydenta Gdyni.

Wojciech Szczurek jest z wykształcenia prawnikiem. W 1989 r. współorganizował gdyński Komitet Obywatelski. Od 1990 związany z działalnością samorządową. W latach 1991–1998 był przewodniczącym gdyńskiej rady miasta, a od 1998 r. nieprzerwanie jest prezydentem Gdyni.

O urząd prezydenta Gdyni ubiegają się, oprócz Wojciecha Szczurka (Samorządność), Aleksandra Kosiorek z Federacji Gdyński Dialog, Tadeusz Szemiot (PO), którego poparło porozumienie wyborcze gdyńskiej PO, Koalicji Ruchów Miejskich, Nowej Lewicy, Razem i Zielonych, Marek Dudziński z PiS i Przemysław Olczyk popierany przez komitet "Konfederaci bezpartyjni Polska jest jedna dla Pomorza".

Wejherowo/ Do II tury wyborów na prezydenta przechodzą Hildebrandt (43,53 proc.) i Bulczak (38,98 proc.) – PKW

Do II tury wyborów prezydenta w Wejherowie (Pomorskie) przeszli urzędujący prezydent Krzysztof Hildebrandt (KWW "Wolę Wejherowo Krzysztofa Hildebrandta") z 43,53 proc. głosów i Marcin Bulczak (KKW KO) z 38,98 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

Ubiegający się o reelekcję Krzysztof Hildebrandt w I turze uzyskał 6 628 głosów, czyli 43,53 proc. Na Marcina Bulczaka głos oddało 5 936 mieszkańców, czyli 38,98 proc. Obaj zmierzą się w drugiej turze wyborów 21 kwietnia.

Trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w tym mieście zajął Paweł Wasiakowski (KWW Sprawiedliwość dla Wejherowian), którego poparło 2 664 głosujących, czyli 17,49 proc.

Śląskie/ Kuczera (KO) i Sączek (PiS) powalczą w II turze o fotel prezydenta Rybnika

O tym, kto zostanie prezydentem Rybnika na kolejną kadencję zdecyduje druga tura wyborów. Z obecnym prezydentem Piotrem Kuczerą z Koalicji Obywatelskiej zmierzy się w niej kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Sączek – wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów.

O urząd prezydenta Rybnika w niedzielnych wyborach ubiegało się czterech kandydatów: Krzysztof Kazek (Blok Samorządowy Rybnik), Piotr Kuczera (Koalicja Obywatelska), Tomasz Pruszczyński (Lepszy Rybnik) oraz Andrzej Sączek (Prawo i Sprawiedliwość).

Jak wynika z informacji PKW, najwyższe poparcie w pierwszej turze uzyskał Kuczera, na którego głosy oddało 18 848 wyborców (41,43 proc.), drugi był Sączek, który uzyskał poparcie 13 369 rybniczan (29,39 proc.). Ci dwaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze. Pruszczyński zdobył 8 811 głosów (19,37 proc.), a Kazek – 4 467 (9,82 proc.).

47-letni Piotr Kuczera, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej, urząd prezydenta Rybnika pełni od 2014 r., kiedy w drugiej turze pokonał pełniącego ten urząd przez 16 lat Adama Fudalego. W wyborach samorządowych w 2018 r. z wynikiem 61,14 proc. głosów Kuczera zwyciężył już w pierwszej turze, startowało w niej sześciu kandydatów.

Andrzej Sączek ma 50 lat, w ostatniej kadencji był rybnickim radnym PiS. Z zawodu jest górnikiem (ostatnio dyrektorem departamentu wsparcia HR w Polskiej Grupie Górniczej). Jest także przewodniczącym rady Fundacji Rodzin Górniczych, pomagającej ofiarom wypadków w kopalniach.

W Wejherowie frekwencja w pierwszej turze wyniosła 46,51 proc.

Tarnobrzeg/ W drugiej turze wyborów Dariusz Bożek i Łukasz Nowak

Startujący z własnego komitetu Razem dla Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz Łukasz Nowak z Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Nowaka zmierzą się w drugiej turze wyborów o fotel prezydenta Tarnobrzega (Podkarpackie) – wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

63-letni Bożek uzyskał 32,79 głosów poparcia. Na 42-letniego Nowaka zagłosowało 28,94 proc. wyborców.

