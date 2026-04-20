Znane są już ceny maksymalne paliw ciekłych, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych we wtorek 21 kwietnia. Jakich kwot nie będą mogły jutro przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdźmy!

Ceny maksymalne paliw we wtorek 21 kwietnia

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 399) ceny za paliwa w dniu 21 kwietnia 2026 roku wyniosą:

REKLAMA

REKLAMA

6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,55 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi za 1 litr; 6,54 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,05 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi za 1 litr; 6,92 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,40 zł za 1 litr.

Ceny paliwa obowiązujące w poniedziałek

W dniu dzisiejszym, tj. w poniedziałek 20 kwietnia ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych nie mogą przekroczyć:

6,03 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45);

za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45); 6,57 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49);

za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49); 7,07 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11).

Jak jest ustalana cena maksymalna paliwa

Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.