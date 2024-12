Świadczenie pielęgnacyjne w nadchodzącym 2025 r. wzrośnie aż o 299 zł. Osoby uprawnione do pielęgnacyjnego otrzymają więc 3287 zł. Oznacza to prawie 10 procentowy wzrost.

Jak zostało wspomniane we wstępie pielęgnacyjne w nadchodzącym 2025 r. wzrośnie aż o 299 zł. Osoby uprawnione do pielęgnacyjnego otrzymają więc 3287 zł. To naprawdę imponujący wzrost, gdyż wyniesie prawie 10 procent.

Świadczenie pielęgnacyjne - co to, dla kogo

Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) zapomoga wypłacana przez gminy;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5) świadczenie rodzicielskie.

Komu przysługuje to świadczenie? Odpowiedź znajdziemy w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzednim ustawą świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

- jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, co ile waloryzacja

Kwota omawianego w niniejszym artykule świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Zgodnie z art. 17 ust 3b. ustawy o świadczeniach rodzinnych waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Wysokość pielęgnacyjnego zaokrągla się do pełnych złotych w górę.