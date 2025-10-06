REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Koniec darmowych worków na śmieci od gminy. Zmiany w sposobie segregacji odpadów

Koniec darmowych worków na śmieci od gminy. Zmiany w sposobie segregacji odpadów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2025, 08:34
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
odpady, śmieci, gmina, kary, recykling
Koniec darmowych worków na śmieci od gminy. Zmiany w sposobie segregacji odpadów
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej gmin w Polsce nie udostępnia już darmowych worków na śmieci dla swoich mieszkańców. Jest to związane ze zmianą sposobu segregacji odpadów. Zmiany mają na celu walkę z niewłaściwym sortowaniem śmieci.

Czym są odpady komunalne?

Odpady komunalne – czyli po prostu śmieci, to odpady które:

REKLAMA

REKLAMA

  • powstają w gospodarstwach domowych lub
  • są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych - w takim przypadku muszą to być odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych.

Jakie są zasady prawidłowego recyklingu odpadów?

Każdego właściciela nieruchomości obowiązują wspólne zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Pojemnik niebieski:

  • co wyrzucamy: opakowania z papieru lub tektury,
  • czego nie wyrzucamy: opakowań, które są zabrudzone lub zatłuszczone, mokrego papieru, papieru powlekanego folią (koperty pocztowe z folią), kalki, kartonów po mleku i napojach pieluch jednorazowych, materiałów higienicznych, tapet, worków po materiałach budowlanych, papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych.

Pojemnik zielony:

REKLAMA

  • co wyrzucamy: odpady ze szkła i opakowania szklane,
  • czego nie wyrzucamy: ceramiki, porcelany, żarówek, luster, szyb okiennych, szkła żaroodpornego, termometrów, szklanych opakowań po rozpuszczalnikach oraz zniczy z woskiem.

Pojemnik żółty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • co wyrzucamy: metale, opakowania metalowe, odpady i opakowania z tworzyw sztucznych, w tym opakowania wielomateriałowe,
  • czego nie wyrzucamy: styropianu, opakowań po lekach i chemikaliach, sprzętu elektrycznego i AGD, baterii i akumulatorów, części samochodowych, sztućców jednorazowych a także brudnych lub zatłuszczonych opakowań.

Pojemnik brązowy:

  • co wyrzucamy: odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady np. obierki po owocach lub warzywach, fusy po kawie lub herbacie, resztki jedzenia bez kości i tłuszczów, skoszona trawa, liście, gałęzie, kwiaty, trociny (odpady wyrzucamy bezpośrednio do pojemnika, bez worków lub opakowań),
  • czego nie wyrzucamy: ziemi, kamieni, drewna impregnowanego, płyt wiórowych, a także kości, ości czy odchodów zwierząt.

Wszystkie odpady niepodlegające selektywnej segregacji – wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane (czarny pojemnik). Wyjątkiem są odpady niebezpieczne, elektro śmieci oraz od niedawna – zużyte ubrania – te należy oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które znajdują się w każdej gminie i można z nich korzystać za darmo.

Zużyte baterie lub sprzęt elektroniczny można oddać do specjalnych punktów zbiórki w sklepach. Przeterminowane leki natomiast - można oddać do aptek.

Jakie kary grożą za nieprawidłowe sortowanie odpadów?

Rada gminy ma prawo do podwyższenia stawki za odbiór odpadów, jeżeli te nie są zbierane w sposób selektywny lub są zbieranie nieprawidłowo. Dlatego ważne jest aby wiedzieć co można a czego nie można wrzucać.4Podwyższona stawka nie może być:

  • niższa niż dwukrotna wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  • nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina może zatem podnieść stawkę za odbiór odpadów nawet dwukrotnie. Podwyższona stawka może być zastosowana ogólnie lub indywidualnie, na podstawie zgłoszenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przez firmę odbierającą odpady. O zaistniałym fakcie, powiadamiany jest również właściciel nieruchomości.

Koniec darmowych worków na śmieci od gminy

Coraz więcej gmin w Polsce rezygnuje z rozdawania mieszkańcom darmowych worków na śmieci – informuje tygodnik Angora. Odpady mają trafiać bezpośrednio do pojemników. Zmiany mają ułatwić kontrolę prawidłowego sortowania odpadów przez mieszkańców.

Niektóre pojemniki zostaną również wyposażone w nadajniki RFID, które będą informować zakłady, komu należy się kara. Zmiany zostały już wprowadzone m.in. w Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz w Lubaniu.

Rezygnacja z worków na śmieci powoduje mieszane odczucia

Podnoszone są m.in. kwestie higieniczne takiego rozwiązania. „Ten kto preferuje takie rozwiązania chyba nigdy nie miał do czynienia z eksploatacją wywozu śmieci za pomocą pojemników” – komentuje Pan Mirek. „Takie pomysły są kompletnie nie przemyślane i nie do realizacji na wsiach. Sam brak możliwości umiejscowienia 4 do 6 pojemników na otwartej przestrzeni to jedno, a drugie to niewyobrażalne smrody psujących się odpadków, kiedy nieczystości są wywożone 2 razy w miesiącu. Pozostaje kwestia czyszczenia tych ogromnych pojemników zwłaszcza latem, to już kompletne nieporozumienie, natomiast przymarzanie zawartości zimą uniemożliwia ich opróżnianie”.

Angora

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2025 poz. 7

Powiązane
Pracownicy 50+ pilnie poszukiwani! Zmiana o 180 stopni na rynku pracy – ale jest pewien haczyk
Pracownicy 50+ pilnie poszukiwani! Zmiana o 180 stopni na rynku pracy – ale jest pewien haczyk
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych)
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych)
Niepełnosprawność ze względu na otyłość [lista przysługujących świadczeń, ulg i uprawnień]
Niepełnosprawność ze względu na otyłość [lista przysługujących świadczeń, ulg i uprawnień]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
688,00 złotych – co najmniej tyle podatku zapłaci pracownik, który dostanie od pracodawcy prezent. O jakie przypadki chodzi?
06 paź 2025

Pracownicy i pracodawcy długo starali się o to, by organy podatkowe przyznały, że nie każde nieodpłatne świadczenie, które pojawia się w ich relacji jest przychodem ze stosunku pracy. Dziś już jest jasne kiedy nie trzeba w takich przypadkach płacić PIT. Ale to nie koniec podatków.
Zastrzyk finansowy dla rodziców: dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r.
06 paź 2025

W wybranych województwach obowiązują regionalne programy wsparcia finansowego dla uczniów. Można uzyskać dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski można składać tylko do 22 października 2025 r. Warto jednak zauważyć, że to nie tylko zastrzyk środków finansowych, lecz także kompleksowe podejście: rozwój utalentowanych dzieci, w trudnej sytuacji. To również wsparcie warsztatowe, pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna i działania wzmacniające motywację uczniów. W praktyce stypendium ma otworzyć drzwi dla młodych talentów, które bez dodatkowego wsparcia mogą pozostać nieodkryte. To ważne, aby JST inwestowały w edukację i uczniów, bo to stanowi o przyszłości i rozwoju naszego kraju.
Rząd: Bez rewolucji w pomocy społecznej. Zmiany będą, ale nie te oczekiwane
05 paź 2025

Osoby niepełnosprawne, osoby starsze i osoby w niedostatku korzystające ze świadczeń w MOPS liczyły na korzystne dla nich zmiany w polskim prawie. Najnowsza propozycja rządu w mojej ocenie rozmija się z tymi oczekiwaniami. Zapowiadana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma charakter porządkujący, a jedyna interesująca dla szerokiego grona klientów MOPS zmiana dotyczy rodzinnych wywiadów środowiskowych - obowiązek ograniczą oświadczenia zamiast rodzinnego wywiadu środowiskowego (przy kierowaniu do niektórych form wsparcia). W nowelizacji nie ma zaszytych podwyżek starych świadczeń oraz wprowadzenia nowych. Osoby korzystające ze świadczeń z MOPS oczekują dostosowania wsparcia z MOPS do problemów 2025 roku (np. były oczekiwane urealnione zasady ustalania progów dochodowych, ich coroczna waloryzacja, nowego typu dodatki rekompensujące wysokie czynsze, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za prąd).
Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami? Plany na 2026, 2027 i 2028 r. [FAQ]
06 paź 2025

Trwają prace legislacyjne nad nowymi rozwiązaniami dla osób starszych i niepełnosprawnych. Co już wiemy o ustawowej asystencji osobistej? Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego? Czy wsparciem zostaną również objęte osoby pobierające świadczenie wspierające? Prezentujemy odpowiedzi na ważne pytania. Warto też pamiętać, iż planowane zmiany są w fazie projektów, a zatem ich kształt może jeszcze ulec zmianie.

