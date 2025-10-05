System kaucyjny za darmo przejął 5 mld puszek. Wartość każdej to 7 groszy. Grosz do grosza daje 400 milionów w skali kraju rocznie

Przykład

W Polsce każdego roku wytwarza się i wprowadza na rynek około 65–95 tysięcy ton aluminiowych puszek, co odpowiada 4,1–5,3 miliarda sztuk puszek rocznie. Aktualna wartość złomowa tych puszek w 2025 roku to średnio 4,70–5,50 zł za 1 kg, w zależności od punktu skupu.

Łączna wartość złomowa wszystkich wytwarzanych puszek (przy 95 tys. ton i cenie 5 zł/kg):

95 000 000 kg × 5 zł = 475 000 000 zł rocznie

W praktyce oznacza to, że wartość złomowa wszystkich puszek aluminiowych produkowanych w Polsce co roku wynosi około 400–475 milionów złotych (w zależności od tego, ile puszek producenci eksportują za granicę).