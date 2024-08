Będzie nowy dodatek do emerytury dla matek z rodzin wielodzietnych? Jest wniosek. Zdaniem resortu to ciekawa propozycja. Chodzi o kobiety pracujące w gospodarstwach rolnych, które tworzą rodziny wielodzietne.

Matki rodzin wielodzietnych w gospodarstwach rolnych

Wniosek, który już w maju trafił do premiera, dotyczy sytuacji kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych, które równolegle tworzą wielodzietne rodziny. Zdaniem samorządu rolniczego, powinny one zostać docenione przez państwo, bo wkładają podwójny wysiłek w jednoczesne wychowanie dzieci i pracę zawodową. Ich sytuacja nie powinna różnić się od sytuacji kobiet ubezpieczonych w ZUS. Dodatek, o który wnioskowano ,został porównany do dodatku do emerytury dla strażaków i dla sołtysów – wszystkie one mają jeden cel – docenienie dodatkowych wysiłków podjętych przez uprawnione osoby.

Zdaniem resortu rodziny to propozycja ciekawa i warta rozważenia

Jak poinformował portal Farmer.pl, w odpowiedzi na pismo w tej sprawie przekazane za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazano, że obecnie uprawnienia w zakresie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, tzw. Mama 4+, są już uregulowane na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1051). To świadczenie jest przyznawane matkom (w niektórych przypadkach także ojcom) co najmniej czworga dzieci w celu zapewnienia im niezbędnych środków utrzymania, w sytuacji, gdy zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci. Zatem świadczenie to przysługuje osobom, które nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura wypłacana przez organy emerytalno-rentowe jest niższa od najniższej emerytury. Jednocześnie wiceminister Kołodziejczak wskazał, że wprowadzenie podobnego dodatku do emerytury dla matek tylko w systemie rolnym jest propozycją wartą rozważenia, ze względu na potrzebę docenienia osób wychowujących dzieci. Propozycja ta wymaga jednak szerokich analiz i konsultacji ze względu na obowiązujące uregulowania systemowe w zakresie ubezpieczenia społecznego, których zasadniczym celem jest między innymi równe traktowanie wszystkich ubezpieczonych.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające tylko dla rodziców bez środków utrzymania

O rodzicielskie świadczenie uzupełniające można starać się od 1 marca 2019 roku. Jego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle nie podjęły pracy zarobkowej. Można je otrzymać w przypadku braku dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, jeśli jest się:

- matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci

- ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce i mieć w niej ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

- polskie obywatelstwo lub

- obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub

- zalegalizowany pobyt w Polsce (w przypadku cudzoziemców).