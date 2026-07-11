REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Od 31 sierpnia we wszystkich MOPS tak samo [projekt rozporządzenia]

Od 31 sierpnia we wszystkich MOPS tak samo [projekt rozporządzenia]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lipca 2026, 23:14
[Data aktualizacji 11 lipca 2026, 23:14]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Od 30 sierpnia 2026 r. jeden MOPS nie będzie mógł świadczyć dwóch usług, gdy inny wykonuje ich sześć
Od 30 sierpnia 2026 r. jeden MOPS nie będzie mógł świadczyć dwóch usług, gdy inny wykonuje ich sześć
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niezależnie od miejscowości standard usług opiekuńczych oferowanych przez MOPS ma być taki sam. To efekt wejścia w życie rozporządzenia ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Stanie się to 30 sierpnia 2026 r.

rozwiń >

Jego celem jest ujednolicenie zasad i zakresu usług opiekuńczych w całej Polsce tak, aby MOPS w Warszawie świadczył je tak samo jak MOPS w Bieszczadach.

REKLAMA

REKLAMA

Od 30 sierpnia 2026 r. jeden MOPS nie będzie mógł świadczyć dwóch usług, gdy inny wykonuje ich sześć

Przykład w tabeli pokazuje zróżnicowanie zakresu usług według stanu obecnego. MOPS nr 2 nie wykonuje większości usług, które świadczy MOPS nr 1. Obie instytucje nie zajmują się utrzymywaniem w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie, jak wózek, balkonik, podnośnik, kule. 

Pomoc MOPS w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego

MOPS nr 1

MOPS nr 2

porządkowanie w niezbędnym zakresie, w tym czyszczenie urządzeń codziennego użytku i sanitarnych, wynoszenie śmieci, przynoszenie wody i opału, palenie w piecu

Tak

Tak

dokonywanie lub towarzyszenie podczas niezbędnych zakupów lub w korzystaniu z usług w sklepach, aptekach, punktach usługowych lub gastronomicznych położonych najbliżej miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, dostarczanie pomocy rzeczowej

Tak

Tak

utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie, jak wózek, balkonik, podnośnik, kule

Nie

Nie

pranie odzieży i pościeli, niezbędne prasowanie, oddawanie i odbiór z pralni

Tak

Nie

załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw związanych z procesem leczenia i profilaktyki zdrowotnej

Tak

Nie

załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych i płacenie rachunków

Tak

Nie

Zastrzeżenie!

Wszystkie czynności oferowane potrzebującym przez MOPS opisane w tabeli i poniżej są opatrzone klauzulą „w szczególności”. Oznacza to tylko przykładowy katalog usług. Oferta może być bogatsza niż ta w rozporządzeniu:

REKLAMA

Od 30 sierpnia 2026 r. ma to się zmienić - obie instytucje powinny działać jednolicie (w Warszawie i Bieszczadach).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozporządzenie wprowadza jednolitość w następujących obszarach.

W zakresie opieki higienicznej MOPS w całej Polsce zapewnią pomoc w szczególności w:

– toalecie porannej i wieczornej, w tym w goleniu, czesaniu, higienie jamy ustnej, przy czym w przypadku osób leżących toaleta jest wykonywana  w łóżku,

–  kąpieli,

– pielęgnacji niezmienionych chorobowo paznokci rąk i nóg,

– korzystaniu z toalety oraz naczyń sanitarnych,

– zmianie pieluchomajtek i wkładów higienicznych, z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń;

W zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji MOPS pomogą w szczególności w:

– przygotowaniu i przyjmowaniu leków,

– pielęgnacji miejsc zmienionych chorobowo – smarowaniu, wykonywaniu i zmianie drobnych opatrunków,

– mierzeniu temperatury ciała, tętna, ciśnienia, oklepywanie;

W zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem zapewnia się pomoc w szczególności w:

a) umożliwieniu przebywania na świeżym powietrzu lub towarzyszeniu podczas spacerów,

b)     prowadzeniu rozmów,

c)     stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

d)     czytaniu prasy, książek i ich wymiana w bibliotece,

e) towarzyszeniu podczas drogi i w trakcie pobytu do instytucji kultury i rekreacji.

WAŻNE! Usługi są świadczone w sposób ciągły. W razie nieobecności osoby wykonującej usługi zapewnia się zastępstwo, przy czym osoba zastępująca, powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 50 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Kalkulator dat

MOPS to nie tylko usługi opiekuńcze. Bez zmian wypłaca zasiłek pielęgnacyjny

Niestety w dalszym ciągu tylko w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Bez zmian zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szykują się za to zmiany w zasiłku celowym - w 2027 r. nie będzie trzeba składać wielu wniosków w ciągu roku (przy stałym celu np. leki)

Będzie - według projektu nowelizacji - jeden wniosek na np. 2027 rok. I wypłata danej kwoty co miesiąca albo kwartał (w zależności od okoliczności i potrzeby).

Dziś zasiłek celowy z MOPS ma charakter jednorazowego wsparcia i jest przyznawany na ściśle określony, bieżący cel, taki jak zakup leków, żywności, odzieży czy wykonanie drobnego remontu mieszkania. W praktyce oznacza to jednak, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej są zmuszone wielokrotnie składać kolejne wnioski dotyczące tej samej potrzeby.

Mechanizm ten ma często rutynowy charakter – nie zmienia się ani cel, ani sytuacja życiowa wnioskodawcy, zmienia się jedynie data złożenia następnego wniosku. Przykładowo, osoba potrzebująca stałego wsparcia w wysokości 200 zł miesięcznie na zakup leków otrzymuje zasiłek w kwocie 400 zł, obejmujący dwa miesiące. Po wykorzystaniu tych środków, mimo że jej sytuacja materialna i zdrowotna pozostaje bez zmian, musi ponownie przejść całą procedurę ubiegania się o pomoc. W efekcie co kilka miesięcy powtarza się ten sam proces – składanie nowego wniosku, prowadzenie postępowania i wydanie kolejnej decyzji dotyczącej finansowania tej samej, niezmiennej potrzeby.

Taką sytuację dostrzegło Ministerstwo Rodziny, które proponuje zmianę zasad przyznawania zasiłku celowego.

Ważne

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma sprawić, że zasiłek celowy przestanie być świadczeniem kojarzonym wyłącznie z jednorazową wypłatą. Po zmianach będzie mógł być wypłacany jednorazowo albo w transzach przez okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

Autorzy projektu wyjaśniają:

„Jednocześnie przewidziano dodanie ust. 2a, stanowiącego możliwości wypłaty zasiłku celowego jednorazowo lub w transzach przez okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy, co ma na celu doprecyzowanie charakteru zasiłku celowego jako świadczenia związanego z określonym celem, a nie z jednorazowym aktem wypłaty. Rozwiązanie to eliminuje konieczność wielokrotnego składania wniosków w przypadku wydatków o charakterze ciągłym lub powtarzalnym, ogranicza nadmierne obciążenia administracyjne po stronie osób korzystających z pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zwiększa racjonalność i efektywność udzielanego wsparcia.”

Jeżeli projekt zostanie uchwalony przez Sejm, jeden wniosek będzie mógł skutkować wypłatą świadczenia przez kolejne miesiące, bez konieczności ponownego przechodzenia całej procedury.

Powiązane
Sądy i MOPS: Miesięcznie to 3386 zł. Ale MOPS może w prawie odebrać ponad 21.300,00 zł [świadczenie pielęgnacyjne, przykład]
Sądy i MOPS: Miesięcznie to 3386 zł. Ale MOPS może w prawie odebrać ponad 21.300,00 zł [świadczenie pielęgnacyjne, przykład]
MOPS z zasiłkiem 500 zł, gdy potrzebne było 2000 zł
MOPS z zasiłkiem 500 zł, gdy potrzebne było 2000 zł
MOPS: najpierw 7 zasiłków. Na buty, leki, żywność, remont, odzież, czynsz. Potem limitowanie świadczeń
MOPS: najpierw 7 zasiłków. Na buty, leki, żywność, remont, odzież, czynsz. Potem limitowanie świadczeń
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Do 2028 r. od PFRON za darmo 4000 jednostek. Także dla stopnia umiarkowanego. Reaktywacja wypożyczalni [Projekt]
10 lip 2026

10 czerwca 2026 r. została reaktywowana przez PFRON wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Jest to reaktywacja likwidacyjna. Chodzi o to, aby osoby niepełnosprawne pożyczyły sprzęt z wypożyczalni, którą PFRON likwiduje, a sprzęt zalega w magazynie (i generuje koszty przechowania). W międzyczasie Sejm uchwali przepisy pozwalające na przejęcie na własność 4000 jednostek sprzętu przez te osoby niepełnosprawne, które go pożyczą po 10 czerwca (+ wcześniej wypożyczony sprzęt szacowany na około 1700 - 1770 jednostek).
MOPS będą świadczyły usługi od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo także w święta. W nocy nie, chyba że gmina podejmie uchwałę
10 lip 2026

Zmiany wprowadza nowy standard usług opiekuńczych. Ma formę rozporządzenia i wchodzi w życie 31 sierpnia 2026 r. W MOPS 7 rodzajów usług opiekuńcze mogą być świadczone na rzecz osób ich potrzebujących w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem dni świątecznych. Nie ma opieki nocnej w ofercie typowego MOPS (gmina może wprowadzić to w indywidualnej ofercie). Ale w uzasadnionych przypadkach standard dopuszcza świadczenie usług w dni świąteczne. Jest więc na zasadzie wyjątku możliwe otrzymanie pomocy z MOPS w takie święta jak Wielkanoc.
Windy jednak nie dla wszystkich od 20 września 2026 r. – seniorzy nadal pozostaną skazani na schody, nawet w pięcio- czy sześciokondygnacyjnym budynku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie pozostawia wątpliwości co do nowych przepisów
11 lip 2026

Od 13 czerwca 2025 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ma wprowadzić obowiązek wyposażania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które posiadają trzy lub więcej kondygnacji w dźwig osobowy (czyli – w windę). W odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez Krajową Radę Izby Architektów RP w ramach opiniowania ww. projektu – resort, będący autorem ww. projektu, poinformował jednak, że od powyższego wymogu będzie można odstąpić.
Kredyty frankowe 2026. Koniec sporów o przedawnienie? Najnowszy wyrok TSUE wzmacnia równowagę stron
10 lip 2026

Kwestia biegu terminu przedawnienia w sprawach frankowych sporów ostatnich latach stanowiła przedmiot aktywnej dyskusji. Najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to ważny krok w jej zakończeniu oraz uporządkowaniu wspomnianego zagadnienia. Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości wzmacnia równowagę stron i przewidywalność wzajemnych rozliczeń.

REKLAMA

Sezonowa praca studenta a składki ZUS w 2026 r. Umowa o pracę, zlecenie, czy dzieło? Kiedy wakacyjne zatrudnienie zwiększy kapitał emerytalny?
09 lip 2026

Studenci często podejmują prace w wakacje. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze w całości trafią do kieszeni młodego człowieka, czy też część wynagrodzenia zostanie oskładkowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne niesie za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim buduje przyszły kapitał emerytalny młodego pracownika. Ponadto, w razie choroby, ciąży lub wypadku, ubezpieczony może liczyć na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, o ile spełnia warunki do ich otrzymania.
Koniec okresu przejściowego MiCA. Największa zmiana przepisów na rynku kryptowalut w historii
09 lip 2026

W dniu 1 lipca 2026 r. skończył się okres przejściowy dla części firm świadczących usługi związane z kryptoaktywami na podstawie dotychczasowych krajowych przepisów. Od tego momentu dalsze świadczenie usług objętych rozporządzeniem MiCA wymaga zezwolenia CASP, czyli zezwolenia dla dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, albo spełnienia szczególnych warunków przewidzianych dla określonych instytucji finansowych. To jedna z najważniejszych, a być może największa, zmiana regulacyjna w historii europejskiego rynku kryptowalut. MiCA porządkuje zasady działania giełd, kantorów kryptowalut, podmiotów przechowujących kryptoaktywa, operatorów platform obrotu oraz firm świadczących inne usługi związane z kryptoaktywami. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to przejście z modelu opartego głównie na krajowym wpisie do rejestru do modelu pełnego nadzoru, procedur, dokumentacji i odpowiedzialności organizacyjnej.
Gdzie bezpiecznie polecieć na wakacje w 2026 roku? Konflikt na Bliskim Wschodzie a zmiany tras i niepewność połączeń lotniczych
10 lip 2026

Droższe bilety, zmiany tras i niepewność połączeń sprawiły, że część podróżnych musiała jeszcze raz przemyśleć tegoroczny urlop. Z badania zrealizowanego na zlecenie Rankomat.pl wynika, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na wakacyjne plany 29 proc. respondentów: 17 proc. wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12 proc. na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie 71 proc. badanych deklaruje, że sytuacja w regionie nie zmieniła ich planów.
Bakterie w wodzie szpitalnej – NSA potwierdza naruszenie praw pacjentów. Szpital zapłaci za zaniechania
09 lip 2026

Szpital przez ponad rok nie usunął bakterii z instalacji wodnej, mimo kar i nakazów sanepidu – NSA potwierdził, że to naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Wyrok z 26 lutego 2026 r. (II GSK 2112/22): nawet brak faktycznych zakażeń nie usprawiedliwia zaniechań. Samo zagrożenie wystarczy, by Rzecznik Praw Pacjenta mógł nakazać naprawę. Jakie prawa masz jako pacjent i kiedy szpital odpowiada?

REKLAMA

ZUS rusza z wymianą dokumentów od 13 lipca. Emeryci mają bardzo mało czasu
11 lip 2026

Już w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, ZUS rozpocznie wydawanie zupełnie nowych legitymacji emeryta i rencisty. Nowe przepisy, nad którymi prace sfinalizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod przewodnictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, weszły w życie 1 lipca. ZUS otrzymał czas do 12 lipca na ostateczne wykorzystanie dotychczasowych, starych blankietów.
Rejestr przestępców seksualnych a nieletni - jak luki w przepisach i brak informacji niszczą start życiowy młodocianych?
09 lip 2026

Wpis do rejestru przestępców seksualnych może nastąpić automatycznie, bez wiedzy nastolatka i jego rodziców. Zostanie w nim ujawniony jako osoba niebezpieczna dla otoczenia, mimo że sąd orzekł jedynie łagodną naganę lub upomnienie. To drastyczny skutek luki w przepisach, która uniemożliwia obronę przed sądem. RPO alarmuje, że prawo tworzy na dzieci proceduralną pułapkę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA