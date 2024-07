Podniesienie kompetencji cyfrowych – nabór na szkolenia dla nauczycieli. Do 14 sierpnia można składać wnioski

Do 14 sierpnia 2024 r. trwa nabór wniosków na szkolenia nauczycieli szkolnych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Nabór wniosków na szkolenia nauczycieli w ramach KPO

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy na szkolenia dla:

REKLAMA

nauczycieli szkolnych,

nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Nabór wniosków trwa do 14 sierpnia 2024 r. do godz. 16.69. Wnioski należy wypełnić elektronicznie w systemie informatycznym dostępnym TUTAJ. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

REKLAMA

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy bezpośrednio wpływają na edukację dzieci w zakresie umiejętności cyfrowych oraz mogą szerzyć wiedzę na temat cyfrowej higieny i bezpieczeństwa wśród rodziców.

Szkolenia umożliwią nauczycielom zdobycie umiejętności organizowania lekcji z uwzględnieniem poziomu nauczania, metodyki przedmiotowej oraz różnych form zajęć angażujących uczniów, przy wykorzystaniu urządzeń, programów, usług sieciowych i cyfrowych materiałów edukacyjnych. Zdobyte kompetencje cyfrowe oraz wiedza na temat cyberprzemocy i higieny cyfrowej umożliwią im tworzenie własnych materiałów edukacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w internecie sobie i uczniom.

Więcej informacji TUTAJ.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Szkolenia przeznaczone są dla:

nauczycieli wychowania przedszkolnego,

innych osób związanych z placówkami przedszkolnymi (dyrektorzy przedszkoli z kwalifikacjami nauczyciela edukacji przedszkolnej, nauczyciele wspomagający w przedszkolu, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych).

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nauczyciele będą mogli wykorzystać te umiejętności w pracy z dziećmi, wprowadzając je w świat cyfrowy.

Nauka podstaw edukacji cyfrowej obejmie dostosowane do wieku przedszkolnego treści, wspierające rozwój algorytmicznego myślenia i kształtowanie postaw rozważnego korzystania z mediów cyfrowych, z poszanowaniem zasad higieny cyfrowej. Będą one stanowić bazę do dalszej edukacji cyfrowej na etapie szkolnym.

Więcej informacji TUTAJ.