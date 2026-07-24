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Nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają zwolnienie z abonamentu RTV w 2026 r. Jak powinny udokumentować swoje prawo do zwolnienia?

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24 lipca 2026, 16:31
oprac. Paweł Huczko
niepełnosprawność, telewizor, abonament rtv
Które osoby z niepełnosprawnościami są zwolnione z abonamentu RTV w 2026 roku? Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić zwolnienie?
Shutterstock

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Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku, jeśli spełniają ściśle określone kryteria ustawowe i potrafią potwierdzić te kryteria stosownymi dokumentami. Wyjaśniamy jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić swoje zwolnienie z abonamentu rtv.

W 2026 roku nadal trzeba płacić abonament RTV

Mimo, że od dawna mówi się o likwidacji abonamentu RTV, a nawet od grudnia zeszłego roku procedowany jest projekt nowej ustawy medialnej, która tę likwidację wprost przewiduje - to jeszcze w 2026 roku na pewno trzeba płacić abonament rtv.

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Na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026 zostały ustalone w wysokości: 
1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 9,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 8,70 zł);
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 27,30 zł);

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Więcej na temat tych opłat i zniżek za zapłatę z góry w poniższym artykule:

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Zwolnienia z abonamentu rtv dla osób z niepełnosprawnościami

Ustawa o opłatach abonamentowych (art. 4 ust. 1) zwalnia konkretne grupy osób z niepełnosprawnościami od płacenia abonamentu RTV. Chodzi o

1) osoby, co do których orzeczono:
a) zaliczenie do I grupy inwalidów, lub
b) całkowitą niezdolność do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
c) znaczny stopień niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
d) trwałą lub okresową całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku ww. osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.

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2) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub ww. obustronnym upośledzeniu słuchu albo zaświadczenie wystawione przez zakład  opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry,

3) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry.

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Ponadto na podstawie innych przepisów odrębnych ustaw, z obowiązku płacenia abonamentu RTV zwolnieni są:  

1) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.2021.1656 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona  przez organ emerytalno-rentowy;

2) kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi - na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest legitymacja osoby represjonowanej;

3) członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest dokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym albo inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym;

4) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest legitymacja osoby represjonowanej;

5) członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.).
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny;

6) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U.2021.1774 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orzeczenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej;

7) osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2020.2055 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest legitymacja weterana poszkodowanego.

Ważne

Jak informuje Poczta Polska, seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i  dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z  uiszczania opłat abonamentowych z mocy prawa. Osoby te nie mają obowiązku zgłaszania w  placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z  mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania. Warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat.

Natomiast pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w  dowolnej placówce pocztowej i  przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia.

Wymagane jest oświadczenie i przedstawienie dokumentów

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, ww. zwolnienia od opłat abonamentowych (z wyjątkiem zwolnienia z tytułu ukończenia 75 lat) przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym przedstawiono w  placówce pocztowej Poczty Polskiej SA oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia. 
W przypadku zwolnień okresowych należy pamiętać o konieczności zgłoszenia posiadania uprawnień na kolejny okres. Brak takiego zgłoszenia skutkuje koniecznością wnoszenia opłat abonamentowych za kolejne okresy.

Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są określone w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych. W tym samym rozporządzeniu określony jest też wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych (z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 lat), mają też ustawowy obowiązek zgłosić w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia - w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Podstawa prawna: 
- ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 85, poz. 728 - tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 1585),
- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (tekst jednolity z 12 marca 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 480; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1128).

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Źródło: INFOR
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