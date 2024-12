Bony na laptopy dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i klas I–III szkół podstawowych. Wnioski o dofinansowanie od 22 stycznia 2025 r.

Powiększy się grupa uprawnionych do otrzymania jednorazowego bonu na zakup laptopa o nauczycieli szkół ponadpodstawowych i klas I–III szkół podstawowych. Wnioski o dofinansowanie nauczyciele będą mogli składać już od 22 stycznia 2025 r. Wsparcie to jednorazowy bon o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Jest projekt nowelizacji rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych. Poszerza on grupę uprawnionych do otrzymania jednorazowego bonu na zakup laptopa o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uczących w klasach I-III szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. O takie rozwiązanie, jak przypomniał resort cyfryzacji, zabiegało środowisko nauczycielskie. W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazuje się, że w przypadku szkół ponadpodstawowych wzięło pod uwagę: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia, liceum sztuk plastycznych, ogólnokształcącą szkołę baletową i Bednarską Szkołę Realną.

Nowe grupy uprawnionych nauczycieli może wnioskować bony na laptopy od 22 stycznia 2025 r.

Nowe grupy uprawnionych nauczycieli będą mogły wnioskować o wsparcie w ciągu 30 dni od 22 stycznia 2025 r. Jednocześnie, jak poinformowano, że wsparciem nie zostaną objęci nauczyciele wychowania przedszkolnego, również ci zatrudnieni w szkołach podstawowych. Resort argumentuje, że zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wsparcie ma przede wszystkim zapewnić wzmocnienie odporności szkół na zakłócenia funkcjonowania, spowodowane sytuacjami takimi jak pandemia COVID-19.

Ustawodawca wyjaśnia, że "w trakcie II rewizji KPO podjęto próbę objęcia wsparciem również tej grupy nauczycieli, jednak ze względu na (...) założoną logikę interwencji oraz brak środków finansowych pozwalających sfinansować wsparcie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (w ramach II rewizji KPO możliwe były przesunięcia wydatków tylko w ramach już przyznanej puli środków), nie udało się objąć wsparciem tej grupy nauczycieli".

Pieniądze na ten cel nie mogą pochodzić też z budżetu państwa. Wskazano, że "w chwili obecnej stan finansów publicznych, w tym wejście w procedurę redukcji nadmiernego deficytu, nie pozwala na objęcie wsparciem ze środków budżetu państwa dodatkowych grup nauczycieli, ponad te ustalone z Komisją Europejską".

Ustawodawca zapewnia, że wsparcie dla placówek wychowania przedszkolnego jest wpisane w Politykę Cyfrowej Transformacji Edukacji, przyjętej przez rząd we wrześniu 2024 r., w związku z czym nauczyciele ci mogą już teraz uzyskać wsparcie na zakup służbowego sprzętu komputerowego (placówka przedszkolna może uzyskać grant w kwocie do 6 366 zł netto). Również w planowanym na 2025 r. programie rządowym wspierającym proces cyfrowej transformacji edukacji planuje się uwzględnić możliwość wsparcia placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakupie służbowego sprzętu komputerowego do dyspozycji nauczycieli.

Bon na zakup laptopów przysługiwał nauczycielom i wychowawcom uczącym w klasach IV-VIII, a także pracownikom pedagogicznym pracującym w tych klasach

Bony na laptopy ruszyły w październiku 2023 r. Wprowadziła je Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, z kolei rozporządzenie ministra cyfryzacji określiło grupy i kolejność wsparcia uprawnionych. W pierwszym etapie bon na zakup laptopów przysługiwał nauczycielom i wychowawcom uczącym w klasach IV-VIII, a także pracownikom pedagogicznym pracującym w tych klasach.

Uprawnieni nauczyciele otrzymują jednorazowy bon o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa. Zgodnie z ustawą, nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, w celu otrzymania bonu składa swój wniosek do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły.