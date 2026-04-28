REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Wytyczne dla WZON. 10 000 zł i więcej rocznie. Sądy pomagają niepełnosprawnym odzyskać pieniądze.

Wytyczne dla WZON. 10 000 zł i więcej rocznie. Sądy pomagają niepełnosprawnym odzyskać pieniądze.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 17:37
[Data aktualizacji 28 kwietnia 2026, 17:35]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Ważny wyrok sądu dla 310 000 osób niepełnosprawnych. Wytyczne obniżały przez 1,5 świadczenie wspierające. Już nie będą
Ważny wyrok sądu dla 310 000 osób niepełnosprawnych. Wytyczne obniżały przez 1,5 świadczenie wspierające. Już nie będą
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

O ile wyrok utrzyma się w II instancji. Bo WZON (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) na pewno będzie apelował. Czego dotyczy ten ważny wyrok omówiony w artykule? Pokrzywdzenia przez WZON niepełnosprawnej staruszki w wieku powyżej 75 lat. WZON "obciął" jej punkty w świadczeniu wspierającym zabierając miesięcznie 791 zł. W skali roku to 9 492 zł (791 zł × 12 miesięcy). Za co zabrano jej te pieniądze? Trudno ci w to uwierzyć czytelniku, ale za wiek. Od grudnia 2024 r. WZON zaniżają starszym osobom świadczenie wspierające z argumentem "Bo staruszka nawet bez niepełnosprawności odczuwałaby skutki starości". Naprawdę około 210 00 starszych osób jest zagrożone takim niezgodnym z prawem potraktowaniem przez polską administrację. To brzmi jak marna teoria spiskowa, ale urzędy uznały, że zasadniczo osoby powyżej 75 roku życia są systemowo niesprawne z uwagi na wiek i wiek 75+. A to wyklucza pełną wypłatę świadczeń na takim poziomie jak dla osób niepełnosprawnych w wieku np. 40 lat. Jesteśmy społeczeństwem, w którym normą jest zakaz dyskryminacji z uwagi na wiek. I nagle wszystkie WZON w kraju stosują tą dyskryminacją wobec kilkuset tysięcy osób. Ostatecznie sąd "oddał" staruszce te pieniądze. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i zabrano ci przez wiek powyżej 75 lat punkty w WZON, idź do sądu. I masz szansę wygrać spore pieniądze. Przed napisaniem, że to nie szansa a "pewniak", musimy poczekać na wyrok II instancji - bo omówioną w artykule sprawę WZON prawdopodobnie zaskarży. Ale trudno mi sobie wyobrazić sąd apelacyjny, który podważa wyrok I instancji.

Dlaczego od 1,5 roku obniża się świadczenie wspierające dla osób w wieku 75+? I skąd liczba "210 000 osób poszkodowanych tą praktyką? Może zacznę od liczby 210 000 osób poszkodowanych Wytycznymi - od początku przyznawania świadczenia wspierającego do połowy kwietnia 2026 r. 310 000 osób niepełnosprawnych w wieku 75+ otrzymało decyzję WZON o punktach. To aż 45% wszystkich decyzji. Wytyczne Pełnomocnika Rządu ds Osób niepełnosprawnych wysłano w grudniu 2024 r. więc nie wszystkie osoby z 310 000 ma obniżone punkty - jest ich "około 210 000 osób".

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

WAŻNE! Podobną sytuację mogą mieć osoby niewidome, głuchonieme oraz poruszające się na wózkach aktywnych. Im prawdopodobnie zaniżano świadczenie - tym razem z argumentacją "osoby te mają zdrowe ręce więc są samodzielne" (niezależnie od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności stopień znaczny - zazwyczaj na stałe).

Wytyczne a świadczenie wspierające od grudnia 2024 r.

Od 1 marca 2026 r. relacja między świadczeniem wspierającym a punktami niesamodzielności (poziom potrzeby wsparcia) są następujące:

  1. 4353 zł - przedział: 95 - 100 pkt;
  2. 3562 zł - przedział: 90 - 94 pkt;
  3. 2375 zł - przedział: 85 - 89 pkt;
  4. 1583 zł - przedział: 80 - 84 pkt;
  5. 1188 zł - przedział 75 - 79 pkt;
  6. 792 zł - przedział 70 do 74 pkt.

