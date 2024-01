Jaka temperatura powinna być w biurze, a jak w kantynie? Sprawdź, czy jest tak zimno, że możesz powstrzymać się do pracy.

Początek 2024 r. obfituje w alerty IMGW dotyczące opadów śniegu i niskiej temperatury. Pojawiają się też informacje o zamknięciu ze względu na warunki atmosferyczne pierwszych szkół. Jakie obowiązki mają w tym okresie pracodawcy? Kiedy jest za zimno, a pracownik może odmówić świadczenia pracy?

Temperatura w pomieszczeniach biurowych - nie mniej niż 18 stopni

Ustawodawca nie określił konkretnej temperatury, która musi panować w każdym zakładzie pracy. Przepisy wskazują jedynie, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C. Dodatkowo, pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników musi być co najmniej 16 stopni

Wielu pracowników wykonuje pracę na zewnątrz budynków, a zima to nie tylko niska temperatura, przed którą można się zabezpieczyć. To także śnieg, deszcz i wiatr. Trzeba pamiętać, że również ta grupa pracowników ma swoje prawa – stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem i spadającymi przedmiotami. Dodatkowo, przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków. W takich pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16°C. Jeżeli jednak ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie takich pomieszczeń, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Jeżeli jest za zimno, pracownik nie musi pracować

Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków, a warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Czyli, jeżeli jest za zimno, masz prawo nie pracować. Co więcej, jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. W takiej sytuacji pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia!!! Co najważniejsze, za ten czas zachowuje prawo do wynagrodzenia. Natomiast pracodawca, który nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

