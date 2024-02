Soczewki kontaktowe. Czy można zrefundować ich zakup, gdy lekarz zalecił używanie okularów? Sprawdź, jakie są zasady.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. Jednak co to znaczy? Czy pracownikowi, któremu lekarz zaleca używanie okularów korygujących wzrok, pracodawca można zapewnić soczewki kontaktowe?

Komu trzeba zrefundować zakup okularów i szkieł?

Aby po stronie pracodawcy powstał obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujące wzrok, takie zalecenie musi wydać lekarz po przeprowadzeniu w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej badań okulistycznych (§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Pracownikiem jest w rozumieniu tego przepisu każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkujący w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Szczegółowe zasady na jakich pracodawca wywiąże się z ciążącego na nim obowiązku powinny zostać określone regulaminie zakładowym. W praktyce obowiązek ten najczęściej jest realizowany w drodze refundowania zakupu dokonanego przez pracownika.

Czy można zrefundować zakup soczewek, gdy lekarz zalecił okulary?

Możliwość zapewnienia pracownikom szkieł kontaktowych istnieje od listopada 2023 r. Choć jest to zmiana, która niewątpliwie ucieszyła wielu pracowników, to jednocześnie na jej tle pojawiło się wiele problemów. Jednym z nich jest ten, czy można zapewnić pracownikowi szkła kontaktowe w sytuacji, gdy na zaświadczeniu wydanym przez lekarza medycyny pracy zostało wskazane, że konieczne jest używanie przy pracy okularów korygujących wzrok? Niestety przepisy nie udzielają odpowiedzi na to pytanie. Co do zasady pracodawca powinien przestrzegać zaleceń wydanych przez lekarza, jednak nie wydaje się, by zrefundowanie pracownikowi zakupu soczewek kontaktowych w sytuacji, gdy lekarz zaleca korzystanie z okularów, mogło zostać potraktowane jako postępowanie niewłaściwe. Niemniej, pracodawca ma prawo wymagać, aby na zaświadczeniu wydanym od lekarza znalazła się informacja o konieczności używania soczewek (obok okularów lub zamiast), a zapis o tym powinien zostać zamieszczony w obowiązującym w zakładzie regulaminie. W takiej sytuacji pracownik wykonujący badania profilaktyczne, który jest zainteresowany używaniem soczewek kontaktowych powinien skonsultować z lekarzem możliwość ich używania i dopilnować tego, by stosowny zapis został zamieszczony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza.





Podstawa prawna

§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. poz. 973 ze zm.)