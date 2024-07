Renta wdowia wejdzie w życie. Jest zielone światło od rządu

Jest poparcie rządu dla renty wdowiej. Rząd zdecydował dzisiaj, że poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej. Tak poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wraz z premierem Donaldem Tuskiem.

O stanowisku rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy w sprawie renty wdowiej ministra rodziny poinformowała na wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. "Troszczymy się o najsłabszych i realizujemy obietnice. Przypominam, że w umowie Koalicji 15 października było zawarte wsparcie osoby starszej po śmierci małżonka. Przyjęcie pozytywnego stanowiska rządu wobec projektu obywatelskiego, wskazanie realistycznych możliwych uwarunkowań dojścia do realizacji tego świadczenia, jest dowodem na to, że nie rzucamy słów na wiatr" - powiedziała szefowa MRPiPS.

Rząd zaproponuje jednak poprawki do projektu ustawy o rencie wdowiej, które sprawią, że wydatki na ten cel będą do udźwignięcia dla budżetu państwa. Premier Donald Tusk przekazał, że docelowo koszty dla budżetu będą sięgać ponad 20 mld zł rocznie. "Stanowisko rządowe dzięki pracy moich pań i panów ministrów odpowiedziało na to oczekiwanie wyrażone w projekcie obywatelskim i skroiło to do wymiarów, które są do dźwignięcia przez budżet" - powiedział Tusk. "To są nadal gigantyczne kwoty, bo jednak zakładamy, że to będzie ponad 20 mld w tym finale" - dodał.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk doprecyzowała, że renta wdowia będzie wdrażana stopniowo i koszty budżetowe także będą wzrastać stopniowo, z roku na rok. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy ma to być 4 mld zł, potem 9 mld zł, a potem kilkanaście mld zł. "Pani minister w tych długich i takich czasami gorących debatach wewnątrz koalicji uznała, że będziemy dochodzili do tych 25% też pewnymi etapami, żeby nie było szoku budżetowego" - podkreślił premier. Zapowiedział, że poprawki do projektu zostały uzgodnione z ministrem finansów.

Przypomnijmy, że obywatelski projekt w sprawie wprowadzenia renty wdowiej powstał z inicjatywy ponad 20 organizacji, w tym Porozumienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego oraz z udziałem Lewicy. Dotyczy on nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Pod tym rozwiązaniem podpisało się ponad 200 tys. obywateli. Celem projektu jest wprowadzenie nowej reguły, która umożliwi połączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. Opracowywane zmiany, na obecnym etapie, zakładają, że wysokość renty wdowiej nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS, co aktualnie oznacza limit około 9815,52 zł.

Renta wdowia ma być dostępna w dwóch wariantach, co pozwoli beneficjentom na wybór korzystniejszej opcji. Pierwszy wariant przewiduje dodanie 50% przysługującej emerytury do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, natomiast drugi wariant zakłada dodanie 50% renty rodzinnej do otrzymywanej emerytury lub innego świadczenia. Dla ułatwienia podjęcia decyzji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje wprowadzenie specjalnego kalkulatora, który pomoże potencjalnym beneficjentom oszacować korzyści wynikające z obu wariantów.

Renta wdowia w modelu kroczącym, który zakłada stopniowe dochodzenie do pełnej kwoty świadczenia

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że renta wdowia nie będzie w pełnej wysokości dostępna od razu – przewidziano model kroczący, który zakłada stopniowe dochodzenie do pełnej kwoty świadczenia. Na początku wdrożenia wypłacane będzie 15% dodatkowego świadczenia, które z czasem wzrośnie do 20%, aż w końcu osiągnie docelowe 50%. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że środki na wprowadzenie renty wdowiej są już zabezpieczone, a samo świadczenie może być dostępne jeszcze w 2024 roku.