Te kwoty to wartości miesięczne, a więc za 95 - 100 punktów mamy 52 236 zł rocznie świadczenia. Poważne kwoty. Wytyczne Pełnomocnika z grudnia 2024 r. działają w ten sposób, że specjalista WZON ma nakaz "zabrania" osobie niepełnosprawnej około 8-10 punktów. Niezależnie od rzeczywistego stanu zdrowia. Tylko z uwagi na wiek. W ten sposób niepełnosprawny "spada" z poziomu np. 95 punktów do 85 punktów. Otrzymuje wtedy nie 4353 zł a 2375 zł miesięcznie.

Zobacz również:

Czego dotyczy wyrok - typowej sprawy od 1,5 roku w każdym WZON w Polsce.

Etap 1) Członek komisji wygaduje się wnukowi opiekującemu się niepełnosprawną babcią, że ta będzie inaczej oceniana pod kątem samodzielności niż inne osoby niepełnosprawne (świadczenie wspierające jest za stopień niesamodzielności - niepełnosprawność nie ma znaczenia). Nie do końca chce wierzyć, że tak jest. Ale rzeczywiście babcia otrzymuje 72 punkty. To oznacza 792 zł miesięcznie świadczenia wspierającego zamiast 1583 zł za 82 punkty. Czyli obniżka 791 zł?

REKLAMA

W skali roku to 9 492 zł (791 zł × 12 miesięcy).

Etap 2) Po opuszczeniu WZON sprawa trafia do sądu - ten uznaje obniżkę punktów na podstawie Wytycznych będących dokumentem wewnętrznym w strukturach urzędu (a nie ustawą i rozporządzeniem) za absurd. I osoba niepełnosprawna odzyskuje swoje pieniądze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

UWAGA! Aby otrzymać podobny wyrok sprawa musi trafić do sądu - osoba niepełnosprawna musi tam skierować niekorzystną dla siebie decyzję WZON

Poniżej kluczowy fragment uzasadnienia wyroku sądu dającego nadzieję dla osób niepełnosprawnych

Jakich argumentów użył sąd, aby podważyć Wytyczne Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych?

Argument 1) Punkty przyznaje się wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ustawy o rehabilitacji oraz odpowiedniego rozporządzenia). Tzw. wytyczne Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nie są brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji.

Argument 2) Wytyczne mają charakter instrukcyjny, a ich adresatem są podległe jednostki administracji. Nie stanowią one źródła powszechnie obowiązującego prawa.

Argument 3) Wytyczne Pełnomocnika Rządu nie mogą prowadzić do ograniczenia praw osoby z niepełnosprawnością (w tym powyżej 75 roku życia) ani do zaniżania punktacji poprzez wprowadzanie dodatkowych interpretacji, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów rozporządzenia.

Pełny cytat z uzasadnienia wyroku sądu:

Odnosząc się do sposobu ustalania poziomu potrzeby wsparcia, wskazać należy, że podstawą rozstrzygnięcia tej kwestii są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. W niniejszej sprawie nie zostały uwzględnione tzw. wytyczne Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące ustalania poziomu potrzeby wsparcia, w tym w odniesieniu do osób powyżej 75 roku życia kierowane do wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokumenty te mają charakter instrukcyjny, a ich adresatem są podległe jednostki administracji. Nie stanowią one źródła powszechnie obowiązującego prawa. Wytyczne Pełnomocnika Rządu nie mogą prowadzić do ograniczenia praw osoby z niepełnosprawnością (w tym powyżej 75 roku życia) ani do zaniżania punktacji poprzez wprowadzanie dodatkowych interpretacji, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów rozporządzenia. Zgodnie z zasadą hierarchii źródeł prawa, przy wydawaniu rozstrzygnięcia organ zobowiązany jest stosować przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W związku z powyższym ewentualne wytyczne o charakterze wewnętrznym nie mogą stanowić samodzielnej podstawy ustalania punktacji ani wpływać na ocenę poziomu potrzeby wsparcia w sposób odbiegający od kryteriów określonych w rozporządzeniu. W konsekwencji ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w niniejszej sprawie zostało dokonane w oparciu o przesłanki wskazane w obowiązujących przepisach ww. ustawy oraz rozporządzenia, z uwzględnieniem faktycznego zakresu ograniczeń w funkcjonowaniu odwołującej oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej. Wytyczne o charakterze wewnętrznym nie mogły stanowić podstawy do odmiennej oceny tych okoliczności.

Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA