To już przesądzone: Co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu, zakupy w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, koniec z zakazem handlu w kolejne 20 niedziel w roku?

Na III czytanie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oczekuje projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy (druk sejmowy nr 384), który ma na celu zmianę regulacji dotyczących zasad prowadzenia handlu i czynności związanych z handlem w niedziele, poprzez wprowadzenie co najmniej dwóch niedziel handlowych w każdym miesiącu roku kalendarzowego. Dotychczasowe 4 niedziele handlowe – zostałyby zatem zastąpione aż 24 takimi niedzielami, w które nie obowiązywałby zakaz handlu. W związku z deklaracjami Prezydenta Karola Nawrockiego, jakie padły podczas jego kampanii prezydenckiej odnośnie jego stosunku do złagodzenia zakazu handlu w niedziele – wydaje się, że dalsze losy tego projektu są już jednak przesądzone.

Na czym polega zakaz handlu w niedzielę - zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?

Zakaz handlu w niedziele został wprowadzony ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (która weszła w życie w dniu 1 marca 2018 r.). Zgodnie z art. 5 ww. ustawy – w niedziele i święta, w placówkach handlowych, czyli – obiektach, w których prowadzony jest handel oraz wykonywane są czynności związane z handlem (w szczególności w sklepach, na stoiskach, straganach, w hurtowniach, składach węgla, składach materiałów budowlanych, domach towarowych, domach wysyłkowych czy biurach zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych), zakazany jest:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem jak również

jak również powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Od powyższej zasady, ustawodawca przewidział jednak wyjątki – w jej art. 7, zgodnie z którym – zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia (przy czym – każdy z pracowników może wykonywać pracę wyłącznie w dwie z ww. niedziel),

(przy czym – każdy z pracowników może wykonywać pracę wyłącznie w dwie z ww. niedziel), niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz

oraz ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu (chyba, że w którąś z ww. niedziel przypada święto – wówczas zakaz handlu obowiązuje).

Jednocześnie, ustawodawca przewidział katalog placówek, które nie są placówkami handlowymi w rozumieniu ustawy, a zatem zakaz handlu, o którym mowa w art. 5 – w ogóle ich nie dotyczy. Należą do nich m.in.:

stacje paliw,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,

apteki i punkty apteczne,

zakłady lecznicze dla zwierząt,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,

placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,

placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej,

placówki handlowe w hotelach,

placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

placówki handlowe organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,

placówki handlowe w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i inne placówki służby zdrowia przeznaczone dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

placówki handlowe na dworcach, w portach i przystaniach,

placówki handlowe w portach lotniczych,

placówki handlowe na terenie jednostek wojskowych,

piekarnie, cukiernie i lodziarnie, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,

placówki handlowe, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna,

placówki handlowe prowadzone przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych (prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi) czy

placówki handlowe, w których prowadzony jest wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Projekt ograniczający zakaz handlu w niedziele jest procedowany przez Sejm

W dniu 21 marca 2024 r., przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga, do laski marszałkowskiej został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 384), który ma na celu zmianę regulacji dotyczących zasad prowadzenia handlu i czynności związanych z handlem w niedzielę, określonych w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Zakłada on zmianę art. 7 ww. ustawy, która wprowadziła zakaz handlu w niedziele, w taki sposób, że zakazem tym nie miałyby być objęte:

pierwsza i trzecia niedziela każdego miesiąca (chyba, że w którąś z ww. niedziel przypadałoby święto – wówczas pozostawałaby ona objęta zakazem handlu),

(chyba, że w którąś z ww. niedziel przypadałoby święto – wówczas pozostawałaby ona objęta zakazem handlu), pierwsza niedziela grudnia i kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia , z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia (ta nadal pozostawałaby objęta zakazem handlu) oraz

, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia (ta nadal pozostawałaby objęta zakazem handlu) oraz niedziela bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, a jeżeli jest to pierwsza albo trzecia niedziela w miesiącu – zakaz nie obowiązywałby także w niedzielę poprzedzającą pierwszą albo trzecią niedzielę tego miesiąca.

