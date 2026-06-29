REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Zobacz wykaz ulg, zniżek i świadczeń, o których mało kto wie

Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Zobacz wykaz ulg, zniżek i świadczeń, o których mało kto wie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 czerwca 2026, 09:54
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
niepełnosprawność, niepełnosprawni, stopień niepełnosprawności
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Zobacz wykaz ulg, zniżek i świadczeń, o których mało kto wie
24K-Production
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Urzędy rzadko same informują o tych przywilejach, a ich nieznajomość słono kosztuje. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają pełne prawo do szerokiego katalogu ulg pracowniczych, zasiłków z MOPS oraz ogromnych dotacji celowych. Czy wiesz, ile wynosi teraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i jakie warunki musisz spełnić w pracy?

Czym jest stopień niepełnosprawności?

Stopień niepełnosprawności to formalne, urzędowe potwierdzenie trwałej lub czasowej naruszonej sprawności organizmu, które jest kluczowe dla dostępu do różnorodnych form pomocy, ulg i uprawnień. System ten, zarządzany przez Powiatowe i Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, rozróżnia trzy główne kategorie, mające zastosowanie do osób powyżej 16. roku życia, odzwierciedlające zakres ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

REKLAMA

REKLAMA

Trzy stopnie niepełnosprawności

  1. Stopień znaczny: Obejmuje osoby całkowicie niezdolne do pracy lub zdolne do jej wykonywania jedynie w warunkach pracy chronionej. Wymaga on stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Jest to odpowiednik dawnej I grupy inwalidzkiej.
  2. Stopień umiarkowany: Dotyczy osób o naruszonej sprawności organizmu, które są niezdolne do pracy albo zdolne do pracy wyłącznie w warunkach pracy chronionej. Osoby te potrzebują czasowej lub częściowej pomocy innych w celu pełnienia ról społecznych. Jest to równoznaczne z dawną II grupą inwalidzką.
  3. Stopień lekki: Orzekany jest dla osób, których naruszona sprawność organizmu powoduje istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności osoby zdrowej o podobnych kwalifikacjach, lub mają one ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, które mogą kompensować przy pomocy sprzętu ortopedycznego lub pomocniczego. Odpowiada to dawnej III grupie inwalidzkiej.

Oprócz samego stopnia, orzeczenie zawiera również symbol przyczyny niepełnosprawności (np. 05-R dla upośledzenia narządu ruchu, 04-O dla chorób narządu wzroku), który wskazuje na główne schorzenie będące podstawą orzeczenia. Ustalenie stopnia niepełnosprawności jest niezbędne do korzystania z przywilejów, takich jak ulgi podatkowe, zniżki komunikacyjne, dostęp do warsztatów terapii zajęciowej czy zatrudnienia na chronionym rynku pracy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności charakteryzuje się naruszoną sprawnością organizmu, co skutkuje niezdolnością do pracy lub zdolnością do jej wykonywania wyłącznie w warunkach pracy chronionej, ewentualnie koniecznością czasowej lub częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych. Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych wynikającą z długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, często prowadzącą do niezdolności do pracy. Szczegółowe zasady orzekania i kwalifikowania do tego stopnia określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 roku. Orzeczenia wydają powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, które określają stopień niepełnosprawności, maksymalnie trzy jej symbole oraz wskazania. Orzeczenie to może być wydane na czas określony lub stały. W przypadku braku akceptacji decyzji, istnieje możliwość odwołania do wojewódzkiego zespołu za pośrednictwem zespołu powiatowego w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia, przy czym zespół powiatowy może sam uchylić lub zmienić zaskarżone orzeczenie, jeśli uzna odwołanie za w pełni zasadne.

Ulgi, przywileje i świadczenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby legitymujące się w Polsce w 2025 roku umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z bogatego wachlarza wsparcia, obejmującego różnego rodzaju ulgi, świadczenia pieniężne oraz udogodnienia w kontekście zatrudnienia i codziennego funkcjonowania. Uznanie tego stopnia niepełnosprawności, które następuje na mocy orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, jest kluczem otwierającym dostęp do pomocy ze strony takich instytucji jak MOPS, PFRON, a także umożliwia skorzystanie z ulg w rozliczeniach podatkowych.

