REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego bez względu na jego dochody? Ale nie będzie: 800+, zasiłków socjalnych, 13. i 14. emerytura. MF wyliczyło koszty BDP

1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego bez względu na jego dochody? Ale nie będzie: 800+, zasiłków socjalnych, 13. i 14. emerytura. MF wyliczyło koszty BDP

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 14:54
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego? Za to zniknąć muszą 800+, zasiłki socjalne, 13 i 14 emerytura. Ministerstwo Finansów policzyło koszty wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP)
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego? Za to zniknąć muszą 800+, zasiłki socjalne, 13 i 14 emerytura. Ministerstwo Finansów policzyło koszty wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W odpowiedzi na interpelację poselską, Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, udzielił odpowiedzi na pytanie, czy jego resort pracuje nad wprowadzeniem w Polsce tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) i jakie byłby koszty dla budżetu państwa wypłaty każdemu dorosłemu obywatelowi 1300 zł tytułem BDP.

Bezwarunkowy dochód podstawowy - na czym polega ta koncepcja

Bezwarunkowy dochód podstawowy, to dość głośna (ale mało realna) koncepcja, zgodnie z którą budżet państwa wypłaca każdemu dorosłemu obywatelowi (bez względu na jego status majątkowy, rodzinny, zarobki czy inne okoliczności) stałą kwotę miesięcznie. Główną ideą BDP jest zapewnienie przez państwo każdemu dorosłemu minimum finansowe na pokrycie podstawowych egzystencjalnych potrzeb. A przy okazji zniknął by kosztowny system zasiłków socjalnych, czy rodzinnych. W ten sposób zlikwidowano by problem ubóstwa. Jednak krytycy tej koncepcji podkreślają olbrzymie koszty realizacji tej idei i to, że może ona zniechęcać ludzi do podejmowania aktywności zarobkowej.

Warto zauważyć, że w żadnym państwie świecie nie wdrożono powszechnie tej koncepcji. Jednak co jakiś czas słychać o pilotażach wdrożenia tej koncepcji na małą skalę (np. na niewielkim obszarze kraju).

O koncepcję bezwarunkowego dochodu podstawowego zapytał Ministra Finansów w lipcu 2025 r. jeden z posłów w interpelacji nr 10988.

Poseł zwrócił uwagę, że w Polsce temat jest poruszany od kilku lat i zapytał, czy obecny rząd planuje wprowadzenie tego rozwiązania. Poseł zasugerował, że obecnie w Polsce właściwą miesięczną kwotą BDP jest 1300 złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Minister Finansów i Gospodarki: BDP pochłonie 75% dochodów budżetu państwa

Odpowiedzi na tę interpelację udzielił na początku sierpnia 2025 r. (z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki), Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Wiceminister Drop przekazał przede wszystkim, że Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Zauważył, że wprowadzenie BDP w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego obywatela Polski wiązałoby się z miesięcznym kosztem ok. 40 mld zł – rocznie blisko 480 mld zł. Taka kwota – jak wyjaśnił wiceminister - stanowiłaby ok. 75% zaplanowanych dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok), a także ponad 12% prognozowanego PKB.

Jak ocenia Ministerstwo Finansów: ewentualne wprowadzenie takiego świadczenia wiązałoby się prawdopodobnie z rezygnacją z innych, obecnie obowiązujących, świadczeń społecznych – takich jak świadczenia rodzinne, dodatkowe świadczenia emerytalne (tzw. 13-sta i 14-sta emerytura) czy zasiłki z pomocy społecznej.

Wiceminister Jurand Drop poinformował też, że łączny koszt wszystkich pieniężnych świadczeń społecznych o charakterze pozaubezpieczeniowym (w tym, m.in. świadczenia wychowawczego 800+) to obecnie niespełna 200 mld zł, czyli ponad dwukrotnie mniej niż prognozowany koszt wprowadzenia BDP.

Czy BDP ma w ogóle sens?

Ministerstwo Finansów dostrzega, że badania ekonomiczne nad bezwarunkowym dochodem podstawowym pokazują zarówno jego potencjalne korzyści, jak i wady. Dotychczasowe eksperymenty dowodzą, że BDP może pozytywnie wpływać na dobrostan psychiczny uczestników1, a jego negatywny wpływ na aktywność zawodową nie jest istotny. Ale - jak ocenia resort finansów - programy tego typu budzą obawy związane z wysokimi kosztami (nieefektywność) oraz potencjalnymi skutkami makroekonomicznymi, takimi jak inflacja czy zmiany na rynku pracy, które trudno oszacować bez pełnoskalowych badań. Bowiem większość dostępnych analiz opiera się na krótkoterminowych eksperymentach na niewielkich grupach, co ogranicza możliwość generalizacji wyników na całe społeczeństwo.