Trzeci wynik uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej 52-letni Norbert Mastalerz– 12,75 proc.

W rywalizacji o fotel prezydenta Tarnobrzega brała udział jeszcze startująca z własnego komitetu 56-letnia Grażyna Potańska, na którą zagłosowało 10,51 proc. osób; 47-letni Tomasz Stróż KWW Tomasza Stróża Łączy nas Tarnobrzeg – 9,68 proc.; 44-letnia Małgorzata Zych KWW Małgorzaty Zych My Tarnobrzeżanie – 3,77 proc. oraz Norbert Kolano KWW Norbert Kolano Zawsze Blisko Mieszkańców, który zdobył 1,56 proc. głosów.

Frekwencja w Tarnobrzegu wyniosła 48,91 proc.

Tarnów/ Oficjalne wyniki PKW: Jakub Kwaśny – 44,54 proc.; Henryk Łabędź – 30,83 proc.

Jakub Kwaśny (KKW Koalicja Obywatelska) wygrał pierwszą turę wyborów na prezydenta Tarnowa (Małopolskie) uzyskując 44,54 proc. głosów. Drugi wynik ma Henryk Łabędź (KW Prawo i Sprawiedliwość) z 30,83 proc. głosów – wynika z oficjalnych danych PKW ze 100 proc obwodów głosowania.

Jak wynika z danych opublikowanych na stronie PKW kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Rodak (KWW Tak dla Tarnowa) – 20,31 proc. głosów oraz Karol Pęczek (KWW Koalicja Tarnowska Przyjazny Tarnów i Konfederacja) – 4,32 proc.

Frekwencja w tych wyborach wyniosła 46,70 proc.

Zwycięzca pierwszej tury wyborów na prezydenta Tarnowa 38-letni Jakub Kwaśny wywodzi się z lewicy. Jest samorządowcem i nauczycielem akademickim, doktorem nauk ekonomicznych. Od 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa. W wyborach startuje z poparciem całej koalicji 15 października.

Jego kontrkandydatem w drugiej turze jest 61-letni Henryk Łabędź (PiS), od 2016 roku prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie (wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wcześniej był wieloletnim przewodniczącym zakładowej Solidarności w tej spółce.

Obecny prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, który sprawował ten urząd w latach 1994-1998 oraz od 2014 roku nie ubiegał się o reelekcję.

Włocławek/ Do II tury wyborów na prezydenta przeszli Kukucki (Lewica) i Wojtkowski (KO)

Do II tury wyborów prezydenta we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie) przeszli Krzysztof Kukucki (KKW Lewica) z 41,4 proc. głosów i urzędujący prezydent Marek Wojtkowski (KKW KO) z 29,88 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

Senator Kukucki zdobył w I turze 14 443 głosy, czyli 41,40 proc. Rządzącego Włocławkiem od 2014 roku Wojtkowskiego poparło 10 423 osoby (29,88 proc.). Obaj zmierzą się w drugiej turze wyborów 21 kwietnia.

Trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w tym mieście zajął Rafał Sobolewski (KW PiS), którego poparło 5908 osób (16,94 proc.). Kolejne wyniki to Maciej Maciak (KWW Macieja Maciaka) - 7,42 proc. (2588 głosów), Barbara Moraczewska (KKW Trzecia Droga) - 3,62 proc. (1262 głosy) i Aleksandra Myszke (KWW Sympatyków Polskiej Lewicy) - 0,75 proc. (260 głosów).

We Włocławku frekwencja w pierwszej turze wyniosła 44 procent.

Zakopane/ Filipowicz i Nowak-Gąsienica (PiS) w drugiej turze wyborów na burmistrza

Łukasz Filipowicz startujący na burmistrz Zakopanego z Komitetu Wyborczego Przyjazne Zakopane, zmierzy się w drugiej turze wyborów z dotychczasową wiceburmistrz miasta pod Giewontem Agnieszką Nowak-Gąsienicą startującą z listy Prawo i Sprawiedliwość.

