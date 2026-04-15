Strona główna » Prawo » Wiadomości » Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?

Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?

15 kwietnia 2026, 08:10
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
majówka, dzień wolny, dzień wolny od pracy, matura, uczniowie
Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W związku z korzystnym układem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy, weekendu i egzaminów maturalnych – na wydłużoną majówkę w 2026 r., mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku nie przystępują do egzaminu maturalnego. To łącznie może dać im nawet 6 lub 10 dni wolnego, które będą mogli przeznaczyć na majowy odpoczynek.

Majówka 2026 – które dni są ustawowo wolne od pracy i jak wypadają one w kalendarzu na rok 2026?

Majówką potocznie określany jest „zbitek” dni ustawowo wolnych od pracy i (zazwyczaj) weekendu, które przypadają na początku maja każdego roku, a konkretnie:

  • 1 maja, który stanowi Święto Państwowe oraz
  • 3 maja, który stanowi Święto Narodowe Trzeciego Maja.

W 2026 r. 1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę, co daje łącznie 3-dniowy, wydłużony weekend. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – za święto wypadające w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, tak jak ma to miejsce w przypadku święta wypadającego w sobotę. Wynika to z art. 130 par. 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym – każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Matury 2026 – w jakich terminach odbędą się w tym roku egzaminy maturalne?

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r. – w roku szkolnym 2025/2026, egzamin maturalny, w terminie głównym, zostanie przeprowadzony w dniach 4-30 maja. Egzaminy pisemne potrwają od 4 do 21 maja, a egzaminy ustne – od 8 do 30 maja 2026 r.

Wśród najważniejszych z ww. terminów, z których dla szkół wynikają największe zmiany organizacyjne, w związku z przystępowaniem do egzaminów przypadających w tych terminach największej liczby maturzystów (z tego powodu, że od przystąpienia do nich i uzyskania co najmniej 30% punktów uzależnione jest zdanie matury), są:

  • 4 maja – kiedy odbędzie się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (na poziomie podstawowym),
  • 5 maja – kiedy odbędzie się część pisemny egzamin maturalny z matematyki (na poziomie podstawowym) oraz
  • 6 maja – kiedy odbędzie się część pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym).

Z pełną treścią komunikatu CKE (i ze szczegółowym harmonogramem egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) można zapoznać się poniżej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r.

Majówka i matury 2026 – które dni będą wolne od zajęć dla uczniów, którzy nie przystępują w tym roku do egzaminu maturalnego?

W dniach, w których odbywają się pisemne egzaminy maturalne (na poziomie podstawowym) z przedmiotów takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, które zaliczają się do egzaminów, od których zdania (tj. uzyskania z nich co najmniej 30% punktów z możliwych do zdobycia), uzależnione jest zaliczenie egzaminu maturalnego – dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, z reguły decydują się na ustalenie tzw. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dla uczniów, którzy w danym roku, do matury nie przystępują. Podstawą prawną zawieszenia w tych dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest par. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zgodnie z którym – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ustalane przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, jak również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły) mogą zostać ustalone właśnie m.in. w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny. To, że egzaminy maturalne odbywają się w szkole, wynika natomiast z pkt 3.2. ppkt 1 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2025/2026, wydanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na podstawie par. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego. Za organizację i przebieg egzaminów maturalnych – zgodnie z art. 44zzs ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty odpowiedzialny jest natomiast dyrektor szkoły.

W praktyce – aby egzaminy z ww. przedmiotów, do których przystępuje najwięcej uczniów, przebiegły „bez zakłóceń” – dyrektorzy szkół, właśnie w tych dniach (tj. wspomnianych powyżej pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, przeprowadzanych na poziomie podstawowym) – ustalają tzw. dodatkowe, dyrektorskie dni wolne od zajęć. W 2026 r., dla uczniów:

  • liceów ogólnokształcących,
  • szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
  • techników i
  • szkół branżowych II stopnia,

oznacza to dodatkowe wolne od zajęć w dniach 4, 5 i 6 maja, co łącznie z 1 i 3 maja oraz przypadającym wówczas weekendem daje aż 6 dni wolnegood 1 do 6 maja.

Warto również wspomnieć, że o dodatkowych dniach wolnych ustalonych na dany rok szkolny na podstawie par. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować nauczycieli, uczniów i rodziców do 30 września danego roku szkolnego.

Majówka i matury 2026 – dyrektorzy szkół mogą ustalić jeszcze więcej dni wolnych od zajęć

Zgodnie z par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, mogą zostać ustalone przez dyrektora szkoły w danym roku szkolnym w maksymalnym wymiarze:

  • do 10 dni – w przypadku liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia.

Jeżeli zatem – z powodu odbywających się również w kolejnych dniach egzaminów maturalnych, dyrektor szkoły zdecyduje się na odwołanie zajęć także 7 i 8 maja (tj. w czwartek i w piątek) w pierwszym tygodniu matur – uczniowie liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy nie przystępują w tym roku do egzaminu maturalnego – w majówkę będą odpoczywać nie 6, a 10 dni – tj. od 1 do 10 maja.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 302 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 881 z późn. zm.)
