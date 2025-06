WZON: 66 punktów. Tylko. Mąż mnie zanosi do łazienki i kąpie. Zrezygnował z pracy żeby się mną zająć [Świadczenie wspierające]

Do infor.pl trafiają kolejne listy osób niepełnosprawnych, którym WZON zaniżył (w ich ocenie) liczbę punktów, odbierając możliwość otrzymania świadczenia wspierającego. Za każdym razem jest ten sam schemat historii opisanej w liście. Osoba niepełnosprawna została poddana testowi niesamodzielności (poziom potrzeby wsparcia). Z testu wyszło, że nawet jeżeli jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to osoba niepełnosprawna nie jest jednak tak niesamodzielna, aby otrzymać świadczenie wspierające. Taką kwalifikację otrzymują od WZON osoby obiektywnie ciężko poszkodowane, co potwierdza orzeczenie o niepełnosprawności.

Napisali do nas listy w tej sprawie m.in.:

REKLAMA

Osoba niewidoma, której przyznano 61 punktów oraz Sparaliżowany od pasa w dół poruszający się od 25 lat na wózku inwalidzkim, któremu WZON dał 43 punkty.

Dziś publikujemy kolejny list:

Świadczenie wspierające - Rentę mam tylko do czerwca bo ja później będę "zdrowa"

Czytałam wasz artykuł o świadczeniu wspierającym. Jestem po wypadku motocyklowym, mam połamaną miednicę (wielonarządowe złamanie miednicy) nie chodzę, mąż mnie zanosi do łazienki i kapie zrezygnował z pracy żeby się mną zająć i dostałam tylko 66 pkt. To jest śmiesznie. A najlepsze jest to, że rentę mam tylko do czerwca bo ja później będę "zdrowa". Czeka mnie wymiana lewego biodra na endoprotezę. Gdybym wiedziała, że dostanę tyle punktów ma by nie zrezygnował z pracy jakoś byśmy sobie radzili.

A teraz nic innego jak szukać pomocy.

Jak wyglądają kryteria do oceny u osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny, stopień lekki i stopień umiarkowany) poziomu potrzeby wsparcia [od czego zależy liczba punktów i otrzymanie świadczenia wspierającego]

Komisja sprawdza takie kryteria (jest ich 32):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

1. zmiana pozycji ciała – polegająca na zdolności do dokonywania dowolnej zmiany pozycji swojego ciała w przestrzeni, w tym zdolności do przyjmowania i powrotu do pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej oraz przyjmowania, i powrotu do spoczynkowej pozycji ciała;

2. poruszanie się w znanym środowisku – polegające na zdolności do chodzenia i poruszania się w obrębie mieszkania lub domu, z uwzględnieniem wchodzenia i schodzenia ze schodów, docierania do wszystkich pomieszczeń w zamieszkiwanym mieszkaniu lub domu oraz poruszania się w bezpośrednim otoczeniu mieszkania lub domu;

3. poruszanie się w nieznanym środowisku – polegające na zdolności do poruszania się w mieszkaniu lub domu innej osoby, budynkach użyteczności publicznej i na zewnątrz tych budynków oraz zdolności do pokonywania barier architektonicznych i omijania przeszkód zlokalizowanych w nieznanym jej środowisku;

REKLAMA

4.sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi – polegające na zdolności do precyzyjnego używania ręki, w tym do chwytania, manipulowania, wypuszczania i odstawiania przedmiotów na miejsce w domu i poza nim, wykonywania precyzyjnych ruchów palcami rąk oraz zdolności do omijania przeszkód podczas wykonywania tych czynności;

5. przemieszczanie się środkami transportu – polegające na zdolności do przemieszczania się różnymi środkami transportu jako pasażer podczas przejazdu samochodem oraz korzystania ze środków transportu publicznego, w szczególności takich jak taksówka, autobus, pociąg, samolot, w tym również podczas dużego natężenia ruchu.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Podstawowe zasady przyznawania świadczenia wspierającego

Link do źródła: Biuro pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych