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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » W MOPS rewolucja. Nie będzie już w Warszawie 6 usług, a w Bieszczadach tylko 2

W MOPS rewolucja. Nie będzie już w Warszawie 6 usług, a w Bieszczadach tylko 2

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29 czerwca 2026, 10:20
[Data aktualizacji 29 czerwca 2026, 10:23]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Od 30 sierpnia 2026 r. jeden MOPS nie będzie mógł świadczyć dwóch usług, gdy inny wykonuje ich sześć
Od 30 sierpnia 2026 r. jeden MOPS nie będzie mógł świadczyć dwóch usług, gdy inny wykonuje ich sześć
Shutterstock

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Niezależnie od miejscowości standard usług opiekuńczych oferowanych przez MOPS ma być taki sam. To efekt wejścia w życie rozporządzenie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Stanie się to 30 sierpnia 2026 r.

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Jego celem jest ujednolicenie zasad i zakresu usług opiekuńczych w całej Polsce tak, aby MOPS w Warszawie świadczył je tak samo jak MOPS w Bieszczadach.

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Od 30 sierpnia 2026 r. jeden MOPS nie będzie mógł świadczyć dwóch usług, gdy inny wykonuje ich sześć

Przykład w tabeli pokazuje zróżnicowanie zakresu usług według stanu obecnego. MOPS nr 2 nie wykonuje większości usług, które świadczy MOPS nr 1. Obie instytucje nie zajmują się utrzymywaniem w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie, jak wózek, balkonik, podnośnik, kule. 

Pomoc MOPS w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego

MOPS nr 1

MOPS nr 2

porządkowanie w niezbędnym zakresie, w tym czyszczenie urządzeń codziennego użytku i sanitarnych, wynoszenie śmieci, przynoszenie wody i opału, palenie w piecu

Tak

Tak

dokonywanie lub towarzyszenie podczas niezbędnych zakupów lub w korzystaniu z usług w sklepach, aptekach, punktach usługowych lub gastronomicznych położonych najbliżej miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, dostarczanie pomocy rzeczowej

Tak

Tak

utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie, jak wózek, balkonik, podnośnik, kule

Nie

Nie

pranie odzieży i pościeli, niezbędne prasowanie, oddawanie i odbiór z pralni

Tak

Nie

załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw związanych z procesem leczenia i profilaktyki zdrowotnej

Tak

Nie

załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych i płacenie rachunków

Tak

Nie

Zastrzeżenie!

Wszystkie czynności oferowane potrzebującym przez MOPS opisane w tabeli i poniżej są opatrzone klauzulą „w szczególności”. Oznacza to tylko przykładowy katalog usług. Oferta może być bogatsza niż ta w rozporządzeniu:

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Od 30 sierpnia 2026 r. ma to się zmienić - obie instytucje powinny działać jednolicie (w Warszawie i Bieszczadach).

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Rozporządzenie wprowadza jednolitość w następujących obszarach.

W zakresie opieki higienicznej MOPS w całej Polsce zapewnią pomoc w szczególności w:

– toalecie porannej i wieczornej, w tym w goleniu, czesaniu, higienie jamy ustnej, przy czym w przypadku osób leżących toaleta jest wykonywana  w łóżku,

–  kąpieli,

– pielęgnacji niezmienionych chorobowo paznokci rąk i nóg,

– korzystaniu z toalety oraz naczyń sanitarnych,

– zmianie pieluchomajtek i wkładów higienicznych, z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń;

W zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji MOPS pomogą w szczególności w:

– przygotowaniu i przyjmowaniu leków,

– pielęgnacji miejsc zmienionych chorobowo – smarowaniu, wykonywaniu i zmianie drobnych opatrunków,

– mierzeniu temperatury ciała, tętna, ciśnienia, oklepywanie;

W zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem zapewnia się pomoc w szczególności w:

a) umożliwieniu przebywania na świeżym powietrzu lub towarzyszeniu podczas spacerów,

b)     prowadzeniu rozmów,

c)     stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

d)     czytaniu prasy, książek i ich wymiana w bibliotece,

e) towarzyszeniu podczas drogi i w trakcie pobytu do instytucji kultury i rekreacji.

WAŻNE! Usługi są świadczone w sposób ciągły. W razie nieobecności osoby wykonującej usługi zapewnia się zastępstwo, przy czym osoba zastępująca, powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 50 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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MOPS to nie tylko usługi opiekuńcze. Bez zmian wypłaca zasiłek pielęgnacyjny

Niestety w dalszym ciągu tylko w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Bez zmian zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szykują się za to zmiany w zasiłku celowym - w 2027 r. nie będzie trzeba składać wielu wniosków w ciągu roku (przy stałym celu np. leki)

Będzie - według projektu nowelizacji - jeden wniosek na np. 2027 rok. I wypłata danej kwoty co miesiąca albo kwartał (w zależności od okoliczności i potrzeby).

Dziś zasiłek celowy z MOPS ma charakter jednorazowego wsparcia i jest przyznawany na ściśle określony, bieżący cel, taki jak zakup leków, żywności, odzieży czy wykonanie drobnego remontu mieszkania. W praktyce oznacza to jednak, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej są zmuszone wielokrotnie składać kolejne wnioski dotyczące tej samej potrzeby.

Mechanizm ten ma często rutynowy charakter – nie zmienia się ani cel, ani sytuacja życiowa wnioskodawcy, zmienia się jedynie data złożenia następnego wniosku. Przykładowo, osoba potrzebująca stałego wsparcia w wysokości 200 zł miesięcznie na zakup leków otrzymuje zasiłek w kwocie 400 zł, obejmujący dwa miesiące. Po wykorzystaniu tych środków, mimo że jej sytuacja materialna i zdrowotna pozostaje bez zmian, musi ponownie przejść całą procedurę ubiegania się o pomoc. W efekcie co kilka miesięcy powtarza się ten sam proces – składanie nowego wniosku, prowadzenie postępowania i wydanie kolejnej decyzji dotyczącej finansowania tej samej, niezmiennej potrzeby.

Taką sytuację dostrzegło Ministerstwo Rodziny, które proponuje zmianę zasad przyznawania zasiłku celowego.

Ważne

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma sprawić, że zasiłek celowy przestanie być świadczeniem kojarzonym wyłącznie z jednorazową wypłatą. Po zmianach będzie mógł być wypłacany jednorazowo albo w transzach przez okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

Autorzy projektu wyjaśniają:

„Jednocześnie przewidziano dodanie ust. 2a, stanowiącego możliwości wypłaty zasiłku celowego jednorazowo lub w transzach przez okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy, co ma na celu doprecyzowanie charakteru zasiłku celowego jako świadczenia związanego z określonym celem, a nie z jednorazowym aktem wypłaty. Rozwiązanie to eliminuje konieczność wielokrotnego składania wniosków w przypadku wydatków o charakterze ciągłym lub powtarzalnym, ogranicza nadmierne obciążenia administracyjne po stronie osób korzystających z pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zwiększa racjonalność i efektywność udzielanego wsparcia.”

Jeżeli projekt zostanie uchwalony przez Sejm, jeden wniosek będzie mógł skutkować wypłatą świadczenia przez kolejne miesiące, bez konieczności ponownego przechodzenia całej procedury.

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Źródło: INFOR
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