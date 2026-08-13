Nie oddasz pracownikowi wolnego za 15 sierpnia? Pracodawcy grozi nawet 60 tys. zł kary

Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny od 2 do 60 tys. zł. Jeśli jednak pracownik w wyznaczonej dacie odbioru będzie na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego w zamian.

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w tym roku przypada w sobotę, a to jest dzień ustawowo wolny od pracy. To oznacza, że większość pracowników ma prawo do dodatkowego dnia wolnego.

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Zasady wyznaczania terminu odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, decyzja o tym, kiedy pracownicy odbiorą dodatkowy dzień wolny, należy wyłącznie do pracodawcy. Aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy, termin wolnego za sobotę 15 sierpnia musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło sobotnie święto.

„Zatem przy jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym wolne należy oddać jeszcze w sierpniu, a w przypadku np. trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego trwającego od 1 lipca do 30 września 2026 r. wolne musi przypadać w tym przedziale czasowym. Co ważne, można wyznaczyć ten dzień zarówno przed, jak i po święcie przypadającym w sobotę. Nie ma więc przeszkód, aby wolne za 15 sierpnia zostało wyznaczone na przykład 14 sierpnia” - przypomina PIP.

Nieudzielenie dnia wolnego za święto 15 sierpnia oznacza naruszenie przepisów o czasie pracy

Inspekcja ostrzega, że nieudzielenie dnia wolnego za święto 15 sierpnia oznacza naruszenie przepisów o czasie pracy. Stanowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które obecnie zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 2 tys. zł do 60 tys. zł.

Pracodawca nie musi ustalać z pracownikami terminu, w jakim odbiorą dzień wolny za sobotnie święto. Wystarczy, że poinformuje o nim zatrudnionych w sposób przyjęty w zakładzie, np. na tablicy ogłoszeń czy w intranecie. Pracownik może złożyć wniosek w sprawie odebrania wolnego za sobotnie święto na przykład 14 sierpnia, ale pracodawca nie musi się na to zgodzić.

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PIP zastrzega, że gdyby w dniu odbioru wolnego wyznaczonego za 15 sierpnia pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, nie należy udzielać mu innego dnia w zamian. „Jeśli natomiast pracownik miał zaplanowany urlop wypoczynkowy na dzień wyznaczony jako wolny za święto w sobotę, dzień ten nie jest traktowany jako urlop. Oznacza to, że pracownik korzysta z dnia wolnego przyznanego za święto, a nie z urlopu wypoczynkowego” - tłumaczy Państwowa Inspekcja Pracy.