REKLAMA

Zagraniczna emerytura. Jak otrzymać świadczenie z kilku różnych państw?
05 paź 2025

Jeśli pracowałeś w innym kraju lub kilku innych krajach UE, Twoje składki emerytalne nie przepadają. Gwarantują Ci to przepisy unijne, które określają też sposób, w jaki należy złożyć wniosek o zagraniczną emeryturę. Nie uwierzysz, jakie to proste.
To już przesądzone: Co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu, zakupy w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, koniec z zakazem handlu w kolejne 20 niedziel w roku?
06 paź 2025

Na III czytanie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oczekuje projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy (druk sejmowy nr 384), który ma na celu zmianę regulacji dotyczących zasad prowadzenia handlu i czynności związanych z handlem w niedziele, poprzez wprowadzenie co najmniej dwóch niedziel handlowych w każdym miesiącu roku kalendarzowego. Dotychczasowe 4 niedziele handlowe – zostałyby zatem zastąpione aż 24 takimi niedzielami, w które nie obowiązywałby zakaz handlu. W związku z deklaracjami Prezydenta Karola Nawrockiego, jakie padły podczas jego kampanii prezydenckiej odnośnie jego stosunku do złagodzenia zakazu handlu w niedziele – wydaje się, że dalsze losy tego projektu są już jednak przesądzone.
System kaucyjny przejął 5 mld puszek. Wartość każdej to 7 groszy. Grosz do grosza daje przychód kilkaset milionów
05 paź 2025

Polacy oskarżają nowy system kaucyjny o kradzież wartości "złomowej" puszek. To około 7 groszy na puszce. Tyle można szacunkowo otrzymać za nią w skupie złomu (za 1 kg około 5 zł, na kilogram wchodzi około 65-70 puszek o wadze około 14-16 gramów, co daje 7 groszy za puszkę). Oczywiście prawie nikt nie oddaje puszek na złom. I dla Kowalskiego 8 groszy to pomijalne kwoty. Co innego jak zsumujemy grosiki. Daje to duże przychody rocznie (od których trzeba odjąć koszty funkcjonowania systemu kaucyjnego).
Seryjne przeliczanie emerytur przez ZUS: 176 korzystnych wyroków. 36 jest prawomocnych [sprawa TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20]
05 paź 2025

W sądach cywilnych (okręgowych i apelacyjnych) ZUS przegrał prawie 200 spraw z emerytami. To już seria. To konsekwencje braku publikacji wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20. I zmuszenia poszkodowanych emerytów do pójścia do sądów. Szacuje się, że liczba osób poszkodowanych pomniejszeniem emerytury w okresie 2013 - 2025 r. może wynosić nawet 150 000 - 200 000 osób. Więc 200 spraw przegranych przez ZUS to kropla w morzu.

REKLAMA

1300 zł co miesiąc dla każdego? MF oszacowało koszty BDP dla wszystkich Polaków
06 paź 2025

1300 zł plus, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy w kwocie 1300 złotych na każdego dorosłego obywatela kosztowałby 480 mld zł rocznie. Tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Juranda Dropa na interpelację poselską. Dodał, że Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie wprowadzenia takiego rozwiązania.
Dodatkowe emerytury w 2026. Dla kogo czternastka, czy będzie piętnastka, ile wyniosą wypłaty?
03 paź 2025

Dodatkowe świadczenia dla seniorów, takie jak 13. i 14. emerytura, na stałe weszły do kalendarza wypłat z ZUS. Jednak z każdym rokiem pojawiają się pytania o zasady ich przyznawania oraz o to, czy kalendarz wypłat zostanie rozszerzony o kolejne świadczenia. Czy w 2026 r. seniorzy mogą liczyć na czternastkę i czy piętnastka faktycznie stanie się nowym, stałym dodatkiem do emerytury?

REKLAMA