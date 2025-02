W Sejmie: Za 215,48 zł zasiłku pielęgnacyjnego kupisz 7h opiekuna lub 70 sztuk tanich pieluchomajtek. Kiedy podwyżka? O ile?

Takie wyliczenia i pytania przedstawił w Sejmie poseł Franciszek Sterczewski. To kolejne w ciągu ostatnich 6 miesięcy zapytanie o zasiłek pielęgnacyjny. I brak jego podwyżki. Zapytania seryjnie trafiają do parlamentu albo rządu. Wspólny problem - brak waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego. Forma zapytania? Tym razem interpelacja poselska z 23 stycznia 2025 r. Nie ma na nią jeszcze odpowiedzi.

Poseł rozpoczął swoje zapytanie od spostrzeżenia: Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków, które wynikają z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

W Sejmie: Za 215,48 zł zasiłku pielęgnacyjnego kupisz 7 h pracy opiekuna lub 70 sztuk najtańszych pieluchomajtek dla dorosłych

Poseł pisze - nie bójmy się tego słowa - o skandalu. Czytamy w interpelacji: "Trudno jednak nie zauważyć, że świadczenie to jest wręcz skandalicznie niskie, wynosi bowiem zaledwie 215,84 zł. Dla wizualizacji jest to ok. 7 godzin pracy opiekuna/opiekunki (w warunkach zatrudnienia przy obecnej minimalnej krajowej) lub ok. 70 sztuk najtańszych pieluchomajtek dla dorosłych, lub 7 opakowań (czteropaków po 125 ml w buteleczce) preparatu specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego Nutridrink."

Poseł dalej alarmuje:

Ważne Opieka nad osobą z niepełnosprawnością wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty specjalistycznego sprzętu, leków, rehabilitacji, środków higienicznych, żywności specjalistycznej czy usług opiekuńczych. Zasiłek pielęgnacyjny powinien być ważnym instrumentem wsparcia podnoszącym jakość życia.

i pyta:

1. Dlaczego od 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny nie był waloryzowany? W oparciu o jakie kryteria?

2. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa podjęcie działań zmierzających do waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego?

3. Kiedy można spodziewać się podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego i do jakiej kwoty?

Zasiłek pielęgnacyjny nie był bowiem waloryzowany od 2019 roku. Od tego czasu przez inflację znacząco wzrosły koszty w praktyce wszystkiego.

Zasiłek pielęgnacyjny - zasady przyznawania w 2025 r. (bez zmian w stosunku do lat ubiegłych)

Przysługuje on dziecku z niepełnosprawnością, osobie powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobie powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia - oraz osobie powyżej 75. roku życia.

