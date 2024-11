[QUIZ] Potrawy PRL-u. Czy pamiętasz ten smak?

Do 2150 zł na opiekę nad seniorem: Dla kogo, na jakich zasadach? Jakie są kryteria dochodowe?

Bon senioralny to wsparcie finansowe dla seniorów powyżej 75. roku życia, które może wynieść nawet 2150 zł rocznie. Aby uzyskać to świadczenie, trzeba spełnić określone kryteria dochodowe. Ważne jest zarówno to, ile wynoszą dochody seniora, jak i sytuacja finansowa zstępnego. Dodatkowo brany jest pod uwagę rok przyznania świadczenia oraz ewentualny dodatek pielęgnacyjny. Sprawdź, jakie są dokładne warunki!