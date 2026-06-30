Można sprawdzić ubezpieczenie OC dowolnego pojazdu online w minutę. Jak? Nowa usługa w mObywatel już działa

Zakup używanego samochodu, kolizja drogowa czy korzystanie z auta zastępczego – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że od 30 czerwca 2026 r. w takich sytuacjach można sięgnąć po aplikację mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w niej usługę Sprawdź OC, dzięki której można szybko sprawdzić, czy dany pojazd ma ważne ubezpieczenie OC. Usługa została przygotowana przez Centralny Ośrodek Informatyki oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dotychczas usługa była dostępna wyłącznie w portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem UFG.pl. Kierowcy korzystali z niej bardzo często – nawet ok. 25 mln razy rocznie.

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Jak sprawdzić ubezpieczenia OC dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce w aplikacji mObywatel

Teraz sprawdzenie ubezpieczenia OC dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce jest już możliwe w aplikacji mObywatel.



Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu lub VIN lub numer polisy (wystarczy jedna wybrana dana), a następnie wybrać datę, dla której chcemy sprawdzić ubezpieczenie.



Nowa usługa pozwala sprawdzić pojazdy własne, a także należące do innych osób, firm lub instytucji. System w odpowiedzi pokazuje podstawowe dane, takie jak marka pojazdu, nazwa ubezpieczyciela, a w przypadku sprawdzenia własnego auta – także termin ważności polisy OC.



– Polisa OC to podstawa bezpieczeństwa na drodze – i dobrze, żeby każdy mógł szybko zweryfikować, czy dany pojazd ją posiada. Usługa Sprawdź OC daje taką możliwość w kilkanaście sekund, bez dzwonienia do ubezpieczyciela czy szukania dokumentów. To kolejny krok w budowaniu mObywatela jako kompleksowego narzędzia dla kierowców – mówi Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.



Również Centralny Ośrodek Informatyki zwraca uwagę na praktyczne znaczenie projektu. – Integracja danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z mObywatelem umożliwia szybki dostęp do informacji o ubezpieczeniu pojazdu bez konieczności szukania ich w różnych miejscach. Usługę zaprojektowaliśmy tak, aby była jednocześnie prosta w obsłudze, wydajna i bezpieczna dla milionów użytkowników, także przy dużej skali zapytań – podkreśla Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Kiedy warto sprawdzić OC w mObywatelu?

Usługa ma praktyczne zastosowanie w wielu sytuacjach, na przykład:

- kolizja drogowa,

- zakup pojazdu z rynku wtórnego,

- korzystanie z auta zastępczego, wypożyczonego, pożyczonego od rodziny lub znajomego albo z samochodu firmowego.

Opcja "Sprawdź OC" w mObywatelu może też pomóc w bieżącej kontroli aktualności ubezpieczenia własnego pojazdu. Uruchomienie usługi Sprawdź OC w mObywatelu ma również wymiar prewencyjny. Brak ważnego OC wiąże się w Polsce z poważnymi konsekwencjami finansowymi, a w przypadku spowodowania wypadku nieubezpieczonym pojazdem sprawca może zostać obciążony wysokim regresem, tj. będzie musiał pokryć koszty wyrządzonych szkód z własnej kieszeni.



– Sprawdź OC to już kolejna usługa, po mStłuczce, która pojawia się w mObywatelu dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przeniesienie jednej z najpopularniejszych usług UFG do aplikacji mObywatel to odpowiedź na realne potrzeby obywateli, którzy mogą w jednym miejscu mieć dostęp do wielu przydatnych usług cyfrowych. Jesteśmy też gotowi do dalszej współpracy z naszymi partnerami z Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki, aby udostępnić w mObywatelu kolejne usługi ważne i przydatne w codziennym życiu – mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

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Ważne Dane dotyczące ubezpieczenia OC trafiają do mObywatela dzięki integracji z bazą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z kolei do bazy UFG dane o zawartych umowach ubezpieczenia są na bieżąco przekazywane przez ubezpieczycieli. Należy pamiętać, że dane te mogą się zmienić, jeśli zostaną zaktualizowane przez ubezpieczycieli, zaś UFG nie może samodzielnie zmieniać tych danych. Dlatego warto warto skontaktować się z ubezpieczycielem.

Nowa e-usługa została uruchomiona w ramach projektu „Platforma eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (eUFG)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Wprowadzenie usługi Sprawdź OC w aplikacji mObywatel to kolejny krok w rozwoju cyfrowych usług publicznych, które mają być prostsze, szybsze i bardziej dostępne dla obywateli. Przed skorzystaniem z usługi należy zaktualizować aplikację mObywatel do najnowszej wersji.

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