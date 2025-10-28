REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Opieka nad seniorem » Bon senioralny, najem senioralny i nowy program pobytu dziennego - 3 filary, które mają zbudować solidny fundament pod przyszłość polityki senioralnej w Polsce

Bon senioralny, najem senioralny i nowy program pobytu dziennego - 3 filary, które mają zbudować solidny fundament pod przyszłość polityki senioralnej w Polsce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 października 2025, 09:09
Adam Kuchta
Adam Kuchta
senior
Minister Okła-Drewnowicz: bon senioralny już na finiszu prac – ustawa gotowa do wdrożenia od nowego roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd kończy prace nad trzema rozwiązaniami, które mają odmienić życie osób starszych w Polsce. Bon senioralny, najem senioralny oraz nowy program dziennych miejsc pobytu to kompleksowy pakiet wsparcia, który ma zapewnić seniorom bezpieczeństwo, lepsze warunki mieszkaniowe i codzienną opiekę. Minister Marzena Okła-Drewnowicz zapowiada, że to początek nowej jakości w polityce senioralnej – opartej na godności, aktywności i realnym wsparciu dla osób starszych oraz ich rodzin.

rozwiń >

Bon senioralny coraz bliżej realizacji – rząd kończy prace nad ustawą, która ma pomóc tysiącom starszych Polaków. Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz właśnie ogłosiła, że projekt ustawy o bonie senioralnym znajduje się na finiszu prac rządowych i ma zostać przyjęty jeszcze przed końcem tego roku. To duży krok w stronę poprawy jakości życia osób starszych i wsparcia ich rodzin, które często borykają się z trudnościami w zapewnieniu codziennej opieki najbliższym seniorom.

REKLAMA

REKLAMA

Minister Okła-Drewnowicz: bon senioralny już na finiszu prac – ustawa gotowa do wdrożenia od nowego roku

Podczas Kongresu Senioralnego „Starzenie się społeczeństwa – wyzwania i perspektywa” w Lublinie, minister Marzena Okła-Drewnowicz – pełniąca funkcję sekretarza stanu w KPRM – poinformowała, że prace nad ustawą o bonie senioralnym są niemal zakończone. Na briefingu prasowym poprzedzającym wydarzenie podkreśliła wagę działań rządu w obliczu starzejącego się społeczeństwa.

Minister powiedziała: W ubiegłym tygodniu wysłaliśmy wniosek z projektem ustawy o bonie senioralnym na Stały Komitet Rady Ministrów, więc można powiedzieć, że kierujemy ten projekt na finisz prac rządowych. Projekt powinien być przyjęty pod koniec tego roku i zafunkcjonować od nowego roku.”

Ta deklaracja oznacza, że seniorzy mogą liczyć na nowe formy wsparcia już od przyszłego roku. Program ma zostać przyjęty jeszcze w 2025 roku, by wejść w życie natychmiast po nowym roku, dając gminom czas na przygotowanie organizacyjne.

REKLAMA

Według projektu ustawy, maksymalna miesięczna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł brutto, co stanowi 50% wynagrodzenia minimalnego w drugiej połowie 2024 roku. Nie będzie to jednak świadczenie wypłacane w gotówce. Jak wyjaśniła minister, środki będą kierowane bezpośrednio do gmin, które zorganizują za nie opiekę dla seniorów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak działa bon senioralny? Pomoc dla rodzin, które nie mogą zapewnić opieki starszym rodzicom

System bonu senioralnego został zaprojektowany z myślą o tych rodzinach, w których dzieci lub bliscy seniora nie mogą się nim zajmować z powodu obowiązków zawodowych. To częsty problem w polskich domach – wiele osób starszych zostaje samych w ciągu dnia, co prowadzi do samotności, braku opieki i poczucia wykluczenia.

Dzięki bonowi senioralnemu to gmina przejmie odpowiedzialność za zorganizowanie opieki. Oznacza to, że środki z bonu nie trafią do kieszeni beneficjenta, lecz zostaną wykorzystane do sfinansowania usług takich jak:

  • pomoc domowa i opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania,
  • organizacja transportu do ośrodków dziennego pobytu,
  • zapewnienie wsparcia w codziennych czynnościach – np. zakupach, posiłkach, higienie.

Dzięki temu program ma gwarantować realne wsparcie, a nie tylko finansową pomoc bez kontroli wykorzystania środków. Minister Okła-Drewnowicz podkreśliła, że to rozwiązanie ma na celu odciążenie rodzin, które często balansują między obowiązkami zawodowymi a opieką nad starszymi rodzicami.

Zobacz również:

Koniec konsultacji nad ustawą o najmie senioralnym – pozytywny odzew i konkretne rozwiązania dla tzw. „więźniów czwartego piętra”

Minister Okła-Drewnowicz poinformowała również, że zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o najmie senioralnym. Jak podkreśliła, odzew ze strony społeczeństwa i samorządów był bardzo pozytywny, a wiele uwag zostanie uwzględnionych w ostatecznej wersji dokumentu.

„Musimy wszystkie te uwagi przeanalizować i nanieść te, z którymi się zgadzamy, uzupełnić o nie projekt. Następnie będziemy ten projekt kierować do dalszych prac. Myślę, że w 2026 r. ten projekt będzie obowiązywał, że samorządy będą mogły z niego skorzystać, a przede wszystkim osoby starsze – zaznaczyła minister.

Projekt ustawy o najmie senioralnym to odpowiedź na problem tzw. „więźniów czwartego piętra” – osób starszych, które mieszkają na wyższych kondygnacjach w budynkach pozbawionych wind. Dla wielu z nich opuszczenie mieszkania jest niemal niemożliwe, co skutkuje izolacją i ograniczeniem samodzielności.

Nowe mieszkania dla seniorów bez utraty własności – jak ma działać najem senioralny

Zgodnie z planem ministerstwa, seniorzy posiadający własne mieszkania będą mogli złożyć wniosek do gminy o najem lokalu dostosowanego do ich potrzeb – na przykład z windą, łazienką bez progów, czy dogodnym dostępem do opieki i usług społecznych. Co najważniejsze, nie stracą przy tym prawa własności do swojego dotychczasowego mieszkania.

To rozwiązanie ma być oparte na prostym mechanizmie:

  • gmina udostępnia seniorowi mieszkanie dostosowane do jego potrzeb,
  • dotychczasowe mieszkanie seniora zostaje podnajęte przez gminę w ramach zasobu komunalnego.

Jak wyjaśniła minister: Na czas zajmowania lokalu dostosowanego do swoich potrzeb tamto mieszkanie będzie podnajmowane, bo gmina nie może też tracić swoich zasobów kosztem innych mieszkańców. Gdy ta osoba będzie chciała wrócić do swojego mieszkania bądź też, kiedy umrze, to mieszkanie jest częścią masy spadkowej.”

To rozwiązanie ma chronić seniorów i jednocześnie pozwolić gminom efektywnie gospodarować zasobami mieszkaniowymi. Seniorzy nie będą zmuszeni do sprzedaży czy darowizny swoich nieruchomości, co często wiązało się z ryzykiem utraty bezpieczeństwa i nadużyć.

Bezpieczne umowy i koniec nadużyć wobec starszych osób

Minister Okła-Drewnowicz podkreśliła, że istotą nowego rozwiązania jest bezpieczeństwo seniorów. Wielu z nich decyduje się dziś na umowy z osobami prywatnymi, które w zamian za opiekę otrzymują prawo do nieruchomości. Niestety, jak zaznaczyła minister, często dochodzi do sytuacji, w których obiecana opieka nigdy nie jest realizowana. „Dzisiaj seniorzy podpisują na coraz większą skalę umowy z osobami fizycznymi u notariusza, np. umowy o dożywocie, zbywają swoje nieruchomości w zamian za opiekę albo pieniądze, ale często się zdarza, że kiedy dochodzi do opieki, to jej nie ma.”

W nowym systemie senior będzie podpisywał umowę tylko z gminą, co zapewni pełne bezpieczeństwo prawne i finansowe. Dzięki temu osoby starsze zyskają możliwość zamieszkania w lokalu przystosowanym do ich wieku i stanu zdrowia, bez obaw o utratę dorobku życia.

