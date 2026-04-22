Strona główna » Prawo » Wiadomości » Togi dla doradców podatkowych – jest projekt rozporządzenia

Togi dla doradców podatkowych – jest projekt rozporządzenia

22 kwietnia 2026, 08:47
Urszula Wilk-Winter
Togi kojarzą się z rozprawą sądową. Nosi je skład sędziowski, oskarżyciel publiczny (prokurator) oraz zawodowi pełnomocnicy stron. Do grona takich osób mają dołączyć doradcy podatkowi, którzy mogą reprezentować swoich klientów przed sądami administracyjnymi.

Togi dla zawodów prawniczych

Togi są ściśle sformalizowanym strojem urzędowym w kolorze czarnym, dodającym powagi sali sądowej. Szyte są z wełny lub podobnego rodzaju materiału, przypominają swoim wyglądem dłuższą tunikę, zapinane na guziki, z fałdami i karczkiem, wykładanym kołnierzem o szerokich rękawach, które są dodatkowo zapinane wewnątrz na zatrzaski. Po bokach togi znajdują się wycięcia umożliwiające dostęp do kieszeni. Togi są wykonywane na zamówienie, bo ma znaczenie nie tylko rozmiar - jak w przypadku marynarki czy żakietu - ale i wzrost. Ten strój urzędowy powinien kończyć się około połowy łydki noszącego. Pomiar należy wykonać na ubraniu wierzchnim albowiem toga ma luźno układać się na ciele. Szerokość rękawów czy liczba fałd togi jest ściśle określona, te stroje w zamierzeniu powinny się różnić między sobą przede wszystkim kolorem żabotu oraz wypustek wokół kołnierza i rękawów. Żabot to ozdoba z udrapowanego materiału noszona pod szyją. Te elementy muszą mieć jednolity kolor i wskazują na rolę procesową prawnika na sali rozpraw. Żabot do togi jest plisowany, szyty czasem z cieńszego materiału, możliwy do odpięcia.

Kolory żabotów i wypustek w zależności od zawodu prawniczego

Kolory żabotów i wypustek to po części barwy kojarzące się z zawodami prawniczymi. I tak adwokaci noszą kolor zielony ustalony w połowie lat pięćdziesiątych, natomiast radcowie prawni niebieski.

Żabot sędziego jest purpurowy, częstym określeniem jest również fioletowy. Wybór tej barwy kojarzy się z powagą i odpowiedzialnością. Jeśli w sprawie orzekają ławnicy również noszą togę taką jak sędziowie. Natomiast sędziowie Sądu Najwyższego dodatkowo zakładają birety – specjalne nakrycia głowy.

Prokuratorom przypisano żabot czerwony, co kojarzy się z jego rolą na rozprawie. Natomiast od niedawna występującym w sądach radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej broniącym interesów Skarbu Państwa przypisano kolor błękitnoszary.

Jaki kolor żabotu i wypustek w todze dla doradcy podatkowego ?

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika ze zmiany przepisów ustawy o doradztwie podatkowym, które mają wejść w życie 1 lipca 2026 roku. Kolor miodowy żabotu oraz wypustki na kołnierzu i mankietach zaproponowała Krajowa Rada Doradców Podatkowych po przeprowadzeni konsultacji środowiskowych. Wskazana barwa odróżnia się od używanych przez inne zawody prawnicze, jest stonowana i elegancka a jednocześnie wyrazista.

Żabot i wypustki dwukolorowe

Wyjątkowym strojem urzędowym jest toga sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Żabot jest dwukolorowy biało-czerwony patrząc od strony noszącego. Wypustka wokół kołnierza i rękawów również składa się z dwóch kolorów - od wewnątrz białego, od zewnątrz czerwonego. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego noszą też birety.

