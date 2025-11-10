REKLAMA

Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane 2025 [LISTA]

Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane 2025 [LISTA]

10 listopada 2025, 16:30
Emilia Panufnik
Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane 2025 [LISTA]
Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane 2025 [LISTA]
Czy 11 listopada to święto nakazane i trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane przez kościół katolicki w 2025 roku to w sumie 9 dni w roku. Obecność na mszy świętej w święto nakazane jest obowiązkowa. Czy można pójść do kościoła dzień wcześniej? Jakie są święta nakazane? Oto lista.

Nakazane święta kościelne

Nakazane święta kościelne wynikają z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 1246 – § 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych.

Powyższa lista świąt nakazanych obowiązywała do 29 listopada 2003 roku. Od 30 listopada 2003 roku świętami, na podstawie Dekretu dla Polski, Prot. 1784/01/L z dnia 4 marca 2003 r. dotyczącego nie obchodzenia pewnych uroczystości jako świąt nakazanych, nakazanymi nie są już:

  1. Świętego Józefa - 19 marca
  2. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
  3. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia

Zamiast 12 świąt nakazanych w roku w Kościele Katolickim obowiązuje obecnie 9 świąt obowiązkowych. 

Zgodnie z wyżej zacytowanym kanonem 1246 obowiązkowe jest również uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej. Każda niedziela w roku jest dniem świątecznym, a jej opuszczenie stanowi grzech ciężki. Sakrament Eucharystii można przyjąć dopiero po spowiedzi (sakrament pokuty).

Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Święto nakazane – uczestnictwo także dzień przed

Co ciekawe, za spełnienie obowiązku uczestnictwa w kościele w święto nakazane lub niedzielę uważa się uczestnictwo we mszy świętej wieczorem dnia poprzedniego.

Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Jakie są święta nakazane w 2025 roku?

Czy 1 stycznia to święto nakazane? Biorąc pod uwagę wyliczenie z Kodeksu Prawa Kanonicznego, oto wykaz kościelnych świąt nakazanych w 2025 roku:

  • 1 stycznia (środa) - Świętej Bożej Rodzicielki
  • 6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 29 maja (czwartek) - Wniebowstąpienie Pańskie
  • 8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało (Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)
  • 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
  • 25 grudnia (czwartek) – Narodzenie Pańskie
Podstawa prawna

Kan. 1246, 1247, 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego

Źródło: INFOR
Prawo
