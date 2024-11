1000 zł miesięcznie - tyle wyniesie kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego po podwyższeniu (obecnie jest to 500 zł)

Rząd szykuje zmianę, która polega na podniesieniu maksymalnej kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Takie rozwiązanie przewiduje projekt noweli ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rząd, zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, ma się zająć projektem noweli ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów we wtorek (5 listopada). Projekt zmian dotyczący wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

REKLAMA

Maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez zmiany wielu od lat

REKLAMA

Przypomnijmy, że aktualnie wsparcie w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

Jednym z podstawowych warunków przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r.

Podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 1000 zł miesięcznie

Projektowane rozwiązania przewidują podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 500 zł miesięcznie - do kwoty 1000 zł miesięcznie. "Proponuje się, aby ww. wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 r." - wskazano w datowanej na wrzesień ocenie skutków regulacji projektu.

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej zawartej w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów!". Jest też częścią umowy "Koalicji 15 października".

Dalszy ciąg materiału pod wideo