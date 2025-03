W marcu 2025 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki. Lecą zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Chodzi o nowe stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lutego 2025 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu. Zmiany weszły 1 marca 2025 r.

Zacznijmy od tego, czym jest Karta Dużej Rodziny (KDR). Jest ona dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżek oraz innych uprawnień dla rodzin 3+.

Karta Dużej Rodziny (KDR)

Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. KDR przyznawana jest rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na okres nieokreślony. Dzieciom, prawo do KDR przysługuje do 18 roku życia. KDR przysługuje dziecku uczącemu się, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 25. roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny bez ograniczeń wiekowych. Otrzymują one KDR na okres ważności orzeczenia.

Lecą zmiany w Karcie Dużej Rodziny

KDR można posiadać w formie karty tradycyjnej lub w formie karty elektronicznej. By otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy wystąpić z wnioskiem o jej przyznanie. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Opłata za wydanie Karty Dużej Rodziny nie jest pobierana. KDR przyznawana jest bezpłatnie. Jednak jest pewien wyjątek. W przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł.

Od 1 marca 2025 r. zaczęła obowiązywać nowa stawka za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Wynosi ona 16 zł. W sytuacji, w której zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia wyżej wymienionych opłat.

W marcu 2025 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki

W cytowanym powyżej obwieszczeniu uwzględniono także zmiany dotyczące kosztów realizacji związanych z Kartą Dużej Rodziny, w tym dotacji celowej dla gmin. Dla przypomnienia, realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty należy do zadań z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji związany z przyznawaniem KDR finansowany jest ze środków budżetu państwa. Wojewodowie dokonują podziału dotacji celowej z budżetu państwa na poszczególne gminy.

Od 1 marca 2025 r. podwyższeniu uległ koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty za jedną rodzinę wielodzietną. Obecnie Wynosi on 25 zł. W przypadku gdy po przyznaniu KDR członkom rodziny wielodzietnej zmieniła się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej KDR lub w przypadku przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem KDR, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania KDR koszt realizacji ustawy przez gminę od 1 marca 2025 r. wynosi 8 zł za przyznanie KDR. Zaś koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu Karty oraz wydanie karty tradycyjnej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna, od 1 marca 2025 r. został podniesiony do 6 zł.