Zobacz również:

Nowy program dla samorządów i organizacji pozarządowych – dzienne miejsca pobytu dla seniorów

Minister Okła-Drewnowicz zapowiedziała również prace nad nowym programem dla samorządów i organizacji pozarządowych, który ma zapewnić dzienne formy miejsc pobytu dla seniorów. Obecny program kończy się w tym roku, dlatego trwają intensywne przygotowania do wdrożenia nowej edycji.

Jak zaznaczyła minister: „Zleciliśmy ewaluację, a więc będziemy czerpać to, co najlepsze z poprzednich programów i eliminować to, co się nie sprawdziło, tak, żeby ten nowy program w zupełnie nowej odsłonie mógł funkcjonować od przyszłego roku na następne pięć lat.”

Nowy program ma opierać się na wnioskach z poprzednich lat i realnych potrzebach lokalnych społeczności. Samorządy oraz organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o środki na tworzenie i utrzymanie miejsc dziennego pobytu, w których seniorzy znajdą opiekę, towarzystwo i wsparcie w codziennych czynnościach.

Seniorzy w centrum polityki społecznej – kompleksowe podejście do starzejącego się społeczeństwa

Słowa minister Marzeny Okły-Drewnowicz potwierdzają, że polityka senioralna staje się jednym z priorytetów rządu. Z jednej strony – bon senioralny ma ułatwić rodzinom codzienną opiekę nad bliskimi, z drugiej – ustawa o najmie senioralnym ma zapewnić osobom starszym dostęp do mieszkań bez barier i ryzyka utraty własności.

Połączenie tych działań z nowym programem dziennych miejsc pobytu tworzy spójną strategię wsparcia seniorów w Polsce. Każdy z projektów dotyka innego aspektu życia osób starszych: od bezpieczeństwa mieszkaniowego, przez opiekę i aktywizację, aż po przeciwdziałanie samotności.

Nowe inicjatywy ministerstwa ds. polityki senioralnej pokazują, że starzenie się społeczeństwa nie musi oznaczać marginalizacji. Wręcz przeciwnie – to moment, w którym państwo, samorządy i rodziny mogą współdziałać, by starsze pokolenia czuły się potrzebne, bezpieczne i objęte realną troską.

Bon senioralny, najem senioralny i nowy program pobytu dziennego to trzy filary, które mają zbudować solidny fundament pod przyszłość polityki senioralnej w Polsce – opartej na godności, bezpieczeństwie i aktywności osób starszych.

Marzena Okła-Drewnowicz

Marzena Okła-Drewnowicz

Materiały prasowe

Zobacz również:
Powiązane
Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Konkretny limit
Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Konkretny limit
Skarbówka potwierdza: darowizny od rodzeństwa zwolnione z podatku nawet przy wspólności majątkowej
Skarbówka potwierdza: darowizny od rodzeństwa zwolnione z podatku nawet przy wspólności majątkowej
Dłużnik nie ukryje się już za hipoteką. Sąd Najwyższy zmienia reguły gry
Dłużnik nie ukryje się już za hipoteką. Sąd Najwyższy zmienia reguły gry
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rząd chce zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Branża alarmuje: to cios w małe firmy
28 paź 2025

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Projekt ustawy podzielił opinię publiczną. Lekarze mówią o konieczności walki z alkoholizmem, a przedsiębiorcy ostrzegają przed stratami i dyskryminacją. Sprawdzamy, co naprawdę oznaczają planowane zmiany i kto na nich straci.
Bon senioralny, najem senioralny i nowy program pobytu dziennego - 3 filary, które mają zbudować solidny fundament pod przyszłość polityki senioralnej w Polsce
28 paź 2025

Rząd kończy prace nad trzema rozwiązaniami, które mają odmienić życie osób starszych w Polsce. Bon senioralny, najem senioralny oraz nowy program dziennych miejsc pobytu to kompleksowy pakiet wsparcia, który ma zapewnić seniorom bezpieczeństwo, lepsze warunki mieszkaniowe i codzienną opiekę. Minister Marzena Okła-Drewnowicz zapowiada, że to początek nowej jakości w polityce senioralnej – opartej na godności, aktywności i realnym wsparciu dla osób starszych oraz ich rodzin.
Karta sportowa to twój benefit? Pamiętaj, że to przychód, a z podatku musisz rozliczyć się sam. Wiele osób o tym zapomina, a to oznacza kłopoty
28 paź 2025

Karta sportowa to jeden z najbardziej popularnych benefitów, na który można liczyć nawiązując współpracę. Jednak każda uzyskana korzyść ma swoje konsekwencje podatkowe. Korzystający często o tym zapominają i wpadają w kłopoty.
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - w listopadzie 2025 r. kolejne cięcie oprocentowania. Do końca października można jeszcze kupić obligacje z wyższymi odsetkami
27 paź 2025

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu i październiku 2025 r. - w listopadzie kolejny raz w tym roku Ministerstwo Finansów tnie (o 0,25 pkt proc.) odsetki nowych emisji tych obligacji.

REKLAMA

Czy można fajerwerkami świętować Dzień Niepodległości 11 listopada? Są za to kary czy nie?
27 paź 2025

Jeżeli ktoś ma pomysł obchodzić z hukiem – i to dosłownie – Święto Niepodległości, które już niebawem, bo do 11 listopada pozostało niewiele dni, powinien przemyśleć sposób świętowania i podejść do używania fajerwerków czy petard w ten dzień ostrożnie. Niewłaściwe użycie fajerwerków w Dzień Niepodległości może bowiem grozić karami.
Wydatki na psychoterapię można rozliczyć w zeznaniu podatkowym. MF potwierdza to w wydanej interpretacji indywidualnej
28 paź 2025

Czy pieniądze wydane na usługi medyczne, z których ubezpieczeni korzystają na rynku prywatnym można odzyskać? Niestety rządzący nie dotrzymali swojej obietnicy wyborczej, jednak szansa w tym zakresie pojawia się na gruncie rozliczeń podatkowych. Ale czy dla każdego?
TSUE ucina spekulacje wokół WIBOR-u: ten wskaźnik jest legalny. Chodzi o przejrzystość komunikacji banku z klientem
27 paź 2025

W dniu 11 września 2025 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił opinię w sprawie kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIBOR. Wbrew niektórym zapowiedziom, nie był to dzień „przesilenia” dla sektora bankowego. Przeciwnie – opinia wprowadziła spokój i przywróciła proporcje w dyskusji, która w ostatnich miesiącach coraz bardziej przypominała medialny rollercoaster.
eZUS niedługo zastąpi PUE ZUS. mZUS dla Płatnika od 2026 roku. Co się zmieni dla emerytów, rencistów i innych klientów ZUS-u?
27 paź 2025

Portal eZUS, który już niedługo zastąpi PUE ZUS, będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do potrzeb różnych klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. – Jesteśmy w trakcie wprowadzania kolejnych zmian. Pod koniec tego roku planujemy je udostępnić klientom – zapowiada Magdalena Mazur-Wolak, dyrektorka Departamentu Relacji z Klientami. Platforma Usług Elektronicznych ZUS to pierwszy polski e-urząd. ZUS udostępnił go swoim klientom w 2012 roku. Obecnie korzysta z niego 13,6 mln klientów ZUS.

REKLAMA

Kup telefon przed końcem 2025 roku i rozlicz go w zeznaniu podatkowym. MF potwierdza, że taki wydatek ułatwia wykonywanie czynności życiowych
28 paź 2025

Jakie wydatki będzie można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym? Warto zastanowić się nad tym już teraz, by na początku 2026 roku nie mieć problemu z udokumentowaniem poniesionych kosztów. Przepisy, które trzeba będzie zastosować już znamy. Nic nie stoi więc na przeszkodzie temu, by zadbać o swoje pieniądze.
Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
27 paź 2025

Rynek prawny obserwujemy od lat i widzimy, że kancelarie coraz bardziej dostrzegają rolę marketingu, a nawet możemy zaryzykować stwierdzenie, że marketing prawniczy sam w sobie staje się trendem. Świadczy o tym chociażby rosnąca liczba wydarzeń branżowych czy coraz większe zainteresowanie rankingami prawniczymi.

REKLAMA