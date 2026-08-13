Nie oddasz pracownikowi wolnego za 15 sierpnia? Pracodawcy grozi nawet 60 tys. zł kary
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Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny od 2 do 60 tys. zł. Jeśli jednak pracownik w wyznaczonej dacie odbioru będzie na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego w zamian.
- Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
- Zasady wyznaczania terminu odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
- Nieudzielenie dnia wolnego za święto 15 sierpnia oznacza naruszenie przepisów o czasie pracy
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w tym roku przypada w sobotę, a to jest dzień ustawowo wolny od pracy. To oznacza, że większość pracowników ma prawo do dodatkowego dnia wolnego.
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Zasady wyznaczania terminu odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, decyzja o tym, kiedy pracownicy odbiorą dodatkowy dzień wolny, należy wyłącznie do pracodawcy. Aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy, termin wolnego za sobotę 15 sierpnia musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło sobotnie święto.
„Zatem przy jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym wolne należy oddać jeszcze w sierpniu, a w przypadku np. trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego trwającego od 1 lipca do 30 września 2026 r. wolne musi przypadać w tym przedziale czasowym. Co ważne, można wyznaczyć ten dzień zarówno przed, jak i po święcie przypadającym w sobotę. Nie ma więc przeszkód, aby wolne za 15 sierpnia zostało wyznaczone na przykład 14 sierpnia” - przypomina PIP.
Nieudzielenie dnia wolnego za święto 15 sierpnia oznacza naruszenie przepisów o czasie pracy
Inspekcja ostrzega, że nieudzielenie dnia wolnego za święto 15 sierpnia oznacza naruszenie przepisów o czasie pracy. Stanowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które obecnie zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 2 tys. zł do 60 tys. zł.
Pracodawca nie musi ustalać z pracownikami terminu, w jakim odbiorą dzień wolny za sobotnie święto. Wystarczy, że poinformuje o nim zatrudnionych w sposób przyjęty w zakładzie, np. na tablicy ogłoszeń czy w intranecie. Pracownik może złożyć wniosek w sprawie odebrania wolnego za sobotnie święto na przykład 14 sierpnia, ale pracodawca nie musi się na to zgodzić.
PIP zastrzega, że gdyby w dniu odbioru wolnego wyznaczonego za 15 sierpnia pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, nie należy udzielać mu innego dnia w zamian. „Jeśli natomiast pracownik miał zaplanowany urlop wypoczynkowy na dzień wyznaczony jako wolny za święto w sobotę, dzień ten nie jest traktowany jako urlop. Oznacza to, że pracownik korzysta z dnia wolnego przyznanego za święto, a nie z urlopu wypoczynkowego” - tłumaczy Państwowa Inspekcja Pracy.
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