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Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach od 1 września 2026 r. Oto wyjątki od zakazu

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05 czerwca 2026, 09:25
szkoła, telefon, smartfon, nauczyciel
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach od 1 września 2026 r. Jest kilka wyjątków
Shutterstock

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W dniu 2 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, przedłożony przez Minister Edukacji. Projekt ten wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Rząd zakłada, że nowe przepisy poprawią koncentrację uczniów, wesprą ich zdrowie psychiczne oraz będą sprzyjać budowaniu relacji rówieśniczych. Od 1 września 2026 r. dzieci nie będą mogły używać smartfonów na terenie szkoły, w tym podczas przerw oraz w trakcie zajęć organizowanych poza placówką. Ten pomysł opiera się na wynikach badań naukowych i odpowiada na oczekiwania społeczne dotyczące ograniczenia wpływu urządzeń mobilnych na proces nauki.

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Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych

Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu podczas pobytu na terenie szkoły.

Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce.

Obejmie również zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

Zakaz nie obejmie wycieczek szkolnych, pobytu w internacie, a także korzystania poza godzinami zajęć z infrastruktury szkolnej, np. sportowej, którą udostępniana jest mieszkańcom.

Nowe przepisy mają dotyczyć publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

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Wyjątki od zakazu

Telefon w szkole podstawowej będzie można wykorzystywać tylko w szczególnych sytuacjach:
- gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy;
- gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami;
- gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania stanu zdrowia (za zgodą dyrektora szkoły);
- gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Jakie konsekwencje naruszenia zakazu

W przypadku nieprzestrzegania przepisów szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło mieć wpływ na ocenę zachowania ucznia.

Możliwość organizowania miejsc do przechowywania telefonów

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Decyzję w tej sprawie dyrektor szkoły podejmie za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców, po wysłuchaniu opinii samorządu uczniowskiego. Rozwiązanie ma pomóc w skutecznym egzekwowaniu przepisów i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych urządzeń oraz ochronę prywatności uczniów.

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Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach nie zostanie wprowadzony ogólnokrajowy zakaz używania telefonów komórkowych.

Każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania ze smartfonów albo zdecydować o wprowadzeniu zakazu.

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Od kiedy mają obowiązywać nowe przepisy

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 września 2026 r. Do 31 października 2026 r. szkoły będą miały czas na dostosowanie swoich statutów do zmienionych przepisów.

Ministra Nowacka: zakaz „na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli”

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że zakaz wprowadzony będzie „na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli”. - Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać - powiedziała. Zaznaczyła, że taki zakaz obowiązuje już w ponad 50 proc. szkół. Dodała, że z badań wynika, że takie rozwiązanie popiera 85 proc. społeczeństwa.

Barbara Nowacka wyraziła nadzieję, że nowe przepisy poprawią po pierwsze: siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość, po drugie: wprowadzi porządek komputerowy cyfrowy w szkołach.
- Wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni za to, w jaki sposób i my sami dorośli, ale i dzieci używają telefonów komórkowych - wskazała szefowa MEN.

Ministra zaapelowała też do rodziców, by zwracali uwagę na to, co robią ich dzieci po szkole. - Wszystkie badania (...) pokazują, że dzieci w telefonów używają w szkole w sposób sporadyczny, natomiast prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16., kiedy dzieci wracają do domu. Stąd prośba do rodziców, szczególnie w wakacje, zwróćcie państwo uwagę na to, w jaki sposób dzieci korzystają z telefonów i róbmy wszystko, żeby to było działanie świadome - powiedziała Barbara Nowacka.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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