Nierozstrzygnięte - zdaniem MF - pozostają również kwestie finansowania BDP, jego długoterminowej stabilności oraz wpływu na istniejące polityki społeczne, w tym na dostępność usług publicznych. Dlatego też pozytywny efekt wprowadzenia BDP na poziom dobrobytu obywateli jest przez ekonomistów często podawany w wątpliwość (np. Daruich, D., & Fernández, R. (2024). Universal basic income: A dynamic assessment. American Economic Review, 114(1), 38-88).

Wiceminister Jurand Drop stwierdził także, że bezwarunkowy dochód podstawowy nie jest „rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym w wielu rozwiniętych krajach Europy”. Obecnie wszelkie programy spełniające założenia BDP są jedynie eksperymentami na małą skalę i nie obowiązują powszechnie w państwach Unii Europejskiej.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowe konto płatnika składek – eZUS bardziej przyjazny klientom
21 lut 2026

W przyszłym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni 500 tys. losowo wybranym płatnikom składek nowy portal eZUS. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w Zakładzie będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu - przekazał ZUS w komunikacie.
Jesteś zadłużony? Wierzyciel może żądać rozdzielności majątkowej w Twoim małżeństwie!
20 lut 2026

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyznał wierzycielowi prawo wystąpienia do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeńskie jego dłużnika. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie, na przykładzie, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach wierzyciel może zrealizować swoje uprawnienie, a także jakie skutki się z tym wiążą.
Policjant sprawdzi, czy pasażer jest trzeźwy. Nowe uprawnienia związane z kontrolą drogową
21 lut 2026

3 marca 2026 roku wejdzie w życie ustawa nowelizująca Kodeks drogowy. Wraz z nią zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia nadające funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej nowe uprawnienia związane z kontrolą ruchu drogowego.
Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych
20 lut 2026

Trwają prace nad wprowadzeniem centralnego systemu wspierającego analizę obrazów oraz priorytetyzację, który ma znacząco wpłynąć na efektywność i jakość procesu diagnostycznego i ułatwi dostęp pacjentów do diagnostyki obrazowej. Czy pacjenci docenią AI za rolę, jaką już niedługo odegra w świadczeniu usług medycznych?

REKLAMA

Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 roku? 15 przywilejów, ulg i świadczeń
20 lut 2026

Orzeczenie nie tylko potwierdza niepełnosprawność, ale też daje dostęp do szeregu praw i pomocy finansowej. Jaką pomoc można dostać w 2026 roku? Czy trzeba spełniać dodatkowe kryteria? Kiedy trzeba mieć określony stopień niepełnosprawności? Prezentujemy przydatną listę.
Kolejne problemy ze świadczeniem wspierającym. Dokumenty podpisane odciskiem kciuka
20 lut 2026

Problemy polegają na tym, że córka albo syn osoby niepełnosprawnej przygotowali wniosek (z załącznikami) o świadczenie wspierające. Ale mama (niepełnosprawność znaczna, stan ciężki) nie może samodzielnie podpisać dokumentów. Np. nie widzi dokumentu, jest sparaliżowana albo choruje na demencję. Jak podpisać dokument? Podstawowa metoda to ubezwłasnowolnić mamę. Ale to wymaga sądu. Na forach internetowych stale przewijają się porady "córko, podpisz odciskiem palca mamy. Zanurz w atramencie kciuk i odciśnij".
Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele
19 lut 2026

Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele. Jeśli masz w rodzinie seniora – albo sam jesteś osobą starszą czy przewlekle chorą – warto poświęcić te kilkanaście minut i wypełnić niezbędny dokument. To inwestycja w bezpieczeństwo, w Twoje życie i zdrowie.
Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe
19 lut 2026

Liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich - poinformowało PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej kontroli abonamentu RTV.

REKLAMA

Drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie obowiązku informowania o tym osób postronnych
19 lut 2026

Jak wynika z konsultowanych właśnie zmian w przepisach, już niedługo drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie wiązało się to z obowiązkiem informowania o tym osób postronnych. Czy przepisy zdążą wejść w życie przed wiosennym sezonem upraw?
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 9002,47 zł. Eksperci: dynamika płac wyhamuje w 2026 r.
19 lut 2026

Dynamika płac wyhamuje w 2026 roku do około 5,5 proc. średniorocznie z uwagi na słabość popytu na pracę i idący za nim spadek siły przetargowej pracowników – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA