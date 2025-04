Mieszkanie dla niepełnosprawnego absolwenta. PFRON wskazał maksymalne kwoty dofinansowań do mieszkań na II kwartał 2025 r. Ile wynosi dofinansowanie?

Mieszkanie dla niepełnosprawnego absolwenta. PFRON wskazał maksymalne kwoty dofinansowań do wynajmu mieszkań lub domów jednorodzinnych na II kwartał 2025 r. Są to dofinansowania w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Program "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" ma na celu zwiększenie niezależności osób niepełnosprawnych, a także ułatwienie im zarówno aktywności społecznej i zawodowej. Program realizowany jest bezterminowo. Wnioski można składać w trybie ciągły. Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielone na okres do 5 lat (60 miesięcy).

REKLAMA

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do mieszkań?

REKLAMA

Osoba z niepełnosprawnością może otrzymać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, jeśli spełnia określone warunki. Wsparcie przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu – także z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym.

Dodatkowo, wnioskodawca musi mieć status absolwenta szkoły (podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej) uzyskany w ciągu ostatnich 36 miesięcy, albo opuszczać rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka bądź placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Wymagana jest również pełna zdolność do czynności prawnych oraz oświadczenie o braku prawa do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której podejmowana jest aktywność zawodowa. Konieczne jest także potwierdzenie podjęcia zatrudnienia lub aktywnego poszukiwania pracy.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

REKLAMA

Maksymalna wysokość miesięcznego dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością, zależy od kilku czynników. Kluczowe znaczenie ma lokalizacja nieruchomości – wyróżnia się trzy poziomy: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące z miastem wojewódzkim oraz pozostałe gminy w województwie.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest także od średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej, ogłaszanych kwartalnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Dodatkowo brany jest pod uwagę sposób poruszania się beneficjenta – osoby poruszające się na wózku mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 38 proc. wspomnianej wartości, natomiast pozostali – 28 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dofinansowanie do mieszkań: wysokość

Dofinansowanie do najmu ma charakter degresywny, co oznacza, że jego wysokość zmniejsza się w czasie. W pierwszych 24 miesiącach pokrywa ono 100 proc. kosztów najmu, jednak nie więcej niż maksymalna kwota przewidziana dla danej lokalizacji. Od 25 do 42 miesiąca wynosi 70 proc. kosztów, a od 43 do 60 miesiąca – 40 proc., z zachowaniem limitów dla konkretnej lokalizacji. Wsparcie obejmuje wszystkie koszty najmu określone w umowie, które ponosi beneficjent.

Mieszkanie dla absolwenta. PFRON wskazał maksymalne kwoty dofinansowań do mieszkań na II kwartał 2025 r.

Maksymalne kwoty dofinansowania w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” (SAM) na II kwartał 2025 roku zostały określone dla różnych lokalizacji w Polsce. Jak już wcześniej zostało wspomniane, wartości te zależą od województwa, lokalizacji mieszkania oraz stopnia mobilności beneficjenta.

Najwyższe stawki dofinansowania przewidziano dla dużych miast wojewódzkich, gdzie ceny najmu mieszkań są zazwyczaj wyższe. Przykładem może być stolica – w Warszawie osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może liczyć na dofinansowanie w wysokości 4,068 zł miesięcznie, a osoby, które nie korzystają z wózka, otrzymują 2,998 zł. Podobnie wysokie kwoty występują w innych dużych miastach, takich jak Gdańsk (3,655 zł dla osoby na wózku, 2,693 zł dla pozostałych) czy Wrocław (3,870 zł dla osoby na wózku, 2,851 zł dla pozostałych). Z kolei najniższe kwoty dofinansowania przewidziano dla mniejszych gmin i miejscowości, gdzie koszty wynajmu są niższe. Na przykład w województwie opolskim, poza miastem Opole, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wynosi 2,027 zł, a dla pozostałych osób – 1,493 zł. W gminach sąsiadujących z większymi miastami kwoty wsparcia również są nieco wyższe niż w pozostałych gminach. Na przykład w województwie lubuskim dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynoszą one 3,121 zł w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, a w sąsiadujących gminach – 2,940 zł. Pełny wykaz maksymalnych kwot dofinansowania dostępny jest na stronie PFRON.