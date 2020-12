Dlaczego nowelizacja prawa budowlanego jest bardzo ważna?

19 września 2020 roku weszła w życie bardzo długo oczekiwana zmiana Ustawy Prawo budowlane (dalej zwana „ustawą”). Zmiana, a w zasadzie bardzo obszerna nowelizacja stanowi swego rodzaju wyjście naprzeciw potrzebom usprawnienia, uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego, a także pozwala na uporządkowanie stanu prawnego budowli zrealizowanych przed wieloma laty. Oto krótkie resume po wprowadzonych zmianach.

One nie wymagają już pozwolenia na budowę

Najwięcej zainteresowania wśród inwestorów znajdzie nowe brzmienie art. 29 ustawy. Wymieniono w nim enumeratywnie obiekty, których wybudowanie nie wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę, a wystarczające będzie dokonanie stosownego zgłoszenia. Wśród nich ujęto, m.in., wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, sieci odpowiedzialne za dostarczanie mediów, przydomowe oczyszczalnie ścieków czy też różnego rodzaju budynki gospodarcze.

Co więcej, w tym samym miejscu znajdziemy również wykaz obiektów, w stosunku do których nie będzie potrzebne nawet dokonanie zgłoszenia. Przywilej ten dotyczy, m.in., realizacji takich inwestycji, jak budowa wiat, altan, parkometrów, ogrodzeń do wysokości 2,2 m, a także bankomatów, paczkomatów i zbiorników wodnych.

Nowa formuła projektu budowlanego

Rewolucyjnym wręcz rozwiązaniem będzie nowa formuła projektu budowlanego. Projekt budowlany zostaje bowiem rozdzielony na:

projekt zagospodarowania działki lub terenu,

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt techniczny.

Do tej pory projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym wszystkie trzy w/w elementy. Zgodnie z nową procedurą, organ administracji architektoniczno-budowlanej najpierw zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę (o ile jego uzyskanie będzie wymagane dla realizacji danej inwestycji). Projekt techniczny przedkładany jest organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Organ nie zawsze będzie mógł uchylić decyzję

Kolejną bardzo dobrze ocenianą przez branżę zmianą jest znaczne ograniczenie sytuacji, w których organ będzie mógł uchylić decyzję po pozwoleniu na budowę. W chwili obecnej decyzję taką można uchylić praktycznie w dowolnym czasie, niezależnie od tego, kiedy zakończono budowę oraz jak długo dana budowla jest już użytkowana. Na mocy nowych przepisów nie będzie można stwierdzić nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. W odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na jej użytkowanie, stwierdzenie nieważności nie będzie dopuszczalne, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Zmiany te zapewnią spokój osobom, które ukończyły już swoje budowle, z powodzeniem je użytkują i nie będą już musiały żyć w niepewności, co do ostateczności decyzji administracyjnych wydanych w toku realizacji inwestycji.

Ułatwiony dostęp do sieci

Ogromne ułatwienie czeka również inwestorów w zakresie uzyskiwania przyłącza do sieci gazowych, wodociągowych, itp. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, przedsiębiorstwo przesyłowe jest zobowiązane do wydania warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ciągu 14 dni. W przypadku pozostałych inwestycji obowiązuje termin 30-dniowy. Przekroczenie w/w terminów spowoduje naliczenie kar (za każdy dzień zwłoki), a jednocześnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie będzie uprawnione do pobierania opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot.

Reasumując, z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że nowe brzmienie Ustawy to pozytywna rewolucja w branży budowlanej, która – jak przewidują specjaliści – przyniesienie zdecydowanie dużo ułatwień i ulgę dla wszystkich potencjalnych inwestorów budowlanych.

Jan Delmanowski – radca prawny, Kancelaria Prawna Biznes na Plus