REKLAMA

Przywileje zawodowe dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

W sferze zawodowej, osoby te mają zagwarantowany skrócony czas pracy, wynoszący maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo, wliczana do czasu pracy jest 15-minutowa przerwa. Przysługuje im również 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego rocznie, a także mają pierwszeństwo w uzyskaniu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, zaś ich pracodawcy mogą liczyć na comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Obecna kwota dofinansowania dla pełnego etatu wynosi 1550 zł, która wzrasta o 1035 zł (do 2585 zł) w przypadku osób z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją lub niewidomych. Ponadto karta parkingowa jest wydawana między innymi osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wskazanie dotyczące spełnienia przesłanek do uzyskania karty parkingowej musi znajdować się w orzeczeniu powiatowego zespołu. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, spełnienie tych przesłanek może być stwierdzone wyłącznie przy ustaleniu przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolami: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenia pieniężne dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny, okresowy i stały

Istnieją również świadczenia socjalne z ośrodków pomocy społecznej (MOPS), w tym zasiłek stały, zasiłek okresowy oraz zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, w tym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów dochodowych, które od 1 stycznia 2025 roku wynoszą 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł dla osoby w rodzinie, a jego maksymalna wysokość to 1229 zł. Zasiłek okresowy jest przyznawany w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, jeśli dochód jest niższy niż kryterium dochodowe. Gminy przyznają także zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł miesięcznie) w celu pokrycia wydatków na opiekę, który dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może być przyznany, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia. Dostępne są również usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz inne formy wsparcia.

Ulgi w komunikacji publicznej i karta parkingowa dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

W obszarze transportu, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z 37 proc. zniżki na przejazdy realizowane koleją i w komunikacji międzymiastowej, natomiast w transporcie miejskim często obowiązuje 50 proc. ulga lub możliwość darmowego przejazdu. Aby otrzymać kartę parkingową, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, jak na przykład stwierdzenie ograniczeń w zakresie poruszania się.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności a odliczenia podatkowe i dofinansowania rehabilitacyjne

Ważnym elementem wsparcia są również ulgi podatkowe i rehabilitacyjne; w rocznym zeznaniu podatkowym PIT istnieje możliwość odliczenia udokumentowanych wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, takich jak zakup specjalistycznego sprzętu czy koszty dojazdu na leczenie. Ponadto, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na usuwanie barier architektonicznych i technicznych oraz na zakup sprzętu dostosowanego do ich potrzeb. Kwota dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej wynosi aktualnie 2288 zł, a na opiekuna 1695 zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie kryterium dochodowego (4238,60 zł na osobę w rodzinie lub 5510,18 zł dla osoby samotnej), przy czym przekroczenie progów skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem dofinansowania.

Powiązane
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z MOPS/GOPS. Dla kogo? Ile wynoszą? Czy są jednorazowe? Czym się różnią? Na jak długo są przyznawane?
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z MOPS/GOPS. Dla kogo? Ile wynoszą? Czy są jednorazowe? Czym się różnią? Na jak długo są przyznawane?
Podwyżka ważnego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?
Podwyżka ważnego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?
Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? W ten sposób zapewnisz sobie ciągłość wypłat w 2026 roku
Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? W ten sposób zapewnisz sobie ciągłość wypłat w 2026 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Połowa Polaków nie wie, że to koniec tanich zakupów z Chin. Od 1 lipca co najmniej 3 euro cła do każdej przesyłki spoza UE. Platformy walczą, aby nie stracić Europy
29 cze 2026

Aż 51% konsumentów e-commerce nad Wisłą nie słyszało, że od lipca 2026 r. do zagranicznych zakupów internetowych będzie doliczane cło wynoszące co najmniej 3 euro. To efekt starcia z azjatyckimi serwisami, które w 2025 r. wysłały do Unii Europejskiej prawie 5,9 mld przesyłek o średniej wartości zaledwie 8,82 euro. Platformy zakupowe nie mogą stracić chłonnego europejskiego rynku, dlatego zmieniają strategię realizowania dostaw, na czym zyska logistyka kontraktowa i magazyny, ale straci lotnictwo. Celem jest ograniczenie podwyżek, bo klient w Polsce jest wyjątkowo wrażliwy na cenę i grozi porzuceniem koszyka.
100 tys. mieszkań bez ksiąg wieczystych wreszcie będzie uregulowanych - zmiana w gruntach spółdzielni mieszkaniowych
29 cze 2026

Rząd przyjął projekt ustawy, która zakończy problem braku praw do gruntów pod blokami spółdzielczymi. Dotyczy to ok. 120 spółdzielni mieszkaniowych i ok. 100 tys. mieszkań. Spółdzielnie będą mogły uzyskać trwałe prawo do gruntu, a mieszkańcy – założyć księgi wieczyste i np. wziąć kredyt hipoteczny. Co konkretnie zyskają członkowie spółdzielni mieszkaniowych?
Ustawa anty-SLAPP weszła w życie – ochrona aktywistów i dziennikarzy
29 cze 2026

Weszła w życie ustawa anty-SLAPP - o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej. Stanowi ona transpozycje dyrektywny Unii Europejskiej, która zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenie takiego prawa do dnia 7 maja 2026 roku. Czego dotyczą przepisy?
Polacy chcą się rozwijać, ale tylko nieliczni to robią. Nowy obraz rynku pracy
29 cze 2026

Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ciągu najbliższego roku deklaruje 32 proc. Polek i Polaków. Gotowość do rozwoju zawodowego obniża się wraz z wiekiem - wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński.

REKLAMA

Twój sprzęt AGD padł po dwóch latach? Już niedługo wyrzucanie go do śmieci przestanie być jedyną opcją
28 cze 2026

Znasz to? Drogi telefon psuje się tuż po gwarancji, a serwis mówi, że naprawa się nie opłaca. Podobnie z pralką, która odmawia posłuszeństwa zaraz po okresie ochrony. Unia Europejska chce to zmienić — nowe przepisy o prawie do naprawy mają ograniczyć takie praktyki także w Polsce.
Sąsiad zakaże Ci remontu mieszkania, bo jedna ze ścianek działowych w Twoim mieszkaniu nie należy do Ciebie – większość właścicieli nieruchomości nie wie o tym kruczku prawnym
29 cze 2026

Niewielu właścicieli mieszkań jest świadomych, że w obrębie ich mieszkania może znajdować się część nieruchomości wspólnej, pomimo, że faktyczny dostęp do niej posiada wyłącznie właściciel lokalu. Jakakolwiek ingerencja w tę część nieruchomości – wymagać będzie zgody sąsiadów (wspólnoty mieszkaniowej) lub zarządcy budynku.
Komisja: Najpierw osoba niepełnosprawna dostała 3,6 punktu. Teraz tylko 2,7, gdy nie wstaje z łóżka
27 cze 2026

Osoby niepełnosprawne stale sygnalizują nieprawidłowości w komisjach przyznających punkty dla świadczenia wspierającego. Przykład w artykule jest szczególny - dotyczy osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pogorszył się w ciągu dwóch lat. Dwa lata temu osoba niepełnosprawna poruszała się o kulach. I dostała wyższą ocenę niepełnosprawności niż dziś, gdy jest całkowicie bezwładna w nogach i rękach. A przecież powinno być odwrotnie.
Czynsz w TBS nie może być funduszem rozwoju spółki. 3 cele czynszu w ustawie - problem pojawia się, gdy stawka uwzględnia również koszty nowych inwestycji
27 cze 2026

System społecznego budownictwa czynszowego miał być alternatywą dla dwóch skrajności: komunalnego lokalu i kredytu hipotecznego na trzy dekady. Najemca wnosi partycypację w koszt budowy lokalu, a później płaci czynsz, który nie jest ceną rynkową, lecz ma wynikać z kosztów utrzymania zasobu. To właśnie odróżnia TBS i SIM od zwykłego najmu. W praktyce jednak ten model może zostać wypaczony, gdy czynsz mieszkańców istniejących budynków zaczyna finansować nie tylko ich eksploatację, remonty i spłatę zobowiązań budowlanych, ale także koszty przygotowania kolejnych inwestycji. Wtedy czynsz kosztowy przestaje być kosztem mieszkania, a staje się wygodnym źródłem finansowania rozwoju całej spółki.

REKLAMA

Pułapka w prawie budowlanym: Montaż klimatyzacji nielegalny bez zgłoszenia do starostwa w 2026 r. i zgody sąsiada?
29 cze 2026

Na najbliższe dni, w całej Polsce, prognozowane są ekstremalnie wysokie temperatury. W związku z tym, że to dopiero początek tegorocznego lata – wiele osób, którym doskwiera upał, może rozważać montaż klimatyzacji w domu lub mieszkaniu (jeżeli jeszcze jej nie posiadają). Warto zatem mieć świadomość, że przepisy prawa budowlanego nie są w tym temacie zupełnie obojętne. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, jeżeli klimatyzacja ma zostać zamontowana w budynku wielorodzinnym.
W MOPS rewolucja. Nie będzie już w Warszawie 6 usług, a w Bieszczadach tylko 2
29 cze 2026

Niezależnie od miejscowości standard usług opiekuńczych oferowanych przez MOPS ma być taki sam. To efekt wejścia w życie rozporządzenie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Stanie się to 30 sierpnia 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA