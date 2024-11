Wysyp mandatów. W tych miejscach kierowcy muszą się mieć na baczności. Inaczej wezwanie

System odcinkowego pomiaru prędkości prowadzi do znacznego wzrostu liczby mandatów. Szczególnie dotyczy to nowo wprowadzonych kamer na autostradzie A1, tworzących jeden z najdłuższych takich odcinków w kraju. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność po przekroczeniu znaku D-51a, gdyż ryzyko otrzymania mandatu jest bardzo wysokie.

Jak informuje dziennik.pl, mimo że odcinkowy pomiar prędkości jest jasno oznakowany na wszystkich 53 aktywnych odcinkach w Polsce, od początku roku system wykrył już ponad 270 tysięcy kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. To oznacza, że co minutę i 37 sekund ktoś otrzymuje mandat za zbyt szybką jazdę na odcinkach objętych monitoringiem. Liczba ta stale rośnie, ponieważ do sieci OPP regularnie dołączają nowe urządzenia.

Czym jest i jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to system monitorowania ruchu drogowego, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez egzekwowanie ograniczeń prędkości. W przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów OPP nie mierzy prędkości w jednym konkretnym punkcie, lecz na całym odcinku drogi.

Odcinkowy pomiar prędkości analizuje czas przejazdu całego odcinka drogi. System oblicza średnią prędkość pojazdu na podstawie danych zebranych na początku i końcu kontrolowanego obszaru. Jeśli ta prędkość przekroczy dozwoloną wartość, kierowca zostanie ukarany mandatem.

System odcinkowego pomiaru prędkości automatycznie rejestruje moment wjazdu i wyjazdu pojazdu z monitorowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowcy, który przekroczył dozwoloną prędkość, znajdą się szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia, takie jak: miejsce, data i godzina pomiaru, długość kontrolowanego odcinka oraz obowiązujące na nim ograniczenie prędkości. System jest w stanie zidentyfikować również pas ruchu, po którym poruszał się pojazd. Dzięki zaawansowanym technologiom, wysokiej jakości zdjęcia mogą być wykonane nawet w warunkach nocnych. Zebrane dane są przesyłane drogą elektroniczną do centralnego systemu CANARD.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1

Na autostradzie A1, między węzłami Nowy Ciechocinek i MOP Kałęczynek, działa system odcinkowego pomiaru prędkości. Oznacza to, że cztery kamery rejestrują czas przejazdu pojazdu przez ten 12-kilometrowy odcinek. Przekroczenie dopuszczalnego czasu przejazdu (5 minut 24 sekundy dla samochodów osobowych) skutkuje nałożeniem mandatu.

Najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości (OPP) znajduje się na drodze ekspresowej S7 między Falęcicami a Nowym Gózdem. Kierowcy muszą tu uważać przez aż 14 kilometrów monitorowanych przez kamery. Obowiązują ograniczenia: 120 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla ciężarówek.

Jak informuje dziennik.pl, odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi to prawdziwy "mistrz" w wystawianiu mandatów. Choć jest "tylko" trzecim najdłuższym takim systemem w Polsce, to właśnie tu w 2024 roku aż 71 tysięcy kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość na 8-kilometrowym odcinku.

Najdłuższe odcinkowe pomiary prędkości

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce znajduje się na drodze ekspresowej S7 między Falęcicami a Nowym Gózdem i ma długość 14 061 metrów. Następny pod względem długości jest OPP na autostradzie A1 między węzłami Nowy Ciechocinek a MOP Kałęczynek (11 979 m). Dalej mamy odcinki na drodze wojewódzkiej DW678 (Baciuty - Łupianka Stara - 8520 m), autostradzie A4 (Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - 8095 m) oraz drodze wojewódzkiej DW151 (Łubianka - Brynka - 7849 m).

Nowe OPP - lista

Obecne odcinkowe pomiary prędkości zostaną wkrótce przyćmione przez nowe, dłuższe trasy monitoringu. Główny Inspektorat Transportu Drogowego planuje rozbudowę systemu CANARD o kolejne 43 odcinki, po jednym w każdym województwie. Jak informuje dziennik.pl, z 10 najdłuższych OPP aż osiem lokalizacji wyznaczono na autostradach:

Autostrada A1 – węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk (woj. łódzkie) – odcinkowy pomiar prędkości o długości 19,6 km,

Autostrada A1 – wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów (woj. śląskie) – OPP o długości 19,5 km,

Autostrada A4 – między węzłami Brzesko i Tarnów Mościce (woj. małopolskie) – OPP o długości 18,7 km,

Autostrada A1 – między węzłami Kutno i Piątek (woj. łódzkie) – odcinkowy pomiar prędkości o długości 18,1 km,

Droga ekspresowa S7 – węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów (woj. mazowieckie) – OPP o długości 16,4 km,

Autostrada A1 – węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki (woj. śląskie) – OPP o długości 15,8 km,

Autostrada A2 – węzeł Koło – węzeł Dąbie (woj. wielkopolskie) – OPP o długości 15,7 km,

Autostrada A4 – węzeł Opole Zachód – MOP Prószków (woj. opolskie) – OPP o długości 15 km,

Autostrada A4 – węzeł Tarnów Centrum – MOP Jawornik (woj. małopolskie) – OPP o długości 14,5 km,

Droga ekspresowa S3 – Goleniów Północ – Pucice (woj. zachodniopomorskie) – OPP o długości 14,4 km.