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów Filipowicz w pierwszej turze uzyskał 3 tys. 852 głosy, czyli 37,20 proc. Jego rywalka uzyskała 3 tys. 575 głosów, czyli 34,52 proc. poparcia. Trzeci kandydat na stanowisko burmistrza Zakopanego, Mariusz Koperski (Komitet Wyborczy Wyborców dla Podhala) uzyskał 2 tys. 928 głosów.

Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 kwietnia.

Łukasz Filipowicz (36 lat) to zakopiański przedsiębiorca z branży turystycznej. Jest absolwentem Clark University na kierunku komunikacji zawodowej. Ukończył Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest także absolwentem Wydziału Zarządzania szwajcarskiej szkoły Swiss Hotel Management School oraz brytyjskiego Uniwersytetu w Derby na kierunku zarządzanie hotelarstwem i wydarzeniami. W latach 2014–2018 Filipowicz był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zakopane.

Agnieszka Nowak-Gąsienica (49 lat) jest obecną wiceburmistrz miasta pod Giewontem. Ukończyła studia z prawa gospodarczego i administracyjnego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedii oraz zarządzania oświatą, zarządzania w ochronie zdrowia, pedagogiki ogólnej oraz sztuki. Od 2014 r. jest zastępcą burmistrza Zakopanego Leszka Doruli.

Na 21 mandatów zakopiańskiej Rady Miejskiej, osiem trafiło do kandydatów PiS, siedem miejsc w gremium obejmą kandydaci KWW Przyjazne Zakopane, a siedem miejsc przypadło kandydatom KWW Dla Podhala.

Śląskie/ W Rudzie Śląskiej w drugiej turze: Michał Pierończyk i Marek Wesoły

W drugiej turze wyborów w Rudzie Śląskiej zmierzą się Michał Pierończyk (własny komitet) i Marek Wesoły (PiS). Kandydaci dostali odpowiednio 46,92 proc. i 26,18 proc. głosów.

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej ze wszystkich rudzkich obwodowych komisji, na Michała Pierończyka, startującego z własnego komitetu, zagłosowało 19 312 osób, co dało mu poparcie 46,92 proc., a na Marka Wesołego, kandydującego z komitetu PiS: 10 775 osób (26,18 proc.).

Arkadiusz Pilarz (KO, członek Platformy Obywatelskiej) uzyskał 7 809 głosów (18,97 proc.), a Arkadiusz Grzywaczewski (Śląska Rodzina): 3 263 głosy (7,93 proc.).

W wyborach do rudzkiej rady miasta PiS uzyskało 9 mandatów, KO i komitet Michała Pierończyka - po 6 mandatów, komitet Współpraca i Rozwój - 2 mandaty, a Trzecia Droga i Śląska Rodzina - po 1 mandacie.

Michał Pierończyk został prezydentem Rudy Śląskiej we wrześniu 2022 r., gdy w mieście odbyły się przedterminowe wybory po śmierci Grażyny Dziedzic. Pierończyk był jej zastępcą przez 12 lat; w kampanii otrzymał poparcie m.in. lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. W drugiej turze zmierzył się z wiceprezydentem Krzysztofem Mejerem, uzyskując 18 446 głosów (73,05 proc.).

Poseł PiS (od 2019 r.) i b. wiceminister aktywów państwowych (odpowiedzialny m.in. za górnictwo) w rządzie PiS Marek Wesoły ubiega się o urząd prezydenta Rudy Śląskiej po raz czwarty. W 2018 r. dostał się do drugiej tury, ale przegrał z Grażyną Dziedzic. W przedterminowych wyborach 2022 r. startował z własnego komitetu (z poparciem PiS), ale nie znalazł się w drugiej turze.

Tychy/ M. Gramatyka (KO) i S. Wróbel (PiS) w drugiej turze wyborów

Maciej Gramatyka z Koalicji Obywatelskiej i Sławomir Wróbel z Prawa i Sprawiedliwości spotkają się w drugiej turze wyborów na urząd prezydenta Tychów. W poniedziałek rano PKW podała, że Gramatyka zdobył 46,66 proc. głosów (20 089), a Wróbel 23,87 proc. (10 277).

