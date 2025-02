ZUS przegrał w SO, ale emeryt nie odzyska 87 474,69 zł brutto. Tylko wyższa emerytura o 1130,61 zł (plus waloryzacja). Pod warunkiem prawomocności

Wszystkie te kwoty zostały potrącone przez ZUS bezprawnie w świetle wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20. To ten słynny wyrok, który dałby wyrównania nawet średnio 64 000 zł dla 200 000 osób, gdyby został opublikowany. Okres nieprawidłowego wypłacania emerytury trwał od 01.06.2015 do 31.12.2024. Strata wynosi aż 87474,69 zł brutto. Po uwzględnieniu inflacji za ten okres (48,32%) - według wyliczeń poszkodowanego emeryta - stracił on 129,742,46 zł brutto. ZUS dalej walczy z emerytem - złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego. Wyrok Sądu Apelacyjnego dopiero za 1,5 roku. Wtedy dowiemy się, czy wyrok stanie się prawomocny.

Korzystny Wyrok Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy.

W nim przyznanie emerytowi prawa do przeliczenia jego emerytury. Niestety od 11 czerwca 2024 r., a nie wstecznie. Od tej daty ZUS nie zastosuje poniższego przepisu:

Podstawa prawna

Art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej

Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę częściową lub emeryturę na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e lub 184, a także art. 88 lub art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Emeryt nie odzyska więc 87474,69 zł, które stracił przed tą datą.

Emeryt musi po raz drugi wygrać w Sądzie Apelacyjnym

Od tego wyroku legnicki ZUS złożył apelację - już jest potwierdzenie o jej wpływie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Apelacji tej jest już nadany numer sygnatury akt i wyznaczony sędzia do jej przeprowadzenia. Z informacji jakie emeryt uzyskał w sekretariacie Sądu Apelacyjnego - czas oczekiwania na rozprawę - to dla niego około 1,5 roku.

Stan faktyczny sprawy o przeliczenie emerytury

Emeryt na wcześniejszą emeryturę przeszedł od 1 czerwca 2011 r. Prawo do powszechnej emerytury nabył 28 lutego 2015 r. Za cały okres korzystania z powszechnej emerytury, czyli od 01.06.2015 do 31.12.2024 jego strata wynosi około 87 474,69 zł/brutto, a po uwzględnieniu skomasowanej inflacji za ten okres (48,32%) - 129,742,46 zł/brutto.

SN: Emerytowi za pracę ZUS przeliczył ponownie emeryturę z 6.449,32 zł na 5.577,57 zł (254,30 miesięcy średniego trwania życia) zamiast (238,90 miesięcy)