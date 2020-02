Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego w 2020 roku

Warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z uprawnienia

Ustawodawca przewidział, że pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

Pracownikiem uprawnionym do urlopu wychowawczego jest pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudniania wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Oznacza to, że liczy się całkowity staż zatrudnienia danego pracownika, a nie tylko staż pracy u pracodawcy, u którego pracownik aktualnie pracuje. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, przy czym 1 miesiąc „zarezerwowany” jest dla drugiego rodzica. Oznacza to, że jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu. Istnieją jednak od tego wyjątki. Pracownikowi przysługuje prawo do pełnego 36-miesięcznego urlopu, jeżeli drugi rodzic dziecka nie żyje lub nie przysługuje mu władza rodzicielska lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu. Granicą jest również wiek dziecka. Urlop może być udzielony na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

reklama reklama



Polecamy: Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Jeśli zostały spełnione powyższe wymagania, pracownik chcąc skorzystać z uprawnienia musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Wniosek należy złożyć 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Zapamiętaj! Obniżenie wymiaru czasu pracy jest uprawnieniem alternatywnym do urlopu wychowawczego.

Zapamiętaj! Z uprawnienia może korzystać wyłącznie jeden rodzic dziecka. Należy zauważyć, że to uprawnienie zostało odmiennie uregulowane niż w przypadku urlopu wychowawczego, z którego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka.

Praktyczna uwaga. Nie zostało to wprost uregulowane, jednak w doktrynie przyjmuje się, iż w związku z tym, że urlop wychowawczy może być wykorzystany w częściach, również uprawnienie, jakim jest obniżenie wymiaru czasu pracy, może być wykorzystane w nie więcej niż 5 częściach, przy zachowaniu powyżej wskazanych wymagań (tak m.in. w: Kodeks pracy. Komentarz. pod red. K. W. Baran, Warszawa, 2018, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.).

Co powinien zawierać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?

Szczegółowo określa to Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Zgodnie z jego treścią wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy powinien zawierać: