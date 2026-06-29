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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » MOPS nie pyta się, czy akceptujesz opiekuna. Inaczej w usługach sąsiedzkich

MOPS nie pyta się, czy akceptujesz opiekuna. Inaczej w usługach sąsiedzkich

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29 czerwca 2026, 10:19
[Data aktualizacji 29 czerwca 2026, 10:19]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Osoba niepełnosprawna nie może wybrać sobie opiekunki z MOPS. Inaczej z opieką przez sąsiada. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy społecznej
Osoba niepełnosprawna nie może wybrać sobie opiekunki z MOPS. Inaczej z opieką przez sąsiada. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy społecznej
Shutterstock

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Opieka świadczona przez pracowników MOPS nad osobą starszą, schorowaną lub niepełnosprawną to sprawa wymagająca taktu, poszanowania intymności oraz uwzględnienia wielu niuansów. Wydawałoby się, że zabezpieczeniem interesów np. 98-letniej kobiety korzystającej z opieki pracowników MOPS powinno być prawo do akceptacji przez staruszkę jej opiekuna lub opiekunki. Byłby to bezpiecznik chroniący przed sytuacją, w której opiekun z MOPS nie ma akceptacji osoby potrzebującej wsparcia. Takie rozwiązanie prawo przewiduje jednak tylko dla usług sąsiedzkich. W przypadku opieki przez pracowników MOPS w praktyce można złożyć jedynie skargę, jeżeli jest ona w ocenie osoby chorej, starszej, niepełnosprawnej, źle sprawowana.

Nie można wybrać opiekunki z MOPS (brak prawa akceptacji), można w opiece sąsiedzkiej

Podział:

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1) wymóg akceptacji opiekuna-sąsiada przez np. osobę niepełnosprawną,

2) brak prawa do wyrażenia akceptacji dla opiekunki/opiekuna z MOPS

– jest mocno podkreślony w najnowszej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (dziś uchwalonej przez Sejm). Przy czym zasady te obowiązują już teraz. Nowelizacja porządkuje w tych sprawach przepisy, sprawia, że są czytelniejsze. Osoby niepełnosprawne i potrzebujące pomocy z MOPS mogły liczyć na zmiany polegające na zrównaniu zasad między opieką z MOPS a opieką sąsiedzką (co do akceptacji). Nic takiego nie nastąpiło.

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W uzasadnieniu projektu czytamy, że ustawodawca świadomie zróżnicował wymogi dla opiekunek MOPS (brak akceptacji ze strony np. staruszka) w porównaniu do wymogów dla sąsiadów-opiekunów (jest wymóg akceptacji opiekuna przez osobę chorą).

Zwróćmy uwagę na poniższy fragment uzasadnienia:

Wymogi (co do akceptacji – dopisek redakcji) te różnią się od wymogów dotyczących osób wykonujących usługi sąsiedzkie, ponieważ ta grupa osób są to osoby niebędące pracownikami podmiotu świadczącego usługi – usługi sąsiedzkie wykonują osoby prywatne, sąsiedzi osób uprawnionych do usług, natomiast usługi opiekuńcze są wykonywane przez pracowników podmiotów profesjonalnych. Dlatego też nie przewiduje się, by w przypadku tych usług następowała akceptacja przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, gdyż w stosunku do osoby zatrudnianej przez podmiot (ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych bądź podmiot prywatny) takiej akceptacji dokonuje pracodawca podczas zatrudnienia.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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Autorzy nowelizacji podnieśli też argument, że istnieje deficyt co do liczby osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zatrudnianych przez np. MOPS. Podnieśli też argument niepraktyczności każdorazowej akceptacji opiekuna albo opiekunki przez np. staruszkę korzystającą z opieki. Istotne jest też to, że brak akceptacji opiekuna z MOPS może nie być uzasadniony i mieć charakter subiektywnej, niczym nieuzasadnionej negacji. A także ten odwołujący się do tego, że opiekunka z MOPS przeszła weryfikację w momencie jej zatrudnienia przez MOPS, odpowiednie szkolenia i ma ścieżkę kariery potwierdzającą kwalifikacje do pomagania innym. W przypadku usług sąsiedzkich nie ma tych elementów – dlatego opiekun – sąsiad musi być zaakceptowany przez osobę korzystającą z opieki.

Podstawy prawne:

Reguła 1. Osobie, która wymaga pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn:

Wariant 1) przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli jest osobą samotną i jest pozbawiona pomocy, której wymaga;

Wariant 2) może być przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli jej rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni ani zstępni nie mogą zapewnić pomocy, której wymaga.

Reguła 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie niewymagającym specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Reguła 3. Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie (tego zastrzeżenia nie ma w odniesieniu do opiekunów z MOPS).

Ważne

Ww stan prawny obowiązuje już teraz. Liczono jednak w środowiskach osób korzystających z usług opiekunów, że przy okazji najnowszej nowelizacji nastąpi istotniejsze zmiany niż tylko uporządkowanie przepisów.

Czy osoba korzystająca z usług opiekuńczych MOPS może wybrać opiekunkę lub opiekuna?

Nie. W przypadku opiekunki lub opiekuna z MOPS nie ma prawa do wyrażenia akceptacji przez osobę korzystającą z usług opiekuńczych.

Czy opiekun-sąsiad wykonujący usługi sąsiedzkie musi być zaakceptowany przez osobę korzystającą z opieki?

Tak. Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie.

Dlaczego ustawa o pomocy społecznej różnicuje opiekunów MOPS i opiekunów-sąsiadów?

Usługi sąsiedzkie wykonują osoby prywatne, sąsiedzi osób uprawnionych do usług, a usługi opiekuńcze wykonują pracownicy podmiotów profesjonalnych. Akceptacji osoby zatrudnianej przez MOPS dokonuje pracodawca podczas zatrudnienia.

Co obejmują usługi opiekuńcze według ustawy o pomocy społecznej?

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację niewymagającą specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Komu przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych?

Pomoc przysługuje osobie, która wymaga pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, jeżeli jest osobą samotną i pozbawioną wymaganej pomocy. Pomoc może być przyznana także wtedy, gdy rodzina, małżonek, wstępni ani zstępni nie mogą jej zapewnić.

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Źródło: INFOR
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