Zasadnicza różnica pomiędzy obecnym stanem prawnym, a tym, który postulowany jest w ramach ww. projektu, polega zatem na tym, że zamiast niedzieli handlowej przypadającej w ostatnią niedzielę w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu – zostałyby wprowadzone niedziele handlowe w każdą pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca roku. W ramach powyższej zmiany – pracownicy handlu straciliby zatem 20 wolnych od pracy niedziel. W miejsce dotychczasowych 4 niedziel pracujących, zostałyby bowiem wprowadzone aż 24 takie niedziele bez zakazu handlu.

W ramach ochrony pracowników handlu – w projekcie zastrzeżono jednak, że co najmniej dwie niedziele w każdym miesiącu, pracownik musiałby mieć wolne. Wynagrodzenie za pracę w niedzielę (z wyjątkiem pracy w placówkach handlowych, które są wyłączone spod zakazu handlu – o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) – przysługiwałoby natomiast w podwójnej wysokości, a pracodawca zobowiązany byłby do zapewnienia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy, w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli pracującej. Jeżeli natomiast wykorzystanie przez pracownika dnia wolnego w ww. okresie byłoby niemożliwe – pracodawca obowiązany byłby zapewnić mu inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego.

Jak wynika z uzasadnienia ww. projektu – w ocenie jego autorów – wbrew intencjom ustawodawcy z roku 2018, ustawa wprowadzająca zakaz handlu w niedzielę, nie przyczyniła się do wsparcia małych, lokalnych sklepów w ich konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi. W okresie 2014-2023 liczba placówek handlowych w Polsce zmalała o 33,5 tys., a w samym 2023 r. zamknięto 3 tys. placówek. Ostatnie lata są natomiast czasem rozkwitu wielkich sieci handlowych, a zwłaszcza tzw. sieci dyskontowych – dzięki agresywnej strategii marketingowej i cenowej oraz długim godzinom otwarcia. Po drugie, opinia Polaków na temat zakazu handlu w niedzielę jest podzielona. Przeprowadzone w lutym 2024 r. badanie sondażowe pokazuje, że zniesienie zakazu popiera 46% ankietowanych, a jego utrzymanie – 44%.1 Proponowane rozwiązanie ma więc – w ocenie posłów będących autorami projektu – charakter kompromisowy – zgoda na częściowe niedzielne otwarcie sklepów wraz z wyższymi wynagrodzeniami dla pracowników ma pozwolić na pogodzenie interesów klientów chcących robić zakupy w niedziele z interesem pracowników, którzy chcieliby mieć w tym dniu wolne. Autorzy projektu zwracają również uwagę, że „z możliwości pracy w niedzielę korzystają też osoby, które ze względu na naukę nie mogą pracować w inne dni tygodnia – np. studenci chcący choćby częściowo pokryć koszt życia w mieście akademickim”, a także iż obecny stan prawny pełny jest arbitralnych zwolnień, które mogą być pretekstem do nadużyć – „znane są bowiem przypadki obchodzenia zakazu handlu niedzielnego poprzez np. organizowanie w sklepach bibliotek, klubów czytelnika czy wypożyczalni sprzętu sportowego”. Nie bez znaczenia – w ocenie posłów Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga – pozostaje również niesprawiedliwy (w ich ocenie) charakter przepisu z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zgodnie z którym – przedsiębiorca będący właścicielem placówki handlowej, w której handel prowadzony jest przez niego wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, w niedzielę może legalnie korzystać z nieodpłatnej pomocy osób bliskich (tj. małżonka, dzieci, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków), ale nielegalne pozostaje skorzystanie przez niego ze wsparcia osoby dobrowolnie chcącej pracować tego dnia.

Na jakim etapie są obecnie prace w Sejmie nad projektem wprowadzającym dwie niedziele handlowe w każdym miesiącu roku kalendarzowego?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy, który zakłada wprowadzenie co najmniej dwóch niedziel handlowych w każdym miesiącu roku kalendarzowego – po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r. i podczas którego większością 218 głosów przeciw (wobec 209 głosów za i 2 głosów wstrzymujących się) został odrzucony wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu – trafił do rozpatrzenia przez sejmową Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Na dzień dzisiejszy – oczekuje on na III czytanie w Komisji Gospodarki i Rozwoju i nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia ww. komisji, podczas którego to nastąpi.

Jaki stosunek do ograniczenia zakazu handlu w niedziele ma Prezydent Karol Nawrocki?

W dniu 14 lutego 2025 r. – Karol Nawrocki, będący jeszcze wówczas kandydatem na Prezydenta RP, podpisał umowę programową z NSZZ „Solidarność”, w której znalazł się zapis, iż deklaruje on prowadzenie polityki zmierzającej do kontynuacji ochrony ograniczenia handlu w niedziele:

„W sposób szczególny kandydat w wyborach na Prezydenta RP Karol Nawrocki deklaruje, że będzie prowadził politykę zmierzającą do: kontynuacji ochrony dotychczasowych osiągnięć dotyczących praw pracowniczych, w tym ograniczenia handlu w niedziele, utrzymania stale rosnącej płacy minimalnej, wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”.2

Powyższe, Rada Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” podkreśliła również w swoim komunikacie z 22 maja br., w którym poinformowała: „Karol Nawrocki podpisał umowę programową z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, w której „jasno zadeklarował, że nie zgodzi się na likwidację wolnych niedziel w handlu””.3

Jeżeli zatem, Prezydent będzie postępował zgodnie z ww. deklaracją – złożenie na jego biurku projektu ustawy mającej na celu ograniczenie zakazu handlu w niedziele, jakim jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (o ile oczywiście przejdzie on przez wcześniejsze etapy procesu legislacyjnego, tj. II i III czytanie w Sejmie oraz prace w Senacie) – najprawdopodobniej oznaczać będzie jego zawetowanie, a zatem: z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w najbliższym czasie – nie zrobimy zakupów w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.

Co oznaczać będzie weto prezydenckie dla projektu ustawy ograniczającego zakaz handlu w niedziele?

Jeżeli projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 384), mający na celu ograniczenie zakazu handlu w niedziele rzeczywiście spotka się z wetem prezydenckim, oznacza to tyle, że – ustawa ta, zamiast zostać podpisana przez Prezydenta, z jego umotywowanym wnioskiem, zostanie przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Ten ostatni (tj. Sejm) – zgodnie z art. 122 ust. 5 Konstytucji RP – będzie mógł wówczas ponownie uchwalić ustawę większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub utrzymać weto prezydenckie. Jeżeli doszłoby do ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm – wówczas Prezydent, w ciągu 7 kolejnych dni, musiałby już podpisać rzeczoną ustawę i zarządzić jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (na tym etapie Prezydentowi nie przysługuje już również prawo do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją, o którym mowa w art. 122 ust. 3 Konstytucji RP). Weto Prezydenta wcale nie oznacza więc, że ustawa trafia ostatecznie do „kosza na śmieci”, ale nie ulega wątpliwości, że wówczas – szansa na jej wejście w życie znacznie maleje, a proces legislacyjny istotnie się wydłuża.

1 TVN24 Biznes, Co dalej z zakazem handlu w niedziele. Wyniki sondażu, 12.02.2024 r.

2 NSZZ Solidarność, Umowa Solidarności z dr. Karolem Nawrockim, 14 lutego 2025 r.

3 NSZZ Solidarność, Handlowa „S” przypomina: Trzaskowski głosował przeciwko wolnym niedzielom, 22 maja 2025 r.

Podstawa prawna: