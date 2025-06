Osoba niepełnosprawna na wózku: Pani psycholog gorliwie pomimo moich protestów wyprasza moją opiekunkę z komisji WZON [Konwencja ONZ z 2006 r.]

Komisja spóźnia się 15minut. Wjeżdżam na wózku z osobą towarzyszącą (pielęgniarka). Moja przyjaciółka opiekująca się mną zostaje wyproszona, pytam o podstawę prawną. Pan rehabilitant - członek komisji poszukuje na komputerze, a pani psycholog gorliwie pomimo moich protestów wyprasza moją opiekunkę i powtarza że tylko osoba zainteresowana może zostać, a komisja na pewno się mną zaopiekuje. Podkreślam że mam orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnego istnienia (o czym komisja doskonale wie). To jawne złamanie uchwały ONZ z 2006 roku dotyczącej osób niepełnosprawnych ratyfikowanej 2012 r., a w szczególności art. 3 punkt a) dotyczący samostanowienia osób niepełnosprawnych. A więc to ja decyduję, kto stanowi opiekę nade mną, a nie komisja. Dalej zgodnie z prawdą informuję komisję, że jestem pod wpływem leku tramal który jest opiatem. Pani psycholog wyraźnie ucieszona oświadcza, że to bardzo dobrze, a jak przepisał mi to lekarz to komisja może prowadzić swoje działania z moim udziałem. Dodam że ani Pani ani Pan nie uznali przedstawić się aż do końca. Dalej było jeszcze ciekawiej i kłania się k.p.k. i k.p.c. (...). Nie otrzymałem ani nie dostałem do podpisania żadnego protokołu więc mogą sobie tam tworzyć, co im się żywnie podoba.