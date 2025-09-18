REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Senat: Zmiany u komorników. Będzie łatwiej kupić zadłużone mieszkanie. Dłużnik ma szansę na wyższą cenę

Senat: Zmiany u komorników. Będzie łatwiej kupić zadłużone mieszkanie. Dłużnik ma szansę na wyższą cenę

18 września 2025, 12:15
[Data aktualizacji 19 września 2025, 16:17]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Senat: Komornik łatwiej sprzeda mieszkania. Jak nie dasz rady z kredytem
Senat: Komornik łatwiej sprzeda mieszkania. Jak nie dasz rady z kredytem
Zasadą staje się bowiem licytacja elektroniczna nieruchomości przez komornika. Ustawa nowelizująca odpowiednio kodeksu postępowania cywilnego jest w Senacie.

Dziś mieszkanie komornik sprzedaje przez licytację publiczną. Licytacja elektroniczna ma fakultatywny charakter - może zostać przeprowadzona jedynie na wniosek wierzyciela. Brak takiego wniosku? Wtedy komornik organizuje licytację publiczną.

Ale to już przeszłość (zakładając, że prezydent K. Nawrocki podpisze ustawę).

Poniższa ustawa (format PDF, ściągnij) zmienia tą regułę:

Senat - ustawa

Ważne

Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w 2025 r. Termin wejścia w życie to tylko miesiąc od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Senat: Komornik łatwiej sprzeda mieszkania. Jak nie dasz rady z kredytem

Nowe przepisy w k.p.c. przyznają pierwszeństwo licytacji elektronicznej. Są tu następujące nowe zasady:

1) Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej albo licytacji publicznej.

2) Licytacja publiczna jest jedynie na żądanie wierzyciela.

Ważnym kontekstem nowelizacji k.p.c. jest coraz większa elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego.

Przepisy będące podstawą licytacji elektronicznych nieruchomości

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 i 1841 oraz z 2025 r. poz. 620 i 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 952 otrzymuje brzmienie:

„Art. 952. § 1. Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej albo licytacji publicznej. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.

§ 2. Komornik dokonuje sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, chyba że przed uprawomocnieniem się opisu i oszacowania wierzyciel zażąda sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Jeżeli nieruchomość została zajęta na zaspokojenie kilku wierzytelności dochodzonych przez różnych wierzycieli, żądanie takie może zgłosić którykolwiek z wierzycieli.”;

2) uchyla się art. 9862;

3) w art. 9863 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Komornik zawiadamia dłużnika, że sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze licytacji elektronicznej. W zawiadomieniu wskazuje się nieruchomość lub część nieruchomości, która podlega takiej sprzedaży, oraz poucza dłużnika o treści art. 975.”;

4) w art. 9865 w § 1 skreśla się zdanie trzecie;

5) w art. 10136 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości, z tym, że licytację przeprowadza się w drodze licytacji elektronicznej, chyba że przed uprawomocnieniem się opisu i oszacowania wierzyciel zażąda sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Jeżeli nieruchomość została zajęta na zaspokojenie kilku wierzytelności dochodzonych przez różnych wierzycieli, żądanie takie może zgłosić którykolwiek z wierzycieli. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954. W obwieszczeniu o licytacji podaje się także informacje, o których mowa w art. 953 § 1 pkt 1, 3, 6 i 7.”.

Art. 2. Do egzekucji z nieruchomości wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Źródło: INFOR
