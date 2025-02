19 marca 2025 r. ważna zmiana w urlopach. Kodeks pracy

Dentyści i stomatolodzy zbyt rzadko o tym mówią. Polacy wciąż nie są zbyt świadomi tego, jak wielu problemów ze zdrowiem jamy ustnej mogliby uniknąć dzięki odpowiednim witaminom. D zapewnia twardość i odporność szkliwa. Chroni zęby przed próchnicą, utratą ich stabilności i paradontozą. A pomaga w ochronie błon śluzowych, zębów i dziąseł przed uszkodzeniami, infekcjami i próchnicą. K uczestniczy w procesach naprawczych dziąseł oraz kości szczęki. C zapewnia zdrowie naczyń krwionośnych w dziąsłach i regenerację tkanek. Do tego witaminy z grupy B redukują stany zapalne. Wpływ tych wszystkich składników na zdrowie uzębienia jest kluczowy, ale w Polsce rzadko publicznie omawiany. Media i kampanie edukacyjne, często sponsorowane przez producentów wyrobów stomatologicznych, przeważnie skupiają się na higienie jamy ustnej. Natomiast o samych witaminach w powyższym kontekście publicznie mówi się sporadycznie. I to trzeba koniecznie zmienić.