Kolejny rezultat osiągnął Dariusz Wencepel z KW Tychy Naszą Małą Ojczyzną – 11,93 proc. głosów (5 138). Dalej znalazł się kandydat KMW Lewica Marek Niedbał – 11,24 proc (4 841), a także kandydat KW Klub Konfederacji Tychy Mateusz Śmiglewski – 6,3 proc. (2 711).

Gramatyka o urząd ubiega się z KWW KO. Poza tym poparła go Trzecia Droga oraz Samorządowcy Andrzeja Dziuby, czyli ugrupowanie zrzeszone wokół byłego wieloletniego prezydenta miasta. Gramatyka jako komisarz pełni obowiązki prezydenta Tychów. W latach 2018-2023 był wiceprezydentem ds. społecznych. Wcześniej członkiem i przewodniczącym Rady Miasta Tychy.

Wróbel jest kandydatem KW PiS, a także szefem klubu tej partii w Radzie Miasta Tychy, gdzie zasiada od 2018 r. Pracuje jako kierownik produkcji w firmie z branży samochodowej.

Najwięcej mandatów w tyskiej radzie miasta zdobyła KO – dziesięć. Dziewięciu przedstawicieli wprowadziło PiS, pięciu Samorządowcy Andrzeja Dziuby, a jednego komitet Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

Frekwencja w Tychach wyniosła 46,92 proc.

Drugą turę wyborów samorządowych zaplanowano na 21 kwietnia.

Konin/ Piotr Korytkowski (KO) i Robert Popkowski (PiS) zmierzą się z w II turze wyborów

Ubiegający się o reelekcję kandydat KO Piotr Korytkowski i kandydat PiS Robert Popkowski zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich w Koninie (woj. wielkopolskie) – podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów.

Piotr Korytkowski uzyskał 8024 głosów, czyli 31,16 proc. Drugi wynik zanotował Robert Popkowski, zdobywając 6592 głosy, czyli 25,60 proc. Obaj powalczą o prezydenturę w II turze wyborów.

Na dalszych miejscach uplasowali się: Maciej Nowicki (KWW Macieja Nowickiego "Obywatele Konina") – 5 360 głosów, czyli 20,81 proc., Sebastian Łukaszewski (KWW Otwarty Konin) – 2 374 głosy, czyli 9,22 proc., Michał Kotlarski (KW Stowarzyszenia Zmieniamy Konin) – 1 307 głosów, czyli 5,07 proc., Jakub Eltman (KWW Jakuba Eltmana – Wasz Konin) – 1 250 głosów, czyli 4,85 proc. i Tomasz Klapsa (KWW Tomasza Klapsy) – 847 głosów, czyli 3,29 proc.

Frekwencja w I turze w Koninie wyniosła 47,71 proc.

Gorzów Wlkp./ W drugiej turze wyborów na prezydenta miasta zmierzą się Wójcicki i Wilczewski

W drugiej turze wyborów na prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego zmierzą się obecny prezydent Jacek Wójcicki, który startując z własnego komitetu zdobył 49,24 proc. głosów, i kandydat KO Piotr Wilczewski - 22,18 proc. głosów - podała PKW.

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, na obecnego prezydenta Jacka Wójcickiego, startującego z własnego komitetu, zagłosowało 18 381 osób, co dało mu poparcie 49,425 proc.

Na Piotra Wilczewskiego z KO zagłosowało 8 279 mieszkańców, co przekłada się na poparcie 22,18 proc.

Roman Sondej (PiS) zdobył 5 807 głosów (15,66 proc.), Dariusz Bachalski (Lewica) uzyskała głosy 3 215 mieszkańców (8,61 proc), Katarzyna Miczał (KWW Twoje Miasto Gorzów) - 1 647 głosów (4,41 proc.)

Piotr Wilczewski to gorzowski radny. W drugiej turze zmierzy się z urzędującym prezydentem Wójcickim, który rządzi Gorzowem Wielkopolskim od 2014 r.