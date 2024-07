100 tys. złotych na budowę płotu? Tak. Ale musi mieć określoną wysokość, Termin składania wniosków upłynie 2 sierpnia 2024 roku. Inwestycje mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się ASF. Wnioski trzeba składać elektronicznie.

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

Od 27 czerwca 2024 r. trwa nabór wniosków o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Przeznaczono na ten cel aż 230 mln złotych, które pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają następujące warunki:

1) posiadają nieruchomość co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) prowadzą zarejestrowane tam:

- chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub

- chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub

- hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych;

3) w dniu złożenia wniosku o przyznanie mają ukończone 18 lat (osoby fizyczne);

4) mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

W ramach wsparcia można uzyskać refundację 80 proc. kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80 proc. zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

- 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;

- 2960 zł za jedną bramę;

- 1000 zł za jedną furtkę.

Koszty ogólne mogą stanowić do 10 proc. inwestycji, a maksymalna kwota dofinansowania to 100 tys. złotych.

Wnioski trzeba składać elektronicznie, wsparcie obejmie określone operacje

Choć potocznie to dofinansowanie jest określane, jako „na budowę płotu”, to jego celem jest ochrona gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń, a ze środków, o których mowa, można również sfinansować utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Jak podaje ARiMR, w ramach interwencji będą wspierane operacje:

- które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy

- które będą realizowane bez podziału na etapy;

- których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;

- o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 złotych, z wyjątkiem operacji, w przypadku których pomoc przyznawana jest na podstawie kosztów jednostkowych;

- które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o przyznanie pomocy realizowanego w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), a nabór będzie trwał do 2 sierpnia 2024 r.