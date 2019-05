Niedziela handlowa 2019 – lipiec, sierpień, wrzesień

Lipiec 2019 – niedziela handlowa

W lipcu 2019 r. spośród wszystkich 4 niedziel jedyną niedzielą handlową będzie ostatnia niedziela miesiąca, a więc 28 lipca 2019 r. W pozostałe niedziele:

7 lipca 2019 r. 14 lipca 2019 r. 21 lipca 2019 r.

sklepy będą pozamykane.

Sierpień 2019 – niedziela handlowa

W sierpniu zakupy zrobimy również tylko ostatniej niedzieli miesiąca. Będzie to 25 sierpnia 2019 r. Pierwsze trzy niedziele sierpnia to niedziele z zakazem handlu:

4 sierpnia 2019 r. 11 sierpnia 2019 r. 18 sierpnia 2019 r.

Wrzesień 2019 – niedziela handlowa

Sytuacja powtarza się we wrześniu. Tylko 29 września 2019 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał. Jest to ostatnia spośród aż 5 niedziel września. Niedziele niehandlowe to zatem:

1 września 2019 r. 8 września 2019 r. 15 września 2019 r. 22 września 2019 r.

Kalendarz niedziel handlowych i niehandlowych w 2019 r. – lipiec, sierpień, wrzesień

Ostatnia niedziela miesiąca – zasada roku 2019

W 2019 r. obowiązuje zasada, zgodnie z którą w każdym miesiącu kalendarzowym występuje tylko jedna niedziela handlowa. Jest to zawsze ostatnia niedziela miesiąca. Jedynym wyjątkiem są dodatkowe niedziele, kiedy można handlować przed Wielkanocą (1 niedziela bezpośrednio poprzedzająca święto) i Bożym Narodzeniem (2 niedziele bezpośrednio poprzedzające święto). Święta te nie występują jednak w omawianym okresie, w związku z czym w lipcu, sierpniu i wrześniu obowiązuje ogólna zasada jednej niedzieli w miesiącu.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę w art. 5 wprowadza generalny zakaz handlu, wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Wprowadza jednak pewne wyjątki. Zakaz nie obowiązuje:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Wszystkie pozostałe niedziele w roku kalendarzowym mają być wolne od handlu. Taki kalendarz niedziel handlowych i niehandlowych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

W świetle ustawy nałożenie się święta na dzień niedzieli wolnej od handlu oznacza, że w tym dniu obowiązuje zakaz handlu.

Do końca grudnia 2019 r. w każdym miesiącu kalendarzowym jest jedna niedziela handlowa – ostatnia. To efekt stopniowego ograniczania liczby niedziel handlowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 poz. 305)