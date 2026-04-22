Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i diesla w dniu 23 kwietnia?

Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i diesla w dniu 23 kwietnia?

22 kwietnia 2026, 12:12
Tomasz Kowalski
tankowanie ceny paliw stacja benzynowa paliwo benzyna diesel olej napędowy czwartek 23 kwietnia środa 22 kwietnia
Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w czwartek 23 kwietnia. Sprawdzamy, czy ceny benzyny i oleju napędowego znowu będą niższe!

Czwartek 23 kwietnia: ile zapłacimy za paliwo?

Minister energii opublikował obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 407). W dniu jutrzejszym ceny maksymalne za benzyny i diesla wyniosą:

  • 5,97 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,53 zł za 1 litr;
  • 6,56 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,08 zł za 1 litr;
  • 6,71 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,21 zł za 1 litr.

Ceny paliwa obowiązujące w środę 22 kwietnia

Dzisiaj, czyli w środę ceny paliw na stacjach benzynowych nie mogą być wyższe niż:

  • 5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45);
  • 6,50 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49);
  • 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11).

Ustalanie cenna maksymalnych paliw

Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

1 lipca wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
Jesienią MEN uruchomi pilotaż bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół
