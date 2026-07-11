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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Stopień umiarkowany niezadowolony z zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł), PFRON i świadczenia wspierającego

Stopień umiarkowany niezadowolony z zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł), PFRON i świadczenia wspierającego

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11 lipca 2026, 23:04
[Data aktualizacji 11 lipca 2026, 23:04]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
Shutterstock

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Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami obejmuje zarówno świadczenia przyznawane bezpośrednio tym osobom, takie jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie dla osób niesamodzielnych czy świadczenie wspierające, jak i pomoc kierowaną do ich opiekunów. W tej grupie znajdują się m.in. zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Osoby z niepełnosprawnościami, podobnie jak inni znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, mogą także korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, w tym zasiłków stałych i okresowych, w zależności od swoich potrzeb.

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No, ale problemem jest wysokość tych świadczeń. Tak jak się np. dzieje w zasiłku pielęgnacyjnym.

Zasiłek pielęgnacyjny bez podwyżki do 2028 r.

Posłowie od przeszło roku we wnioskach o wydanie interpelacji walczą o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego. Przykładem jest interpelacja nr 9725 z 6 maja 2025 r. do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego. Posłowie: Krzysztof Piątkowski, Ewa Kołodziej zadali takie pytania:

Przykład

1. Czy ministerstwo planuje w najbliższym czasie waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego?

2. Czy prowadzone są analizy dotyczące kosztów życia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które mogłyby stanowić podstawę do aktualizacji wysokości świadczenia?

3. Czy brane są pod uwagę mechanizmy automatycznej, corocznej waloryzacji tego zasiłku, podobnie jak w przypadku innych świadczeń socjalnych?

4. Jakie działania podejmuje ministerstwo, by zasiłek pielęgnacyjny odpowiadał realnym potrzebom osób, którym przysługuje?

Posłowie podnieśli, że:

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1) zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom z niepełnosprawnościami, a jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką i pomocą w codziennym funkcjonowaniu. Obecna stawka tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i pozostaje niezmieniona od listopada 2019 roku. Wcześniej, przez wiele lat, kwota zasiłku również była utrzymywana na niezmienionym poziomie – 184,42 zł.

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2) W obliczu rosnących kosztów życia, inflacji oraz coraz wyższych cen usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, kwota ta jest dziś dalece niewystarczająca, by realnie wspierać osoby wymagające stałej opieki. Brak systemowej waloryzacji tego świadczenia od ponad pięciu lat oznacza realny spadek jego wartości i obniżenie poziomu wsparcia dla najbardziej potrzebujących.

Zasiłek pielęgnacyjny - zasady dla 2026 r. z gov.pl

Link:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W opinii osób niepełnosprawnych program PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, dyskryminują osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością ruchową, które choć nie poruszają się na wózku, również potrzebują dostosowanego transportu do codziennego funkcjonowania. Potrzebne jest także dla tych osób wsparcie na zakup samochodu – ich zdaniem dziś ta możliwość została ograniczona bez merytorycznego uzasadnienia.

PFRON a dofinansowanie do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne

 W PFRON dofinansowanie do zakupu samochodu jest tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym. I to tak poważnymi dysfunkcjami w zdrowiu, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie przenieść się z wózka inwalidzkiego na np. łóżko.

Dla innych osób PFRON oferuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu - adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu ruchu (np. specjalny fotel pasażera, w  tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do  mocowania wózka inwalidzkiego itp.).

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Źródło: INFOR
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