Od 31 sierpnia we wszystkich MOPS tak samo [projekt rozporządzenia]

Niezależnie od miejscowości standard usług opiekuńczych oferowanych przez MOPS ma być taki sam. To efekt wejścia w życie rozporządzenia ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Stanie się to 30 sierpnia 2026 r.

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Jego celem jest ujednolicenie zasad i zakresu usług opiekuńczych w całej Polsce tak, aby MOPS w Warszawie świadczył je tak samo jak MOPS w Bieszczadach.

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Od 30 sierpnia 2026 r. jeden MOPS nie będzie mógł świadczyć dwóch usług, gdy inny wykonuje ich sześć

Przykład w tabeli pokazuje zróżnicowanie zakresu usług według stanu obecnego. MOPS nr 2 nie wykonuje większości usług, które świadczy MOPS nr 1. Obie instytucje nie zajmują się utrzymywaniem w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie, jak wózek, balkonik, podnośnik, kule.

Pomoc MOPS w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego MOPS nr 1 MOPS nr 2 porządkowanie w niezbędnym zakresie, w tym czyszczenie urządzeń codziennego użytku i sanitarnych, wynoszenie śmieci, przynoszenie wody i opału, palenie w piecu Tak Tak dokonywanie lub towarzyszenie podczas niezbędnych zakupów lub w korzystaniu z usług w sklepach, aptekach, punktach usługowych lub gastronomicznych położonych najbliżej miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, dostarczanie pomocy rzeczowej Tak Tak utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie, jak wózek, balkonik, podnośnik, kule Nie Nie pranie odzieży i pościeli, niezbędne prasowanie, oddawanie i odbiór z pralni Tak Nie załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw związanych z procesem leczenia i profilaktyki zdrowotnej Tak Nie załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych i płacenie rachunków Tak Nie

Zastrzeżenie!

Wszystkie czynności oferowane potrzebującym przez MOPS opisane w tabeli i poniżej są opatrzone klauzulą „w szczególności”. Oznacza to tylko przykładowy katalog usług. Oferta może być bogatsza niż ta w rozporządzeniu:

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Od 30 sierpnia 2026 r. ma to się zmienić - obie instytucje powinny działać jednolicie (w Warszawie i Bieszczadach).

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Rozporządzenie wprowadza jednolitość w następujących obszarach.

W zakresie opieki higienicznej MOPS w całej Polsce zapewnią pomoc w szczególności w:

– toalecie porannej i wieczornej, w tym w goleniu, czesaniu, higienie jamy ustnej, przy czym w przypadku osób leżących toaleta jest wykonywana w łóżku,

– kąpieli,

– pielęgnacji niezmienionych chorobowo paznokci rąk i nóg,

– korzystaniu z toalety oraz naczyń sanitarnych,

– zmianie pieluchomajtek i wkładów higienicznych, z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń;

W zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji MOPS pomogą w szczególności w:

– przygotowaniu i przyjmowaniu leków,

– pielęgnacji miejsc zmienionych chorobowo – smarowaniu, wykonywaniu i zmianie drobnych opatrunków,

– mierzeniu temperatury ciała, tętna, ciśnienia, oklepywanie;

W zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem zapewnia się pomoc w szczególności w:

a) umożliwieniu przebywania na świeżym powietrzu lub towarzyszeniu podczas spacerów,

b) prowadzeniu rozmów,

c) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

d) czytaniu prasy, książek i ich wymiana w bibliotece,

e) towarzyszeniu podczas drogi i w trakcie pobytu do instytucji kultury i rekreacji.

WAŻNE! Usługi są świadczone w sposób ciągły. W razie nieobecności osoby wykonującej usługi zapewnia się zastępstwo, przy czym osoba zastępująca, powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 50 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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MOPS to nie tylko usługi opiekuńcze. Bez zmian wypłaca zasiłek pielęgnacyjny

Niestety w dalszym ciągu tylko w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Bez zmian zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szykują się za to zmiany w zasiłku celowym - w 2027 r. nie będzie trzeba składać wielu wniosków w ciągu roku (przy stałym celu np. leki)

Będzie - według projektu nowelizacji - jeden wniosek na np. 2027 rok. I wypłata danej kwoty co miesiąca albo kwartał (w zależności od okoliczności i potrzeby).

Dziś zasiłek celowy z MOPS ma charakter jednorazowego wsparcia i jest przyznawany na ściśle określony, bieżący cel, taki jak zakup leków, żywności, odzieży czy wykonanie drobnego remontu mieszkania. W praktyce oznacza to jednak, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej są zmuszone wielokrotnie składać kolejne wnioski dotyczące tej samej potrzeby.

Mechanizm ten ma często rutynowy charakter – nie zmienia się ani cel, ani sytuacja życiowa wnioskodawcy, zmienia się jedynie data złożenia następnego wniosku. Przykładowo, osoba potrzebująca stałego wsparcia w wysokości 200 zł miesięcznie na zakup leków otrzymuje zasiłek w kwocie 400 zł, obejmujący dwa miesiące. Po wykorzystaniu tych środków, mimo że jej sytuacja materialna i zdrowotna pozostaje bez zmian, musi ponownie przejść całą procedurę ubiegania się o pomoc. W efekcie co kilka miesięcy powtarza się ten sam proces – składanie nowego wniosku, prowadzenie postępowania i wydanie kolejnej decyzji dotyczącej finansowania tej samej, niezmiennej potrzeby.

Taką sytuację dostrzegło Ministerstwo Rodziny, które proponuje zmianę zasad przyznawania zasiłku celowego.

Ważne Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma sprawić, że zasiłek celowy przestanie być świadczeniem kojarzonym wyłącznie z jednorazową wypłatą. Po zmianach będzie mógł być wypłacany jednorazowo albo w transzach przez okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

Autorzy projektu wyjaśniają:

„Jednocześnie przewidziano dodanie ust. 2a, stanowiącego możliwości wypłaty zasiłku celowego jednorazowo lub w transzach przez okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy, co ma na celu doprecyzowanie charakteru zasiłku celowego jako świadczenia związanego z określonym celem, a nie z jednorazowym aktem wypłaty. Rozwiązanie to eliminuje konieczność wielokrotnego składania wniosków w przypadku wydatków o charakterze ciągłym lub powtarzalnym, ogranicza nadmierne obciążenia administracyjne po stronie osób korzystających z pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zwiększa racjonalność i efektywność udzielanego wsparcia.”

Jeżeli projekt zostanie uchwalony przez Sejm, jeden wniosek będzie mógł skutkować wypłatą świadczenia przez kolejne miesiące, bez konieczności ponownego przechodzenia całej procedury.