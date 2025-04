Dofinansowanie z PFRON 2025: ile, na jakich zasadach. Jak obniżyć koszty zatrudnienia pracowników i poprawić warunki pracy?

Firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia finansowego oferowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Mechanizmy te pozwalają zmniejszyć koszty zatrudnienia, a w wielu przypadkach również uniknąć obowiązkowych wpłat na fundusz.

Z jakiego wsparcia PFRON najczęściej korzystają przedsiębiorcy?

Najczęściej wykorzystywane formy wsparcia to:

- dofinansowanie do wynagrodzeń,

- dopłaty do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji,

- zwrot kosztów dostosowania stanowiska pracy.



Świadomość dostępnych rozwiązań i znajomość procedur ich pozyskania może pomóc firmie efektywnie zarządzać kosztami i zasobami ludzkimi, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku firmy inkluzyjnej i odpowiedzialnej społecznie.

Dofinansowanie do wynagrodzeń – na jakich zasadach?

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Kwota wsparcia zależy m.in. od:

- rodzaju i stopnia niepełnosprawności zatrudnionej osoby,

- rodzaju działalności firmy,

- tzw. efektu zachęty, czyli wykazania, że zatrudnienie wpłynęło na wzrost liczby miejsc pracy w firmie.



Wysokość dopłaty może wynosić nawet ponad 4 000 zł miesięcznie na pracownika, choć ostateczna kwota uzależniona jest od indywidualnej sytuacji.



Dodatkowo firmy zatrudniające powyżej 25 osób, które nie osiągają wymaganego progu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (6%), podlegają obowiązkowym wpłatom na PFRON. W wielu przypadkach zatrudnienie jednej osoby z niepełnosprawnością może pozwolić na uniknięcie tych kosztów.

Dofinansowanie do szkoleń – kto może skorzystać?

Szkolenia i rozwój pracowników są istotnym elementem strategii wielu firm. W przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów szkoleń – nawet do 80% poniesionych wydatków.

Refundacja obejmuje:

- kursy zawodowe i specjalistyczne,

- zakup materiałów edukacyjnych,

- szkolenia dostosowane do specyfiki danego stanowiska,

- usługi tłumacza migowego lub asystenta, jeśli są wymagane.



Dzięki temu pracodawcy mogą inwestować w rozwój pracowników przy minimalnym obciążeniu finansowym, co pozytywnie wpływa na ich efektywność i poziom kompetencji w firmie.

Dostosowanie stanowiska pracy – zwrot kosztów dla firm

Niektóre osoby z niepełnosprawnością mogą potrzebować odpowiednio przystosowanego stanowiska pracy. W takiej sytuacji PFRON oferuje zwrot poniesionych kosztów, który może obejmować:

- zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi,

- modernizację biura, np. dostosowanie budynków do potrzeb pracowników,

- przystosowanie komputerów i oprogramowania.



Pracodawcy mogą uzyskać refundację kosztów w wysokości nawet 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, pod warunkiem zatrudnienia pracownika na co najmniej trzy lata.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON?

Proces ubiegania się o wsparcie z PFRON nie jest skomplikowany, ale wymaga dopełnienia określonych formalności. Pracodawca powinien:

- zarejestrować firmę w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR),

- przygotować dokumentację, w tym m.in. umowę o pracę i orzeczenie o niepełnosprawności pracownika,

- przestrzegać terminów składania wniosków oraz raportowania wykorzystania środków.



Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu można uniknąć błędów formalnych i sprawnie pozyskać środki na wsparcie zatrudnienia w firmie. Realnego wsparcia w tym zakresie udzielają także eksperci z HRQ Ability. Aby uporządkować najważniejsze informacje i ułatwić firmom korzystanie z dostępnych środków, powstał bezpłatny e-book poświęcony dofinansowaniom PFRON. Publikacja zawiera szczegółowe informacje o dostępnych mechanizmach wsparcia, zasadach ich uzyskiwania oraz wymaganiach, jakie musi spełnić firma, aby skorzystać z dotacji.

Podsumowanie – korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością

Mechanizmy wsparcia oferowane przez PFRON to realna szansa na optymalizację kosztów zatrudnienia i dostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracowników. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z dostępnych form wsparcia, podkreślają, że nie tylko zredukowali wydatki, ale również zyskali zaangażowanych i lojalnych pracowników.



Podstawowe korzyści dla firm to:

• dopłaty do wynagrodzeń,

• zwrot kosztów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji,

• refundacja dostosowania miejsca pracy,

• możliwość uniknięcia obowiązkowych wpłat na PFRON.



Firmy, które chcą wykorzystać dostępne rozwiązania, powinny zapoznać się z aktualnymi zasadami finansowania i sprawdzić, które mechanizmy najlepiej odpowiadają ich potrzebom.



Autorzy:

Joanna Kubica, Konsultant ds. Rekrutacji w HRQ Ability (joanna.kubica@hrquality.pl)

Rafał Rybczyk, Konsultant ds. Rekrutacji w HRQ Ability (rafal.rybczyk@hrquality.pl)